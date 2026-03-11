Rzeczpospolita
Unia Europejska rozszerzy się już w 2027 roku? Nie chodzi o Ukrainę

Islandia mogłaby zakończyć rozmowy akcesyjne z UE w ciągu „półtora roku” i stać się 28. państwem członkowskim Unii Europejskiej - powiedziała serwisowi Politico minister spraw zagranicznych tego kraju Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Jej zdaniem, wszystko zależy od wyników referendum w tej sprawie wznowienia przerwanych negocjacji akcesyjnych z UE, które odbyć się ma 29 sierpnia.

Publikacja: 11.03.2026 15:04

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir

Foto: PAP/EPA/J.J. GUILLEN

Bartosz Lewicki

W niedawnym sondażu instytutu Gallupa 52 proc. respondentów opowiedziało się za tą decyzją, a 48 proc. było przeciw. – Czasami nie trzeba kierować się sondażami – powiedziała Þorgerður, liderka proeuropejskiej partii Viðreisn. 

Islandia – jak przypomina Politico – jest członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego i – wraz z 28 innymi krajami – należy do strefy Schengen, więc zaimplementowała już do swego systemu prawnego wiele unijnych przepisów. Jak powiedziała Gunnarsdóttir, zakończenie negocjacji w sprawie przystąpienia do UE „nie będzie dla nas takie skomplikowane” i „będzie to raczej szybki proces”, zakładając, że Islandczycy zagłosują za wznowieniem rozmów.

Strefa Schengen

Strefa Schengen

Foto: Infografika PAP

Zapytana, czy Islandia może pokonać kandydatów najbardziej zaawansowanych w negocjacjach akcesyjnych z UE, takich jak Czarnogóra, i zostać 28. członkiem UE, Þorgerður odpowiedziała, że tak. Dodała jednak, że „największym problemem będzie oczywiście rybołówstwo”.

Zawieszony wniosek Islandii o członkostwo w Unii Europejskiej 

Islandia złożyła wniosek o członkostwo w UE w 2009 r.. w trakcie kryzysu finansowego, ale zawiesiła rozmowy w 2013 r.. po sporze dotyczącym polityki połowowej i zmianie sytuacji gospodarczej; formalnie wycofała swój wniosek w 2015 r.. Wcześniej Reykjavík zamknął 11 z 33 rozdziałów negocjacyjnych – kamień milowy, który Czarnogóra przekroczyła dopiero w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Urzędnik UE, który wypowiadał się dla Politico pod warunkiem zachowania anonimowości, stwierdził, że zakończenie negocjacji z Reykjavíkiem może zająć zaledwie rok.

Þorgerður ostrzegła, że nawet jeśli Islandczycy powiedzą „tak” w sierpniu, konieczne będzie przeprowadzenie kolejnego głosowania nad przystąpieniem do UE już po zakończeniu negocjacji.

Korzyści dla Islandii z przystąpienia do UE

Minister mówiła o potencjalnych korzyściach z przystąpienia do Unii Europejskiej w czasach „geopolitycznych turbulencji”. – Bardzo ważne jest również dla naszych przedsiębiorstw, dla naszych gałęzi przemysłu, abyśmy zapewnili im ochronę w ramach Unii – stwierdziła.

Jej zdaniem Islandia skorzystałaby na przystąpieniu do UE zarówno pod względem gospodarczym, jak i bezpieczeństwa. Zaznaczyła jednak, że i Unia Europejska odniosłaby korzyści z przystąpienia Islandii. 

Ukraina oczekuje na „członkostwo odwrócone”

W kolejce do Unii Europejskiej jest także Ukraina, która wniosek o członkostwo w UE złożyła pod koniec lutego 2022 r. Stało się to zaledwie kilka dni po tym, jak Rosja pełnoskalowej napaści zbrojnej na ten kraj. Już w czerwcu 2022 r. Komisja Europejska przedstawiła opinię w sprawie wniosku Ukrainy, a jeszcze w tym samym miesiącu wszystkie kraje UE przyznały Ukrainie status kraju kandydującego. UE formalnie rozpoczęła negocjacje akcesyjne z Ukrainą w czerwcu 2024 r.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mówił niedawno, że chciałby, aby w negocjowanym z Rosją pod auspicjami Stanów Zjednoczonych porozumieniu pokojowym zapisano 2027 rok jako datę wejścia jego państwa do UE. Zwolenniczką przyspieszonego, tzw. odwróconego członkostwa Ukrainy jest przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

„Członkostwo odwrócone” miałoby polegać na tym, że najpierw Ukraina zostałaby państwem członkowskim UE, a potem w miarę postępów reform dołączałaby do kolejnych obszarów unijnej współpracy takich jak polityka spójności czy wspólna polityka rolna.

Proces akcesyjny Ukrainy blokują obecnie Węgry, które nie godzą się na otwarcie tzw. pierwszego klastra negocjacyjnego.

