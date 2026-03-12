Atak mieli przeprowadzić operatorzy dronów z 25. Samodzielnej Brygady Powietrzno-Desantowej. W czasie ataku uszkodzony miał też zostać zakamuflowany rosyjski czołg.
Sąd w Kijowie skazał żołnierza Gwardii Narodowej żołnierkę po uznaniu jej winną stawianych jej zarzutów – miała ona zbierać i przekazywać Rosjanom informacje o lokalizacji, ruchach i oznaczeniach jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy, a także informacje na temat ukraińskiego sprzętu wojskowego. Kobieta miała też publicznie usprawiedliwiać okupację przez Rosjan ukraińskiego terytorium i agresję Rosji na Ukrainę.
Nagranie pochodzi z obwodu charkowskiego. Drona strącają na nim żołnierze z mobilnej grupy obrony przeciwlotniczej z 5. Słobodziańskiej Brygady Gwardii Narodowej.
Rafael Grossi spotka się w Rosji z dyrektorem generalnym Rosatomu Aleksiejem Lichaczewem i weźmie udział w konsultacjach pomiędzy MAEA a Rosatomem. W czasie konsultacji omówiona ma być m.in. sytuacja w okupowanej przez Rosjan Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej, największej elektrowni atomowej w Europie.
O spotkaniu poinformował specjalny wysłannik prezydenta USA ds. Bliskiego Wschodu Steve Witkoff. Na czele rosyjskiej delegacji stał Kiriłł Dmitriew, specjalny wysłannik Władimira Putina ds. inwestycji zagranicznych i współpracy gospodarczej. Ze strony amerykańskiej w spotkaniu, oprócz Witkoffa, uczestniczyli zięć prezydenta Trumpa Jared Kushner i Josh Gruenbaum, kierujący Federalną Służbą Zamówień Publicznych (Federal Acquisition Service) zajmującą się zamówieniami publicznymi dla administracji USA. Z wpisu Witkoffa w serwisie X wynika, że zespoły omówiły „różne tematy” i pozostają w kontakcie.
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1477 dniu wojny
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy z 10 na 11 marca ukraińskie drony atakowały m.in. Soczi i Samarę.
