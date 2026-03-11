Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

51 min. 26 sek.

USA i Izrael powielają błędy Putina? Perski „Kijów w trzy dni”

Współczesna dynamika konfliktu na Bliskim Wschodzie w marcu 2026 r. wykazuje uderzające podobieństwa do błędów popełnionych przez Rosję podczas inwazji na Ukrainę w 2022 r.. Podstawowym problemem okazało się niedoszacowanie determinacji przeciwnika oraz wiara w scenariusz "krótkiej i zwycięskiej wojny", która w przypadku ataku USA i Izraela na Iran przerodziła się w długotrwałą wymianę ciosów.

Publikacja: 11.03.2026 20:00

Mateusz Grzeszczuk

Choć potencjał militarny Teheranu systematycznie maleje pod wpływem intensywnych bombardowań, kraj ten wciąż zachowuje zdolność do bolesnych odpowiedzi wymierzonych w terytorium Izraela oraz amerykańskie bazy w regionie. Iran, walcząc o przetrwanie, celowo dąży do eskalacji kosztów ataku, aby uczynić dalszą agresję nieopłacalną, co stanowi jego nową "polisę ubezpieczeniową". Sytuacja ta ma również głębokie reperkusje dla wewnętrznej struktury władzy i nastrojów społecznych w Iranie. Jak zauważa Marcin Krzyżanowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego w rozmowie z Mateuszem Grzeszczukiem, "w przypadku wojny asymetrycznej ta strona silniejsza przegrywa tak długo, jak bezapelacyjnie nie wygrywa, a strona słabsza wygrywa tak długo, jak zachowuje spójność polityczną i walczy".

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Teheran jest celem regularnych ataków z powietrza
Konflikty zbrojne
Kiedy skończy się wojna z Iranem? W Izraelu nie wierzą, że szybko

Ekspert podkreśla, że zachodnie bombardowania paradoksalnie osłabiają pozycję irańskich reformistów i centrystów, którzy postulowali dialog z Zachodem, a wzmacniają frakcje radykalne. Kolejne fiaska negocjacyjne i ataki w trakcie rozmów sprawiają, że w irańskim dyskursie wewnętrznym zwycięża przekonanie o nieuchronności konfrontacji. W efekcie, zamiast oczekiwanej liberalizacji, społeczeństwo staje w obliczu postępującego "zamordyzmu", a nastroje prozachodnie ustępują miejsca konsolidacji wokół flagi w obliczu rosnącej liczby ofiar cywilnych.

Czytaj więcej

Donald Trump
Konflikty zbrojne
Wszystkie wojny Donalda Trumpa, prezydenta, który liczy na Pokojową Nagrodę Nobla

Geopolityczny paradoks: państwa arabskie wobec konfliktu

Trwający konflikt stawia państwa arabskie w niezwykle złożonej i pełnej sprzeczności sytuacji. Choć początkowo kraje takie jak Arabia Saudyjska, Oman czy Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA) ostro krytykowały izraelskie ataki na Iran z czerwca 2025 r., ich optyka uległa zmianie w obliczu bezpośredniego zagrożenia własnej suwerenności przez irańskie uderzenia odwetowe.

Reklama
Reklama

Ekspert Forum Młodych Dyplomatów, Karol Steczkowski, zwraca uwagę na pragmatyzm rządów w regionie. Państwa Zatoki, mimo oficjalnej wstrzemięźliwości, widzą w obecnej sytuacji jeden kluczowy pozytyw: osłabienie militarnego potencjału Teheranu.

„Państwa arabskie, szczególnie Zjednoczone Emiraty Arabskie i Arabia Saudyjska są zadowolone z tego, że irański program balistyczny, ogólnie systemy rakietowe ulegają umniejszeniu. To jest coś, o co zabiegały od podpisania JCPOA w 2014 r.”.

Czytaj więcej

Donald Trump i Dowództwo Centralne informują o atakach na irańskie okręty stawiające miny
Konflikty zbrojne
Amerykanie niszczą okręty stawiające miny w Cieśnine Ormuz. Nowe informacje o stratach USA

Gość „Rzecz o geopolityce” zauważa również, że milczenie wielu stolic arabskich wynika z zależności od amerykańskich systemów obrony powietrznej, takich jak Patriot, które obecnie skutecznie odpierają większość ataków.

Największym wyzwaniem dla regionu pozostaje jednak stabilność ekonomiczna. Projekty takie jak saudyjska „Wizja 2030” wymagają spokoju, by przyciągać zagraniczne inwestycje. Przedłużający się konflikt, blokady cieśniny Ormuz oraz ataki na infrastrukturę cywilną, w tym pożary wieżowców w Dubaju – uderzają w fundamenty tamtejszego dobrobytu. Mimo to kraje te nie rezygnują z obecności USA. Choć bywa ona kłopotliwa i naraża je na odwet ze strony Iranu, pozwala radykalnie ograniczyć wydatki na własne zbrojenia i skupić się na inwestycjach wewnętrznych.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Miejsca Regiony Azja Iran Izrael Ameryka Północna Stany Zjednoczone Bliski Wschód

Powiązane

Ukraińscy żołnierze
Świat
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1477
Ukraińska haubica
Świat
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1476
Ukraiński żołnierz
Świat
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1475
Ukraińscy żołnierze instalują drut kolczasty w pobliżu linii frontu w pobliżu Kupiańska
Świat
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1474
Zagraniczny ochotnik z 28. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej Sił Zbrojnych Ukrainy podczas ćwicze
Świat
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1473
Dr Bartłomiej Gajos, historyk i autor książki „Historia, która zabija”
Świat
Dlaczego Rosja nigdy się nie zmieni? „Karmienie obywateli kłamstwem”

54 min. 46 sek.

Ukraińscy artylerzyści
Świat
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1472
Do sądu trafił nowy pozew przeciwko Michaelowi Jacksonowi
Świat
Nowe oskarżenia wobec Michaela Jacksona. Pozew trafił do sądu
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama