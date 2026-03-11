Trybunał Konstytucyjny
Przypomnijmy, iż termin zgłaszania kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego mija w środę o godzinie 12.00. Wnioski może zgłaszać Prezydium Sejmu albo grupa co najmniej 50 posłów.
Znamy już nazwiska kandydatów, których zgłosi większość parlamentarna. Znaleźli się na niej:
Zgłoszenie swoich kandydatów zapowiedziało też Prawo i Sprawiedliwość. Rzecznik partii, poseł Rafał Bochenek we wpisie zamieszczonym we wtorek na platformie X zaznaczył jednak, że „z uwagi jednak na złożony przez nas [PiS – przyp. red.] wniosek do TK o zbadanie zgodności z konstytucją zaproponowanej procedury i wnioskiem o wydanie zabezpieczenia, udział zgłoszonych przez naszą partię kandydatów w sejmowym głosowaniu uzależniamy od decyzji Trybunału”.
Przypomnijmy, iż posłowie partii Jarosława Kaczyńskiego złożyli do Trybunału Konstytucyjnego skargę na – wprowadzone zresztą przez PiS – przepisy przyznające Sejmowi kompetencje do kreowania w regulaminie, czyli akcie wewnętrznej organizacji, procedury wyboru sędziego TK. Wnioskodawcy chcą, żeby do czasu rozstrzygnięcia przez TK, prezydent nie odbierał ślubowania od nowo wybranych sędziów. Skarga ma być rozpatrywana 17 marca.
Spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów Sejm ma w piątek wybrać sześciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Zanim jednak do tego dojdzie, koalicja rządząca chce przyjąć uchwałę, która podważy legalność prezesury Bogdana Święczkowskiego, potwierdzi wadliwość powołania trzech sędziów-dublerów i dwójki ich następców, a także przywoła grudniowy wyrok TSUE o naruszeniu przez polski TK podstawowych zasad prawa UE. Mają się w niej znaleźć także stwierdzenia dotyczące obsadzenia wolnych miejsc w Trybunale i zapowiedź „rzeczywistego usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego”. Autorzy podkreślają w projekcie, że „TK przestał spełniać swoją funkcję jako organ bezstronny, niezawisły, służący obywatelom Rzeczypospolitej jako najważniejszy strażnik ich konstytucyjnych praw”.
Obecnie na piętnaście ustawowych stanowisk w Trybunale Konstytucyjnym zasiada dziewięciu sędziów. Liczba wakatów powiększyła się do sześciu w grudniu 2025 r. po odejściu sędzi Krystyny Pawłowicz i zakończeniu kadencji sędziego Michała Warcińskiego. Tym samym Trybunał utracił możliwość sformowania pełnego składu, bowiem w myśl ustawy o organizacji i trybie postępowania przed TK do rozpoznania sprawy w pełnym składzie potrzebny jest udział co najmniej jedenastu sędziów.
Taki stan rzeczy wynika z faktu, iż od zmiany rządu w 2023 r. Sejm nie wybrał żadnego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, argumentując, że nie chce w ten sposób legitymizować działalności Trybunału w obecnym kształcie. Przypomnijmy, iż kandydatów zgłaszało wyłącznie Prawo i Sprawiedliwość, a Sejm odrzucił kandydatury posła PiS Marka Asta oraz prawnika Artura Kotowskiego.
