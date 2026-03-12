Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Iran zaatakuje terytorium USA? FBI ostrzegało już przed wojną

FBI ostrzegało agencje odpowiedzialne za bezpieczeństwo USA, że Teheran w odwecie za atak USA może dokonać ataku na Kalifornię przy użyciu dronów - informuje Reuters, którego dziennikarze zapoznali się z treścią ostrzeżenia.

Publikacja: 12.03.2026 06:19

Irańczycy mogą dokonać odwetu na terytorium USA?

Irańczycy mogą dokonać odwetu na terytorium USA?

Foto: PAP/EPA

Artur Bartkiewicz

FBI sformułowało takie ostrzeżenie w lutym. Do agencji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo USA dotarło ono za pośrednictwem centrum współpracy służb w Los Angeles (Los Angeles Joint Regional Intelligence Center). Reuters treść ostrzeżenia ujawnił 11 marca, w 12. dniu wojny, którą USA i Izrael rozpoczęły 28 lutego, atakując z powietrza cele w Iranie.

W odwecie za atak na swoje terytorium Iran zaczął atakować z powietrza cele w Izraelu, bazy amerykańskie na Bliskim Wschodzie, a także cele w krajach arabskich, które są sojusznikami USA. W ostatnich dniach Iran zaczął intensywniej atakować statki cywilne w rejonie zablokowanej przez Teheran Cieśniny Ormuz

Jak dotąd w atakach odwetowych Iranu zginęło siedmiu amerykańskich żołnierzy, a ok. 150 zostało rannych. 

Donald Trump nie obawia się ataku na Kalifornię

Po ujawnieniu przez ABC News ostrzeżenia sformułowanego przez FBI w lutym, Donald Trump w rozmowie z dziennikarzami w Białym Domu zbagatelizował możliwość irańskiego ataku na terytorium USA. Wcześniej, w czasie wiecu w Kentucky, Trump przekonywał, że Stany Zjednoczone wygrały już wojnę z Iranem, a dalsze działania militarne prowadzą dlatego, że nie chcą być zmuszone podejmować kolejnej interwencji w Iranie za kilka lat. 

Ataki USA i Izraela na Iran

Ataki USA i Izraela na Iran

Foto: PAP

Reklama
Reklama

– Nie, nie jestem – odpowiedział Trump pytany o to, czy obawia się, iż Irańczycy mogą dokonać ataku odwetowego na terytorium Stanów Zjednoczonych. 

Agencja Reutera, której dziennikarze zapoznali się z treścią ostrzeżenia podkreśla, że choć nie ma na nim daty, to jednak z treści wynika, że sformułowano je przed wybuchem wojny. 

Czytaj więcej

Irański pocisk lecący w kierunku Izraela
Konflikty zbrojne
Operacja „Zwiędłe Ziarno”. W stronę Izraela wystrzelono ponad 100 rakiet

Z informacji przekazywanych przez FBI wynika, że na początku lutego Iran „miał rzekomo planować przeprowadzenie niespodziewanego ataku z użyciem dronów”, które wystartowałyby z pokładu jednostki nawodnej na cele w Kalifornii „w przypadku przeprowadzenia przez USA uderzeń na Iran”. 

„Nie mamy dodatkowych informacji o czasie, metodzie, celu lub sprawcach” takiego ataku – podkreślało FBI. Biuro nie chce obecnie komentować treści ostrzeżenia. 

Kalifornia: Nie wiemy o bezpośrednich zagrożeniach, ale zachowujemy czujność

Biuro gubernatora Kalifornii Gavina Newsoma poinformowało, że ostrzeżenie FBI było jednym z wielu raportów na temat bezpieczeństwa, które władze stanowe otrzymują codziennie od instytucji federalnych. Biuro podkreśla, że od czasu wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie stosuje szczególne środki bezpieczeństwa. 

Reklama
Reklama

Newsom we wpisie w serwisie X podkreślił, że jest w stałym kontakcie z przedstawicielami agencji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i agencji wywiadu, by „monitorować zagrożenia dla Kalifornii – w tym te, które są związane z konfliktem na Bliskim Wschodzie”. 

„Chociaż nie wiemy obecnie nic o żadnych bezpośrednich zagrożeniach, jesteśmy przygotowani na wszelkie sytuacje kryzysowe w naszym stanie” – dodał. 

Burmistrz Los Angeles Karen Bass poinformowała, że policja z Los Angeles współpracuje z agencjami federalnymi, by zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom największego miasta w stanie. – Obecnie nie ma żadnego konkretnego ani wiarygodnego zagrożenia dla Los Angeles – dodała. 

Wcześniej Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA ostrzegał, że Iran i jego poplecznicy „prawdopodobnie” mogą stanowić zagrożenie jako źródło punktowych ataków na terytorium Stanów Zjednoczonych, ale zaznaczył przy tym, że przeprowadzony na większą skalę, fizyczny atak na USA jest mało prawdopodobny. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Na wodach terytorialnych Iraku zaatakowane zostały dwa tankowce
Konflikty zbrojne
Tankowce w ogniu po irańskim ataku. Cena ropy znów przekracza 100 dol. za baryłkę
PR&Media Days 2026
Materiał Promocyjny
PR&Media Days 2026
Jak zorganizować wysyłkę tak, żeby była przewidywalna i gotowa na skalowanie biznesu?
Materiał Promocyjny
Skala sprzedaży rośnie szybciej niż logistyka – typowe wyzwania firm
Irański pocisk lecący w kierunku Izraela
Konflikty zbrojne
Operacja „Zwiędłe Ziarno”. W stronę Izraela wystrzelono ponad 100 rakiet
Kobiety opłakujące dziewczynkę, która zginęła podczas ataku na szkołę w Minab w Iranie.
Konflikty zbrojne
Są nowe informacje ws. ataku na szkołę w Iranie. Był pomyłką Amerykanów?
Ukraiński żołnierz
Konflikty zbrojne
Ukraińska armia kontratakuje. „Czujemy słabość Rosjan”
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama