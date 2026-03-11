Jedziesz do Moskwy? Weź gotówkę

„W dużych miastach Rosji znaczna część bankomatów i stacjonarnych terminali POS jest rzeczywiście podłączona do sieci przewodowych. Jest to typowe dla urządzeń w oddziałach banków, centrach handlowych i sklepach sieciowych. Jednak znaczna część infrastruktury działa za pośrednictwem sieci mobilnych – głównie terminali przenośnych, urządzeń w małych sklepach, transporcie publicznym i firmach kurierskich. Co więcej, w ostatnich latach wzrósł udział terminali mobilnych i przenośnych, co czyni infrastrukturę płatniczą bardziej wrażliwą na tego typu awarie sieci” – wyjaśniła Jelena Goljajewa, z firmy Reksoft. Za najbardziej narażone na awarie i cyberataki uważa urządzenia na ulicach, w małych punktach sprzedaży detalicznej lub w lokalizacjach z tymczasową infrastrukturą.

„W większości przypadków bez połączenia z internetem terminal nie będzie mógł przetworzyć płatności, ponieważ musi skontaktować się z bankiem akceptującym płatności i systemem płatności, aby autoryzować transakcję. Teoretycznie terminale mają tryb offline, w którym transakcja jest rejestrowana i później wysyłana do banku, ale jest on rzadko używany i ma ścisłe limity ze względu na ryzyko oszustwa” – wyjaśnia Goljajewa. W praktyce gotówka pozostaje podstawową, zapasową metodą płatności w przypadku awarii sieci.

W restauracjach i sklepach handel przechodzi na gotówkę

A w aglomeracji moskiewskiej gotówka to przeżytek. Obecnie 85 proc. wszystkich płatności w Moskwie odbywa się bezgotówkowo, więc wiele firm doświadcza problemów z powodu przerw w dostępie do internetu mobilnego – przyznał Aleksiej Fiodorow, przewodniczący Rady Rozwoju Handlu Elektronicznego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej. „Sklepy tracą nawet połowę swoich przychodów dziennie” – dodał.

Problemy z łącznością w centrum Moskwy „bardzo mocno uderzyły w branżę gastronomiczną” – potwierdził Piotr Guszczin, właściciel kilku znanych barów. W porównaniu z innymi weekendami odnotował straty finansowe rzędu 20-25 proc. Płatności musiały być przyjmowane wyłącznie gotówką lub przelewem bankowym, ale w takich przypadkach pracownik wypłacał pieniądze i wpłacał je do kasy jako gotówkę. „Problem polega na tym, że wiele bankomatów w okolicy również nie działało” – wyjaśnił Guszczin.

Także dostawy kurierskie są poważnie utrudnione, ponieważ bez działającego GPS-u „kurier nie wie, dokąd jechać” – skarżył się Siergiej Mironow, założyciel sieci restauracji Meat & Fish. Moskiewskie apteki mają także ogromne problemy z realizacją e-recept i zamawianiem leków w hurtowniach. Skutki tajemniczego zanikania sieci odczuły firmy taksówkowe i wynajmu aut. Musiały uruchomić specjalne linie telefoniczne, działające na połączeniach kablowych.