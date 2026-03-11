Zawieszony wniosek Islandii o członkostwo w Unii Europejskiej

Islandia złożyła wniosek o członkostwo w UE w 2009 r.. w trakcie kryzysu finansowego, ale zawiesiła rozmowy w 2013 r.. po sporze dotyczącym polityki połowowej i zmianie sytuacji gospodarczej; formalnie wycofała swój wniosek w 2015 r.. Wcześniej Reykjavík zamknął 11 z 33 rozdziałów negocjacyjnych – kamień milowy, który Czarnogóra przekroczyła dopiero w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Urzędnik UE, który wypowiadał się dla Politico pod warunkiem zachowania anonimowości, stwierdził, że zakończenie negocjacji z Reykjavíkiem może zająć zaledwie rok.

Þorgerður ostrzegła, że nawet jeśli Islandczycy powiedzą „tak” w sierpniu, konieczne będzie przeprowadzenie kolejnego głosowania nad przystąpieniem do UE już po zakończeniu negocjacji.

Korzyści dla Islandii z przystąpienia do UE

Minister mówiła o potencjalnych korzyściach z przystąpienia do Unii Europejskiej w czasach „geopolitycznych turbulencji”. – Bardzo ważne jest również dla naszych przedsiębiorstw, dla naszych gałęzi przemysłu, abyśmy zapewnili im ochronę w ramach Unii – stwierdziła.

Jej zdaniem Islandia skorzystałaby na przystąpieniu do UE zarówno pod względem gospodarczym, jak i bezpieczeństwa. Zaznaczyła jednak, że i Unia Europejska odniosłaby korzyści z przystąpienia Islandii.

Ukraina oczekuje na „członkostwo odwrócone”

W kolejce do Unii Europejskiej jest także Ukraina, która wniosek o członkostwo w UE złożyła pod koniec lutego 2022 r. Stało się to zaledwie kilka dni po tym, jak Rosja pełnoskalowej napaści zbrojnej na ten kraj. Już w czerwcu 2022 r. Komisja Europejska przedstawiła opinię w sprawie wniosku Ukrainy, a jeszcze w tym samym miesiącu wszystkie kraje UE przyznały Ukrainie status kraju kandydującego. UE formalnie rozpoczęła negocjacje akcesyjne z Ukrainą w czerwcu 2024 r.