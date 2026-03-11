W Iranie nie widać oznak protestów społecznych lub buntu przeciwko obecnym władzom w Teheranie – mówi rozmówca Reutera.

Donald Trump wcale nie jest bliski zakończenia wojny?

Jednocześnie, pomimo niedawnych wypowiedzi Donalda Trumpa, który sugerował, że wojna może zakończyć się szybko, w Izraelu uważają, że Stany Zjednoczone nie są jeszcze bliższe ogłoszenia zakończenia konfliktu – twierdzą dwa źródła w izraelskich władzach, na które powołuje się Reuters.

Izrael i USA rozpoczęły ataki powietrzne na Iran 28 lutego. Iran odpowiedział atakami odwetowymi – z użyciem pocisków balistycznych, manewrujących i dronów – na bazy USA w regionie, cele w Izraelu oraz państwa arabskie, które są sojusznikami USA. Iran zablokował też Cieśninę Ormuz, przez którą - w normalnych warunkach – transportowane jest 20 proc. ropy eksportowanej drogą morską i 30 proc. eksportowanego w ten sposób LNG.

Ataki USA i Izraela na Iran Foto: PAP

Beniamin Netanjahu, premier Izraela, ogłaszając początek ataków na Iran stwierdził, że działania militarne podejmowane przez Waszyngton i Tel Awiw mają na celu „stworzenie warunków dla odważnych Irańczyków, by wzięli swój los we własne ręce”. Netanjahu apelował m.in. do mniejszości etnicznych w Iranie – Kurdów, Arabów i Baluchów, aby ci powstali przeciwko reżimowi w Teheranie.