Informacje o uruchomieniu Nieśpiesznego PKP Intercity podało w specjalnym komunikacie zamieszczonym 5 marca na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych. Składy kursować mają w weekendy po malowniczych trasach na terenie całego kraju. Kursy mają jednak za każdym razem odbywać się w innym kierunku, co ma pozwolić w spokojnym rytmie odkrywać wszystkie województwa. W rozkładzie jazdy Nieśpiesznego ma pojawić się ponad 40 połączeń, pod nazwami takimi jak „Góral”, „Sawa”, „Krasnal” czy „Krzyżak”.

Nieśpieszny już wkrótce wyruszy w podróż po Polsce

„Skład „Nieśpiesznego tworzy historyczny tabor, który zapisał się złotymi zgłoskami w dziejach polskiej kolei. Na trasę wyjadą klasyczne, oliwkowe wagony 1. i 2. klasy (112Ag, 111Ag, 111As, 110Ac, 609A), oferujące około 200 miejsc siedzących w każdym kursie. […] Na czele pociągu pojawią się prawdziwe legendy polskich torów: unikatowa lokomotywa elektryczna EP05-23 Czesio, kultowe Siódemki (EU07-005, EP07-201, EP07-544), a także lokomotywy serii EP08 Świnka oraz EP09 Epoka” – czytamy w komunikacie PKP Intercity z 5 marca informującym o planowanym uruchomieniu Nieśpiesznego.

Okazuje się, że minioną epokę przywoływać będą nie tylko lokomotywy i wagony, ale także WARS ze specjalnie z tej okazji przygotowanym menu: „W wagonie barowym typu 113A królować będzie WARS z menu inspirowanym dawnymi podróżami. Tradycyjne dania kuchni polskiej i napoje przywołujące smak minionych dekad dopełnią atmosferę tej wyjątkowej wyprawy”.