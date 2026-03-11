51 min. 26 sek.

USA i Izrael powielają błędy Putina? Perski „Kijów w trzy dni”

Współczesna dynamika konfliktu na Bliskim Wschodzie w marcu 2026 r. wykazuje uderzające podobieństwa do błędów popełnionych przez Rosję podczas inwazji na Ukrainę w 2022 r.. Podstawowym problemem okazało się niedoszacowanie determinacji przeciwnika oraz wiara w scenariusz "krótkiej i zwycięskiej wojny", która w przypadku ataku USA i Izraela na Iran przerodziła się w długotrwałą wymianę ciosów.

Choć potencjał militarny Teheranu systematycznie maleje pod wpływem intensywnych bombardowań, kraj ten wciąż zachowuje zdolność do bolesnych odpowiedzi wymierzonych w terytorium Izraela oraz amerykańskie bazy w regionie. Iran, walcząc o przetrwanie, celowo dąży do eskalacji kosztów ataku, aby uczynić dalszą agresję nieopłacalną, co stanowi jego nową "polisę ubezpieczeniową". Sytuacja ta ma również głębokie reperkusje dla wewnętrznej struktury władzy i nastrojów społecznych w Iranie. Jak zauważa Marcin Krzyżanowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego w rozmowie z Mateuszem Grzeszczukiem, "w przypadku wojny asymetrycznej ta strona silniejsza przegrywa tak długo, jak bezapelacyjnie nie wygrywa, a strona słabsza wygrywa tak długo, jak zachowuje spójność polityczną i walczy".

Ekspert podkreśla, że zachodnie bombardowania paradoksalnie osłabiają pozycję irańskich reformistów i centrystów, którzy postulowali dialog z Zachodem, a wzmacniają frakcje radykalne. Kolejne fiaska negocjacyjne i ataki w trakcie rozmów sprawiają, że w irańskim dyskursie wewnętrznym zwycięża przekonanie o nieuchronności konfrontacji. W efekcie, zamiast oczekiwanej liberalizacji, społeczeństwo staje w obliczu postępującego "zamordyzmu", a nastroje prozachodnie ustępują miejsca konsolidacji wokół flagi w obliczu rosnącej liczby ofiar cywilnych.

Geopolityczny paradoks: państwa arabskie wobec konfliktu

Trwający konflikt stawia państwa arabskie w niezwykle złożonej i pełnej sprzeczności sytuacji. Choć początkowo kraje takie jak Arabia Saudyjska, Oman czy Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA) ostro krytykowały izraelskie ataki na Iran z czerwca 2025 r., ich optyka uległa zmianie w obliczu bezpośredniego zagrożenia własnej suwerenności przez irańskie uderzenia odwetowe.