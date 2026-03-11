Uderzenia wykonano w stepach, na styku granic trzech ukraińskich obwodów: zaporoskiego, dniepropietrowskiego i donieckiego. Ukraiński 1. Samodzielny Pułk Szturmowy rajdami swoich wozów bojowych przedziurawił rosyjską obronę i wbił się w szyki Rosjan na 12 km. Sąsiedni oddział przez miesiąc infiltrował pozycje agresora silnymi grupami dywersyjnymi i w rezultacie odrzucił ich na dziesięć kilometrów.

W sumie Ukraińcy wyzwolili 350-400 km2 terenu (równowartość połowy powierzchni Kijowa). Sztab ich armii poinformował, że odbito prawie całą, zajętą wcześniej przez okupanta, część obwodu dniepropietrowskiego, z wyjątkiem trzech wsi, o które toczy się jeszcze walka, i dwóch, w których prowadzone są operacje oczyszczające.

Na to wszystko nałożyły się nagle ujawnione nowe możliwości ukraińskich dronów krótkiego zasięgu, które zaczęły atakować rosyjski transport na drogach nawet na przedmieściach Doniecka, ok. 50 km od frontu.

Ukraińskie sukcesy wywołały wybuch wściekłości wśród rosyjskich militarystów. Prawdopodobnie, by ich uspokoić, deputowany i były generał Andriej Guruliew powiedział, że „sytuacja na froncie przywodzi myśl, że rosyjskie wojska do czegoś się szykują”. Zdaniem generała wskazuje na to spowolnienie tempa ataków, co ma świadczyć o zbieraniu przez rosyjską armię rezerw potrzebnych do nowego natarcia.

„Ukraińskie kontrataki mają wpływ taktyczny, operacyjny, a nawet strategiczny, który może doprowadzić do zerwania planów rosyjskiej kampanii wiosenno-letniej” – stwierdził jednak amerykański think tank Institute for the Study of War. Armia Kremla chciała zbliżyć się do Zaporoża na tyle, by rozpocząć jego ostrzał – jak Chersonia czy Charkowa, co teraz jest niemożliwe.