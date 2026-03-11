PKP Intercity już wkrótce uruchomi wyjątkowy pociąg / zdjęcie ilustracyjne
Informacje o uruchomieniu Nieśpiesznego PKP Intercity podało w specjalnym komunikacie zamieszczonym 5 marca na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych. Składy kursować mają w weekendy po malowniczych trasach na terenie całego kraju. Kursy mają jednak za każdym razem odbywać się w innym kierunku, co ma pozwolić w spokojnym rytmie odkrywać wszystkie województwa. W rozkładzie jazdy Nieśpiesznego ma pojawić się ponad 40 połączeń, pod nazwami takimi jak „Góral”, „Sawa”, „Krasnal” czy „Krzyżak”.
„Skład „Nieśpiesznego tworzy historyczny tabor, który zapisał się złotymi zgłoskami w dziejach polskiej kolei. Na trasę wyjadą klasyczne, oliwkowe wagony 1. i 2. klasy (112Ag, 111Ag, 111As, 110Ac, 609A), oferujące około 200 miejsc siedzących w każdym kursie. […] Na czele pociągu pojawią się prawdziwe legendy polskich torów: unikatowa lokomotywa elektryczna EP05-23 Czesio, kultowe Siódemki (EU07-005, EP07-201, EP07-544), a także lokomotywy serii EP08 Świnka oraz EP09 Epoka” – czytamy w komunikacie PKP Intercity z 5 marca informującym o planowanym uruchomieniu Nieśpiesznego.
Okazuje się, że minioną epokę przywoływać będą nie tylko lokomotywy i wagony, ale także WARS ze specjalnie z tej okazji przygotowanym menu: „W wagonie barowym typu 113A królować będzie WARS z menu inspirowanym dawnymi podróżami. Tradycyjne dania kuchni polskiej i napoje przywołujące smak minionych dekad dopełnią atmosferę tej wyjątkowej wyprawy”.
11 marca za pośrednictwem mediów społecznościowych PKP Intercity podało planowane trasy Nieśpiesznego na kwiecień:
We wspomnianym komunikacie PKP poinformowało również, że bilety na Nieśpieszny będą już wkrótce w sprzedaży.
Sprzedaż biletów na Nieśpieszny, jak podano w komunikacie z 5 marca, ma ruszyć w drugiej połowie tego miesiąca. Bilety kupić będzie można zarówno online, jak i w kasach biletowych. Dla tego wyjątkowego pociągu przewoźnik utworzył osobną kategorię handlową – ICN (InterCity Nieśpieszny). Pasażerowie będą mogli skorzystać z ulg ustawowych, a także zabrać ze sobą psa, rower i bagaż (zgodnie z Regulaminem i Cennikiem usług PKP Intercity). Przy zakupie biletu na Nieśpieszny, jak zaznacza PKP Intercity, nie będą natomiast obowiązywać oferty promocyjne.
