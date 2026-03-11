Z tego artykułu dowiesz się: Jakie czynniki determinują obecne i prognozowane wskaźniki inflacji w Stanach Zjednoczonych?

W jaki sposób rozwój wydarzeń w regionie Zatoki Perskiej wpływa na globalne ceny ropy naftowej?

Jakie są międzynarodowe reakcje na niestabilność rynku surowców energetycznych?

W jakiej sytuacji znajduje się Rezerwa Federalna w obliczu zmienności inflacji i sygnałów z rynku pracy?

Inflacja konsumencka w USA utrzymała się w lutym na poziomie 2,4 proc. Ceny wzrosły w porównaniu ze styczniem o 0,3 proc. (po tym jak styczniowy wzrost wyniósł 0,2 proc.). Inflacja bazowa, czyli nieuwzględniająca zmian cen żywności, paliw i energii, pozostała na poziomie 2,5 proc., a licząc m./m. wyhamowała z 0,3 proc. do 0,2 proc. Dane za luty okazały się dokładnie takie, jak prognozowano. Dużo większa niepewność panuje w kwestii tego, jakie będą statystyki inflacji za marzec i kolejne miesiące. W bardzo dużym stopniu będą one bowiem zależały od tego, jak długo będzie trwała wojna z Iranem i jak długo będą istniały zagrożenia dla transportu ropy poprzez Cieśninę Ormuz.

Wojna z Iranem winduje ceny ropy i zwiększa ryzyko wzrostu inflacji

Za baryłkę ropy gatunku WTI płacono w środę po południu 87 dol., a baryłka surowca gatunku Brent kosztowała wówczas 91 dol.. 27 lutego, czyli w czasie ostatniej sesji przed wojną z Iranem, cena ropy WTI była lekko poniżej 70 dol. za baryłkę. W nocy z wtorku na środę cena ropy WTI spadła nawet do 78 dol. za baryłkę, po tym jak Chris Wright, sekretarz energii USA, wprowadził inwestorów w błąd, twierdząc, że przez Cieśninę Ormuz przepłynął tankowiec eskortowany przez amerykański okręt wojenny. W środę Amerykanie nie zapewniali jeszcze takiej zbrojnej eskorty. Wcześniej Irańczycy zaczęli operację minowania Cieśniny Ormuz, ale przeprowadzili ją na małą skalę. Amerykanie, w reakcji na to, ogłosili, że zatopili im 16 stawiaczy min, a prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że każda jednostka stawiająca miny na tym akwenie zostanie zniszczona z powietrza, tak jak łodzie przemytników narkotyków na Karaibach. Irańskie siły zbrojne odgrażały się, że nie dopuszczą do tego, „by choć litr ropy dotarł do USA, syjonistów i ich partnerów”. Groziły, że będą utrzymywać blokadę Cieśniny Ormuz i doprowadzą do tego, że cena ropy dojdzie do 200 dol. za baryłkę. Co najmniej trzy cywilne statki zostały zaatakowane w środę na wodach w pobliżu Iranu.