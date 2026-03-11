Przypomnijmy, iż termin zgłaszania kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego mija w środę o godzinie 12.00. Wnioski może zgłaszać Prezydium Sejmu albo grupa co najmniej 50 posłów.

Reklama Reklama

Znamy już nazwiska kandydatów, których zgłosi większość parlamentarna. Znaleźli się na niej:

sędzia profesor Krystian Markiewicz - sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach, przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Ustroju Sądownictwa i Prokuratury, były prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA,

mecenas profesor Maciej Taborowski- adwokat, członek Komisji Kodyfikacyjnej Ustroju Sądownictwa i Prokuratury, były zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich,

mecenas profesor Marcin Dziurda - radca prawny, były prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

sędzia Anna Korwin-Piotrowska - prezes Sądu Okręgowego w Opolu, prezes stowarzyszenia sędziów Themis,

mecenas Magdalena Bentkowska - adwokatka, w przeszłości reprezentowała kardiochirurga Mirosława G. w głośnej sprawie sądowej przeciwko Zbigniewowi Ziobrze, który w 2007 roku powiedział "już nikt nigdy przez tego pana życia pozbawiony nie będzie",

dr hab. Dariusz Szostek - profesor Uniwersytetu Śląskiego.

PiS też zgłosi swoich kandydatów do Trybunału Konstytucyjnego

Zgłoszenie swoich kandydatów zapowiedziało też Prawo i Sprawiedliwość. Rzecznik partii, poseł Rafał Bochenek we wpisie zamieszczonym we wtorek na platformie X zaznaczył jednak, że „z uwagi jednak na złożony przez nas [PiS – przyp. red.] wniosek do TK o zbadanie zgodności z konstytucją zaproponowanej procedury i wnioskiem o wydanie zabezpieczenia, udział zgłoszonych przez naszą partię kandydatów w sejmowym głosowaniu uzależniamy od decyzji Trybunału”.

Przypomnijmy, iż posłowie partii Jarosława Kaczyńskiego złożyli do Trybunału Konstytucyjnego skargę na – wprowadzone zresztą przez PiS – przepisy przyznające Sejmowi kompetencje do kreowania w regulaminie, czyli akcie wewnętrznej organizacji, procedury wyboru sędziego TK. Wnioskodawcy chcą, żeby do czasu rozstrzygnięcia przez TK, prezydent nie odbierał ślubowania od nowo wybranych sędziów. Skarga ma być rozpatrywana 17 marca.