Na wodach terytorialnych Iraku zaatakowane zostały dwa tankowce
Irackie Ministerstwo ds. Ropy wydało oświadczenie, w którym podkreśliło, że atak na tankowce jest „niepokojącym sygnałem narastającego napięcia w regionie”. Irak, który ze względu na zablokowanie Cieśniny Ormuz przez Iran musiał zmniejszyć wydobycie ropy, wezwał do ochrony kluczowych szlaków morskich.
„Bezpieczeństwo żeglugi na wodach międzynarodowych i bezpieczeństwo dostaw energii nie mogą być zakłócane przez regionalne konflikty i rywalizację” – głosi oświadczenie irackiego resortu.
Wymiana ognia w Zatoce Perskiej (stan na 10 marca)
Dyrektor generalny Irackiej Spółki Zarządzającej Portami Farhan al-Fartousi w rozmowie z CNN poinformował, że uratowani członkowie załóg zaatakowanych tankowców nie są obywatelami Iraku. Nie podał jednak ich narodowości, ani tego, jak poważne są doznane przez nich obrażenia, ani jak poważnie uszkodzone zostały tankowce.
Iran przyznał się do ataku, którego miały dokonać dwa podwodne drony. Farhan al-Fartousi podkreślił, że irackie porty naftowe wstrzymały działanie po ataku na tankowce.
Do ataku doszło na irackich wodach terytorialnych – poinformował rzecznik Połączonego Dowództwa Operacyjnego Iraku gen. Saad Maan. Generał Maan stwierdził, że atak był naruszeniem suwerenności Iraku. Dodał, że Bagdad rezerwuje sobie prawo do podjęcia zgodnych z prawem działań odwetowych.
CNN zwraca uwagę, że na nagraniach ilustrujących skutki ataku widać nie tylko płonące tankowce, ale również ogień na otaczającej je wodzie, co wskazuje, że doszło do wycieku ropy. Oba tankowce miały stać na kotwicy w momencie ataku irańskich dronów.
Zaatakowane tankowce to pływający pod banderą Malty „Zelyros” oraz pływający pod banderą Wysp Marshalla „Safesea Vishnu”. Ten drugi statek należy do amerykańskiej spółki Safesea Transport Inc., spółka, do której należy „Zelyros”, zarejestrowana jest w Grecji.
Iracka Państwowa Organizacja Sprzedaży Ropy (SOMO), spółka odpowiedzialna za handel iracką ropą poinformowała, że tankowce zostały zaatakowane w czasie, gdy znajdowały się „w strefie przeładunku na wodach terytorialnych Iraku”. Tankowiec „Zefyros” miał przewozić kondensat dla spółki Basra Gas Company.
W czwartek rano pojawiła się też informacja o ataku na kontenerowiec u wybrzeży ZEA. Statek miał zostać trafiony przez „nieznany pocisk”, co wywołało niewielki pożar na pokładzie.
Był to szósty w ciągu dwóch dni atak na statek cywilny znajdujący się w rejonie Zatoki Perskiej (w środę w płomieniach po ataku w rejonie Cieśniny Ormuz stanął tajski masowiec, tego samego dnia zaatakowane zostały dwie inne jednostki). W nocy cena ropy ponownie przekroczyła 100 dolarów za baryłkę (poprzednio osiągnęła ten poziom w poniedziałek, gdy zbliżała się do 120 dolarów za baryłkę). Iran ostrzega, że prowadzone przez Teheran działania sprawiają, że świat powinien być gotowy na wzrost ceny baryłki ropy do poziomu 200 dolarów. Iran w ostatnim czasie – oprócz ataków na statki w rejonie Zatoki Perskiej – zaatakował też zbiorniki z paliwem w obiekcie na terenie Bahrajnu – informuje tamtejsze MSW.
Cieśnina Ormuz
Do ataków na statki dochodzi po 12 dniach wojny, którą USA i Izrael prowadzą z Iranem. Wojna rozpoczęła się 28 lutego, gdy armie Stanów Zjednoczonych i Izraela zaczęły atakować z powietrza cele w Iranie. Iran odpowiedział atakami powietrznymi na Izrael, bazy amerykańskie w regionie, ale też atakami na cele w krajach arabskich będących sojusznikami USA. Iran ogłosił też zablokowanie Cieśniny Ormuz, przez którą w normalnych warunkach przechodzi 20 proc. ropy transportowanej drogą morską i 30 proc. gazu LNG transportowanego drogą morską. 11 marca pojawiły się doniesienia, że Iran rozpoczął zaminowywanie Cieśniny Ormuz – na jej wodach umieszczonych miało zostać kilkanaście min.
Aby zapobiec wzrostowi cen ropy Międzynarodowa Agencja Energii zarekomendowała uwolnienie 400 mln baryłek z globalnych rezerw. Sekretarz ds. energii USA Chris Wright poinformował, że Donald Trump wydał zgodę na uwolnienie 172 mln baryłek ropy z amerykańskiej Strategicznej Rezerwy Paliwowej w przyszłym tygodniu.
W atakach USA i Izraela na Iran zginąć miało ok. 2 tysięcy osób. Amerykanie stracili 7 żołnierzy, a ok. 150 amerykańskich żołnierzy zostało rannych.
Tymczasem Trump na wiecu w Kentucky przekonywał, że USA wygrały wojnę z Iranem, a dalsze działania militarne prowadzą, ponieważ „nie chcą być zmuszani wracać tam co dwa lata”. – Musimy dokończyć pracę – stwierdził Trump.
W ostatnich dniach Trump wzywał Iran do odblokowania Cieśniny Ormuz dla transportu ropy i gazu, grożąc – w innym przypadku – atakami, po których Iranu nie da się już odbudować. Na razie jednak nic nie wskazuje na to, by jednostki cywilne mogły swobodnie przepływać przez Cieśninę.
W środę rzecznik irańskiej armii poinformował, że Cieśnina znajduje się pod kontrolą Iranu. Z kolei Trump przekonywał, że po zatopieniu przez USA 58 irańskich okrętów USA są obecnie „silne” w Cieśninie Ormuz. – Zniszczyliśmy wszystkie ich łodzie. Mają trochę rakiet, ale niezbyt dużo – ocenił odnosząc się do potencjału ofensywnego Iranu.
Najnowsze doniesienia mówią, że irański odwet może dosięgnąć terytorium USA. ABC News podało, że FBI ostrzegło, iż irańskie drony mogą uderzyć w zachodnie wybrzeże USA, ale Trump zbagatelizował taką możliwość, twierdząc że nie obawia się takiego ataku.
Departament Stanu USA ostrzega też, że Iran i związane z Iranem milicje mogą planować ataki na amerykańską infrastrukturę w Iraku.
