Izraelska armia miała otrzymać polecenie przygotowania się do rozszerzenia działań militarnych prowadzonych w Libanie.

Reklama Reklama

Izrael rozpoczął działania ofensywne w Iranie 2 marca, po tym jak Hezbollah zaczął ostrzeliwać terytorium Izraela w odwecie za ataki USA i Izraela na terytorium Iranu. Atak na Iran rozpoczął się 28 lutego – tego dnia, w jednym z uderzeń na Teheran zginął najwyższy przywódca duchowy Iranu ajatollah Ali Chamenei. Tymczasem libański Hezbollah jest jednym z regionalnych sojuszników reżimu w Teheranie.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Iran zaatakuje terytorium USA? FBI ostrzegało już przed wojną FBI ostrzegało agencje odpowiedzialne za bezpieczeństwo USA, że Teheran w odwecie za atak USA może dokonać ataku na Kalifornię przy użyciu dronów -...

Jak dotąd w wyniku działań militarnych Izraela w Iranie, w tym atakach powietrznych m.in. na Bejrut i ograniczonych działaniach militarnych na południu kraju zginęło ponad 600 osób, a 800 tysięcy musiało opuścić swoje domy – informują władze libańskie.

W nocy ze środy na czwartek Hezbollah wystrzelił kilkadziesiąt rakiet w stronę terytorium północnego Izraela w ramach „serii operacji” co stanowiło sugestię, że kolejne takie ataki mogą mieć miejsce. W środę późnym wieczorem przedmieścia Bejrutu zaatakował z kolei z powietrza Izrael.