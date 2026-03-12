Dyrektor generalny Irackiej Spółki Zarządzającej Portami Farhan al-Fartousi w rozmowie z CNN poinformował, że uratowani członkowie załóg zaatakowanych tankowców nie są obywatelami Iraku. Nie podał jednak ich narodowości, ani tego, jak poważne są doznane przez nich obrażenia, ani jak poważnie uszkodzone zostały tankowce.

Iran przyznał się do ataku, którego miały dokonać dwa podwodne drony. Farhan al-Fartousi podkreślił, że irackie porty naftowe wstrzymały działanie po ataku na tankowce.

Do ataku doszło na irackich wodach terytorialnych – poinformował rzecznik Połączonego Dowództwa Operacyjnego Iraku gen. Saad Maan. Generał Maan stwierdził, że atak był naruszeniem suwerenności Iraku. Dodał, że Bagdad rezerwuje sobie prawo do podjęcia zgodnych z prawem działań odwetowych.

CNN zwraca uwagę, że na nagraniach ilustrujących skutki ataku widać nie tylko płonące tankowce, ale również ogień na otaczającej je wodzie, co wskazuje, że doszło do wycieku ropy. Oba tankowce miały stać na kotwicy w momencie ataku irańskich dronów.

Zaatakowane tankowce to pływający pod banderą Malty „Zelyros” oraz pływający pod banderą Wysp Marshalla „Safesea Vishnu”. Ten drugi statek należy do amerykańskiej spółki Safesea Transport Inc., spółka, do której należy „Zelyros”, zarejestrowana jest w Grecji.