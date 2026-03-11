Chodzi o bulwersującą sprawę sędziego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, który w 2019 r. miał dopuścić się brutalnego gwałtu na koleżance z sądu. Mężczyzna został zatrzymany, usłyszał zarzuty, a w marcu 2021 r. do sądu trafił akt oskarżenia. Co istotne, wcześniej w maju 2020 r. ówczesna Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego uchyliła Jakubowi K. immunitet, zawiesiła go w czynnościach służbowych i obniżyła wynagrodzenie. W grudniu 2023 r. Sąd Rejonowy w Toruniu uznał sędziego winnym gwałtu oraz spowodowania uszczerbku na zdrowiu pokrzywdzonej, za co skazał go na cztery lata więzienia i 50 tys. zł nawiązki.

Sędzia skazany na cztery lata więzienia za gwałt na bydgoskiej sędzi. Czy proces będzie toczył się od nowa?

Od tego orzeczenia wpłynęły jednak apelacje, które miał rozstrzygnąć Sąd Okręgowy w Toruniu. Dotychczas jednak nie zapadł prawomocny wyrok, bowiem sąd stwierdził, że przed rozpoznaniem tej sprawy należy „rozstrzygnąć kwestię ewentualnej bezwzględnej przyczyny odwoławczej”. Chodzi o zarzucane w apelacji sędziego Jakuba K. wadliwe uchylenie mu immunitetu przez Izbę Dyscyplinarną, która nie była uznawana za sąd przez europejskie trybunały.

Toruński sąd zwrócił się do prokuratury w tej sprawie, stwierdzając, że może ona ponownie uzyskać zezwolenie na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności. Innymi słowy, sąd wskazał prokuraturze, aby ta ponownie zawnioskowała o uchylenie immunitetu sędziemu, tak aby nie było wątpliwości, że decyzja taka wydana została przez prawidłowo ustanowiony sąd. W konsekwencji wydział spraw wewnętrznych Prokuratury Krajowej złożył w ubiegłym roku wniosek o wydanie zgody na pociągnięcie sędziego Jakuba K. do odpowiedzialności karnej.

Sędzia Jakub K. ponownie przed Sąd Najwyższym. Nie będzie ponownego uchylenia immunitetu

W środę Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN umorzyła jednak tę sprawę immunitetową, stwierdzając, że decyzja Izby Dyscyplinarnej w tej sprawie pozostaje ważna. – Immunitet został już skutecznie uchylony i wynika to z obowiązującego systemu prawa – uzasadniał tę decyzję sędzia Marek Dobrowolski.