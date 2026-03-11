Rzeczpospolita

To ma być powrót do przeszłości. PKP Intercity podało pierwsze trasy

Nieśpieszny – tak nazywać się będzie pociąg, który już wkrótce uruchomi PKP Intercity. To projekt z okazji zbliżającego się 25-lecia przewoźnika. W jego ramach będzie można podróżować w klasycznych wagonach z oryginalnym wyposażeniem z lat 80. Przewoźnik właśnie podał, na jakich trasach Nieśpieszny pojedzie w kwietniu.

Publikacja: 11.03.2026 15:51

PKP Intercity już wkrótce uruchomi wyjątkowy pociąg / zdjęcie ilustracyjne

Foto: Grand Warszawski / Adobe Stock

Joanna Kamińska

Informacje o uruchomieniu Nieśpiesznego PKP Intercity podało w specjalnym komunikacie zamieszczonym 5 marca na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych. Składy kursować mają w weekendy po malowniczych trasach na terenie całego kraju. Kursy mają jednak za każdym razem odbywać się w innym kierunku, co ma pozwolić w spokojnym rytmie odkrywać wszystkie województwa. W rozkładzie jazdy Nieśpiesznego ma pojawić się ponad 40 połączeń, pod nazwami takimi jak „Góral”, „Sawa”, „Krasnal” czy „Krzyżak”.

Nieśpieszny już wkrótce wyruszy w podróż po Polsce

„Skład „Nieśpiesznego tworzy historyczny tabor, który zapisał się złotymi zgłoskami w dziejach polskiej kolei. Na trasę wyjadą klasyczne, oliwkowe wagony 1. i 2. klasy (112Ag, 111Ag, 111As, 110Ac, 609A), oferujące około 200 miejsc siedzących w każdym kursie. […] Na czele pociągu pojawią się prawdziwe legendy polskich torów: unikatowa lokomotywa elektryczna EP05-23 Czesio, kultowe Siódemki (EU07-005, EP07-201, EP07-544), a także lokomotywy serii EP08 Świnka oraz EP09 Epoka” – czytamy w komunikacie PKP Intercity z 5 marca informującym o planowanym uruchomieniu Nieśpiesznego.

Okazuje się, że minioną epokę przywoływać będą nie tylko lokomotywy i wagony, ale także WARS ze specjalnie z tej okazji przygotowanym menu: „W wagonie barowym typu 113A królować będzie WARS z menu inspirowanym dawnymi podróżami. Tradycyjne dania kuchni polskiej i napoje przywołujące smak minionych dekad dopełnią atmosferę tej wyjątkowej wyprawy”.

PKP Intercity podało trasy Nieśpiesznego w kwietniu. Pojedzie z Warszawy do Zakopanego

11 marca za pośrednictwem mediów społecznościowych PKP Intercity podało planowane trasy Nieśpiesznego na kwiecień:

  • 17 kwietnia – pociąg nr 13140/1 „GÓRAL” (zaplanowana lokomotywa EP07-442) – Warszawa Główna – Zawiercie - Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Oświęcim - Czechowice Dziedzice – Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona – Sucha Beskidzka Zamek – Chabówka – Zakopane;
  • 18 kwietnia – pociąg nr 33162 „OSCYPEK” (zaplanowana lokomotywa EP07-442) – Zakopane – Chabówka;
  • 18 kwietnia – pociąg nr 33160/1 „OSCYPEK” (zaplanowana lokomotywa EP07-442) – Chabówka - Wadowice - Bielsko Biała Gł. - Czechowice Dziedzice - Oświęcim - Kraków Płaszów - Nowy Targ – Zakopane;
  • 19 kwietnia – pociąg nr 31140/1 „SAWA” (zaplanowana lokomotywa EP07-442) – Zakopane - Chabówka - Skawina - Zator Park Rozrywki - Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Zawiercie - Warszawa Zachodnia - Warszawa Centralna - Warszawa Wschodnia.

We wspomnianym komunikacie PKP poinformowało również, że bilety na Nieśpieszny będą już wkrótce w sprzedaży.

Bilety na Nieśpieszny: Od kiedy w sprzedaży?

Sprzedaż biletów na Nieśpieszny, jak podano w komunikacie z 5 marca, ma ruszyć w drugiej połowie tego miesiąca. Bilety kupić będzie można zarówno online, jak i w kasach biletowych. Dla tego wyjątkowego pociągu przewoźnik utworzył osobną kategorię handlową – ICN (InterCity Nieśpieszny). Pasażerowie będą mogli skorzystać z ulg ustawowych, a także zabrać ze sobą psa, rower i bagaż (zgodnie z Regulaminem i Cennikiem usług PKP Intercity). Przy zakupie biletu na Nieśpieszny, jak zaznacza PKP Intercity, nie będą natomiast obowiązywać oferty promocyjne.

Źródło: rp.pl

