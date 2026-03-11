Chodzi o bulwersującą sprawę sędziego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, który w 2019 r. miał dopuścić się brutalnego gwałtu na koleżance z sądu. Mężczyzna został zatrzymany, usłyszał zarzuty, a w marcu 2021 r. do sądu trafił akt oskarżenia. Co istotne, wcześniej w maju 2020 r. ówczesna Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego uchyliła Jakubowi K. immunitet, zawiesiła go w czynnościach służbowych i obniżyła wynagrodzenie. W grudniu 2023 r. Sąd Rejonowy w Toruniu uznał sędziego winnym gwałtu oraz spowodowania uszczerbku na zdrowiu pokrzywdzonej, za co skazał go na cztery lata więzienia i 50 tys. zł nawiązki.
Od tego orzeczenia wpłynęły jednak apelacje, które miał rozstrzygnąć Sąd Okręgowy w Toruniu. Dotychczas jednak nie zapadł prawomocny wyrok, bowiem sąd stwierdził, że przed rozpoznaniem tej sprawy należy „rozstrzygnąć kwestię ewentualnej bezwzględnej przyczyny odwoławczej”. Chodzi o zarzucane w apelacji sędziego Jakuba K. wadliwe uchylenie mu immunitetu przez Izbę Dyscyplinarną, która nie była uznawana za sąd przez europejskie trybunały.
Toruński sąd zwrócił się do prokuratury w tej sprawie, stwierdzając, że może ona ponownie uzyskać zezwolenie na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności. Innymi słowy, sąd wskazał prokuraturze, aby ta ponownie zawnioskowała o uchylenie immunitetu sędziemu, tak aby nie było wątpliwości, że decyzja taka wydana została przez prawidłowo ustanowiony sąd. W konsekwencji wydział spraw wewnętrznych Prokuratury Krajowej złożył w ubiegłym roku wniosek o wydanie zgody na pociągnięcie sędziego Jakuba K. do odpowiedzialności karnej.
W środę Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN umorzyła jednak tę sprawę immunitetową, stwierdzając, że decyzja Izby Dyscyplinarnej w tej sprawie pozostaje ważna. – Immunitet został już skutecznie uchylony i wynika to z obowiązującego systemu prawa – uzasadniał tę decyzję sędzia Marek Dobrowolski.
Wskazał przy tym, że ustawa likwidująca przed laty Izbę Dyscyplinarną SN przewidywała, że sędzia, wobec którego orzekła ta izba, mógł wznowić postępowanie i doprowadzić do weryfikacji rozstrzygnięcia tej izby. – W tej sytuacji sędzia nie wystąpił z takim wnioskiem. To jest dodatkowy argument, który potwierdza, że immunitet został skutecznie uchylony przez Izbę Dyscyplinarną SN – stwierdził sędzia Dobrowolski.
Oznacza to, że proces karny sędziego Jakuba K. będzie mógł się toczyć dalej i nie trzeba będzie rozpoczynać go od nowa. A takie mogłyby być konsekwencje stwierdzenia, że immunitet został uchylony przez Izbę Dyscyplinarną SN wadliwie.
Przypomnijmy, że w sprawie tej chodzi o zdarzenie, do którego miało dojść w czerwcu 2019 r. Wczesnym rankiem mężczyzna stanął pod domem, w którym sędzia mieszkała z mężem i dziećmi. Kobieta otworzyła mu drzwi i wpuściła go do środka, bo – jak stwierdzili śledczy – ich wcześniejsze relacje nie wskazywały na to, że musi się go obawiać. Mężczyzna był pijany.
– W krótkim czasie po wpuszczeniu sędziego pokrzywdzona odbyła kilka rozmów telefonicznych, z których przysłuchujący się im Jakub K. wywnioskował, że jest w domu sama. Wtedy zaczął się zachowywać nachalnie i próbował całować sędzię, przeciw czemu ta zdecydowanie zaprotestowała. Następnie rzucił się na nią i przygniótł własnym ciałem, doprowadzając przemocą do obcowania płciowego. W trakcie napaści bił ją po głowie, próbował dusić, a także spowodował u niej obrażenia skutkujące naruszeniem czynności narządu ciała trwającym nie dłużej niż 7 dni – w ten sposób wydarzenia relacjonowała prokuratura.
Sygnatura akt: I ZI 41/25
