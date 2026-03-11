gen. Roman Polko, były dowódca jednostki GROM
W lutym 2026 r. Polska otrzymała 43,7 mld euro w ramach unijnego programu SAFE, stając się jego największym beneficjentem. Rząd planuje podpisanie umowy pożyczkowej z Komisją Europejską w drugiej połowie marca, jednak jej zawarcie jest uzależnione od wejścia w życie przepisów wdrażających program, a ustawa uchwalona w parlamencie czeka na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego.
Polska lista projektów zgłoszonych do SAFE obejmuje 139 pozycji i dotyczy m.in. obrony powietrznej, artylerii, amunicji, dronów, Tarczy Wschód oraz ochrony infrastruktury krytycznej. Ok. 130 mld zł ma zostać przeznaczone na refinansowanie kontraktów zawartych w ciągu ostatniego roku. Kolejne umowy w ramach programu mają być podpisywane do przyszłego roku, a dostawy sprzętu zaplanowano do 2030 r.
Za podpisaniem ustawy i skorzystaniem z programu opowiadają się ugrupowania koalicji rządzącej. PiS i Konfederacja są przeciwne – przede wszystkim z powodu mechanizmu warunkowości (który ich zdaniem może posłużyć Komisji Europejskiej do wstrzymywania wypłat), ryzyka walutowego związanego z pożyczką w euro oraz wymogu przeznaczenia 65 proc. budżetu na produkcję europejską.
Zdaniem gen. Romana Polki SAFE to „konieczny program odpowiadający na wieloletnie zapóźnienia w wyposażeniu Wojska Polskiego”. – Armia potrzebuje jednoczesnej realizacji wielu programów zbrojeniowych. Żaden budżet nie jest w stanie temu sprostać bez dodatkowego wsparcia – zauważył w rozmowie z „Dziennikiem Zachodnim”.
– Dziwię się, że rozmawiamy o tym, czy SAFE jest potrzebny. Równie dobrze można debatować o tym, czy policja i Straż Graniczna są nam potrzebne. Z niesmakiem obserwuję ten żenujący spektakl wokół tego programu, niestety z udziałem prezydenta RP W sprawach oczywistych, a do nich należy bezpieczeństwo, nie powinno być podziałów – wskazał były dowódca GROM. Zwrócił uwagę, że „SAFE popierają armia i pozostałe służby, korzyści dostrzega większość ekonomistów”, a także przemysł zbrojeniowy.
Komentując zarzuty dotyczące zadłużania się w obcej walucie, Polko przypomniał, że za swoich rządów PiS również finansował zamówienia w USA i Korei Południowej kredytami w obcej walucie i „na ogół bez korzyści dla naszego przemysłu”. – Mało tego, jak podkreślają ekonomiści, na o wiele droższych warunkach – dodał.
– SAFE to szansa dla polskiego przemysłu zbrojeniowego, rozwój gospodarczy i technologiczny oraz ostatecznie nowe miejsca pracy. Dlatego tym bardziej dziwię się, że SAFE używany jest do walki politycznej, zwłaszcza w kontekście Unii Europejskiej – mówił generał, przypominając, że „UE nie jest jakąś obcą i odległą organizacją, UE to również Polska”. – Zagrożenie jest na wschodzie, a nie na zachodzie – zaznaczył.
Polko przypomniał też „o opóźnieniach w dozbrajaniu armii, ale także w innych służbach” oraz o tym, że „z tego powodu dzisiaj na granicy stoi Wojsko Polskie, bo Straż Graniczna nie jest w stanie samodzielnie jej strzec”. – Co ciekawe, SAFE to także potrzebny sprzęt dla policjantów i strażników. W zasadzie nie wiem, nad czym debatujemy – podsumował.
Prezydent Nawrocki wspólnie z prezesem NBP Adamem Glapińskim zaproponował alternatywne rozwiązanie – tzw. „polski SAFE 0 proc.”. Program w założeniu finansowany miałby być z udziałem środków Narodowego Banku Polskiego, który miałby zagwarantować 185 mld zł na zbrojenia bez odsetek i warunkowości.
Spotkanie z udziałem prezydenta, premiera, szefa MON i prezesa NBP odbyło się we wtorek. Donald Tusk w poniedziałek zapowiadał, że będzie domagał się konkretnych informacji na temat propozycji Nawrockiego i Glapińskiego. Podkreślił, że w tej sprawie „nie będzie miejsca na żadne podejrzane manewry”, a o wszystkich ustaleniach będzie informować publicznie.
