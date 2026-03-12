Skutki ataku na Bejrut
Izraelska armia miała otrzymać polecenie przygotowania się do rozszerzenia działań militarnych prowadzonych w Libanie.
Izrael rozpoczął działania ofensywne w Iranie 2 marca, po tym jak Hezbollah zaczął ostrzeliwać terytorium Izraela w odwecie za ataki USA i Izraela na terytorium Iranu. Atak na Iran rozpoczął się 28 lutego – tego dnia, w jednym z uderzeń na Teheran zginął najwyższy przywódca duchowy Iranu ajatollah Ali Chamenei. Tymczasem libański Hezbollah jest jednym z regionalnych sojuszników reżimu w Teheranie.
Jak dotąd w wyniku działań militarnych Izraela w Iranie, w tym atakach powietrznych m.in. na Bejrut i ograniczonych działaniach militarnych na południu kraju zginęło ponad 600 osób, a 800 tysięcy musiało opuścić swoje domy – informują władze libańskie.
W nocy ze środy na czwartek Hezbollah wystrzelił kilkadziesiąt rakiet w stronę terytorium północnego Izraela w ramach „serii operacji” co stanowiło sugestię, że kolejne takie ataki mogą mieć miejsce. W środę późnym wieczorem przedmieścia Bejrutu zaatakował z kolei z powietrza Izrael.
Ataki w rejonie Zatoki Perskiej (stan na 10 marca)
Izrael Kac ostrzegł prezydenta Libanu Josepha Aouna, że jeśli libański rząd nie powstrzyma Hezbollahu od ataków na Izrael, Izrael „zrobi to sam” - głosi oświadczenie wydane przez jego kancelarię.
W czwartek Izrael poinformował o zabiciu w ataku Abu Dharra Mohammadiego, dowódcę jednostki rakietowej Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej działającej przy Hezbollahu. Mohammadi miał być łącznikiem między Hezbollahem a Korpusem, odpowiadał też za arsenał Hezbollahu - podaje izraelska armia.
Izrael podaje, że od momentu rozpoczęcia wymierzonej w Iran operacji Ryczący Lew przeprowadził blisko 200 uderzeń w ramach działań przeciwko Hezbollahowi w Libanie. Tylko w rejonie Bejrutu zaatakowanych zostało ok. 70 celów, w tym składy broni i rakiet. Zginąć w izraelskich atakach mieli m.in. Adham Adnan al-Othman, dowódca Islamskiego Dżihadu w Libanie czy Zaid Ali Juma, dowódca artylerii Hezbollahu w południowym Libanie.
Na południu Libanu Izrael prowadzi operację lądową w rejonie Góry Dow, pasu lądu między Wzgórzami Golan a granicą libańsko-syryjską.
