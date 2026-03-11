Karol Nawrocki, Władysław Kosiniak-Kamysz, Włodzimierz Czarzasty
Sprawa dozbrojenia polskiej armii wywołała spór między ośrodkiem prezydenckim i rządowym. Rząd Donalda Tuska – z poparciem wojskowych – proponuje ustawę ws. programu SAFE, czyli niskooprocentowanej pożyczki z Unii Europejskiej na zakup sprzętu wojskowego. Z kolei prezydent Karol Nawrocki wraz z prezesem NBP Adamem Glapińskim zaproponował alternatywę do unijnego SAFE – „polski SAFE 0 proc.”. Ta propozycja zakłada, że w BGK miałby być utworzony Polski Fundusz Inwestycji Obronnych, finansowany z zysku NBP. Projekt wpłynął we wtorek do Sejmu. Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki stwierdził we wtorek po południu, że Sejm może zająć się prezydenckim projektem już na najbliższym posiedzeniu.
– Dosyć ściemy i dosyć obłudy w tej sprawie (...). Pan prezydent musi wziąć odpowiedzialność za swoje decyzje – powiedział marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, odpowiadając na te propozycje. Zapowiedział, że projekt kancelarii Karola Nawrockiego poczeka do czasu, aż prezydent nie zdecyduje o losach ustawy o SAFE uchwalonej przez Sejm. Marszałek nazwał prezydencki projekt „ściemą, populizmem i oszukaństwem”.
O udziale Polski w programie SAFE
– Zawetowanie tej ustawy to będzie zawetowanie 185 miliardów złotych dla polskiego wojska. To będzie powiedzenie „nie” dwunastu tysiącom firm, które w Polsce by ten program realizowały. 90 proc. środków, które są w ramach SAFE zostaną zużytkowane przez polskie firmy w Polsce, więc dosyć ściemy i dosyć obłudy w tej sprawie – mówił Włodzimierz Czarzasty. Zauważył, że podstawowym źródłem finansowania proponowanej przez prezydenta ustawy jest przyszły zysk Narodowego Banku Polskiego. – Chcę państwa poinformować, że Narodowy Bank Polski na dziś posiada 100 mld zł skumulowanej straty. Jeżeli jakikolwiek zysk zostanie wypracowany, to o tym zysku zostaniemy poinformowani w grudniu tego roku. A więc ten zysk nie będzie przeznaczony na uzbrojenie jutro, pojutrze, w kwietniu ani w maju – zaznaczył Czarzasty.
Przypomniał, że zgodnie z ustawą o NBP, 95 proc. zysku wypracowanego przez Narodowy Bank Polski jest kierowane do budżetu państwa, a 5 proc. na fundusz rezerwowy. – Nie widzę żadnych potrzeb, które by wskazywały na to, żeby w inny sposób te środki były dzielone – powiedział marszałek, oceniając, że prezydent, proponując projekt ustawy w tym kształcie, chce sam dzielić środki z zysku NBP.
We wtorek po południu w Pałacu Prezydenckim w sprawie „polskiego SAFE 0 proc.” odbyło się spotkanie Karola Nawrockiego z premierem Donaldem Tuskiem, wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, prezesem NBP Adamem Glapińskim, ministrem finansów i gospodarki Andrzejem Domańskim i szefem KPRP Zbigniewem Boguckim. Gość „Porannej rozmowy w RMF FM” , wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz przyznał, że przekonywał prezydenta do podpisania europejskiej ustawy. – Mamy SAFE, jest gotowy, panie prezydencie, proszę podpisać. 200 miliardów bez VAT-u, czyli jeszcze jedna czwarta więcej zakupów możliwych za tę samą kwotę – mówił gość „Porannej rozmowy w RMF FM” .
Mówił również, że propozycja Karola Nawrockiego, zawierająca propozycje powołania nowych instytucji, jakimi mają być Rada i Komitet Sterujący „wykracza oczywiście poza konstytucyjne uprawnienia związane z cywilnym nadzorem nad armią”. – To jest przekroczenie tych uprawnień wynikających z czasu pokoju i czasu wojny. W czasie pokoju to minister obrony narodowej realizuje działania zwierzchnictwa prezydenta nad armią. W czasie wojny realizuje je prezydent – przypomniał Kosiniak-Kamysz.
