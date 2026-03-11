Rzeczpospolita
Ekonomia
Inflacja w USA pod kontrolą, ale wojna z Iranem może wszystko zmienić

Wzrost cen w USA był w lutym zgodny z oczekiwaniami. To jaki będzie w nadchodzących miesiącach będzie zależne od sytuacji w Zatoce Perskiej.

Publikacja: 11.03.2026 15:48

Nowy wstrząs na rynku ropy. Inflacja w USA może znów przyspieszyć

Nowy wstrząs na rynku ropy. Inflacja w USA może znów przyspieszyć

Foto: REUTERS/Mike Segar/File Photo

Hubert Kozieł

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie czynniki determinują obecne i prognozowane wskaźniki inflacji w Stanach Zjednoczonych?
  • W jaki sposób rozwój wydarzeń w regionie Zatoki Perskiej wpływa na globalne ceny ropy naftowej?
  • Jakie są międzynarodowe reakcje na niestabilność rynku surowców energetycznych?
  • W jakiej sytuacji znajduje się Rezerwa Federalna w obliczu zmienności inflacji i sygnałów z rynku pracy?

Inflacja konsumencka w USA utrzymała się w lutym na poziomie 2,4 proc. Ceny wzrosły w porównaniu ze styczniem o 0,3 proc. (po tym jak styczniowy wzrost wyniósł 0,2 proc.). Inflacja bazowa, czyli nieuwzględniająca zmian cen żywności, paliw i energii, pozostała na poziomie 2,5 proc., a licząc m./m. wyhamowała z 0,3 proc. do 0,2 proc. Dane za luty okazały się dokładnie takie, jak prognozowano. Dużo większa niepewność panuje w kwestii tego, jakie będą statystyki inflacji za marzec i kolejne miesiące. W bardzo dużym stopniu będą one bowiem zależały od tego, jak długo będzie trwała wojna z Iranem i jak długo będą istniały zagrożenia dla transportu ropy poprzez Cieśninę Ormuz.

Wojna z Iranem winduje ceny ropy i zwiększa ryzyko wzrostu inflacji

Za baryłkę ropy gatunku WTI płacono w środę po południu 87 dol., a baryłka surowca gatunku Brent kosztowała wówczas 91 dol.. 27 lutego, czyli w czasie ostatniej sesji przed wojną z Iranem, cena ropy WTI była lekko poniżej 70 dol. za baryłkę. W nocy z wtorku na środę cena ropy WTI spadła nawet do 78 dol. za baryłkę, po tym jak Chris Wright, sekretarz energii USA, wprowadził inwestorów w błąd, twierdząc, że przez Cieśninę Ormuz przepłynął tankowiec eskortowany przez amerykański okręt wojenny. W środę Amerykanie nie zapewniali jeszcze takiej zbrojnej eskorty. Wcześniej Irańczycy zaczęli operację minowania Cieśniny Ormuz, ale przeprowadzili ją na małą skalę. Amerykanie, w reakcji na to, ogłosili, że zatopili im 16 stawiaczy min, a prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że każda jednostka stawiająca miny na tym akwenie zostanie zniszczona z powietrza, tak jak łodzie przemytników narkotyków na Karaibach. Irańskie siły zbrojne odgrażały się, że nie dopuszczą do tego, „by choć litr ropy dotarł do USA, syjonistów i ich partnerów”. Groziły, że będą utrzymywać blokadę Cieśniny Ormuz i doprowadzą do tego, że cena ropy dojdzie do 200 dol. za baryłkę. Co najmniej trzy cywilne statki zostały zaatakowane w środę na wodach w pobliżu Iranu.

Pro

Międzynarodowa Agencja Energii (IEA) zaproponowała państwom G7 uwolnienie na dużą skalę ropy z rezerw. Rządy państw G7 zgodziły się, ale do zamknięcia tego wydania „Parkietu” nie były jeszcze znane szczegóły tej operacji. Propozycja IEA zakłada stopniowe skierowanie na rynek 400 mln baryłek ropy. Może to więc być największa tego typu interwencja w historii. (Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę z 2022 r. uwolniono z rezerw 182 mln baryłek ropy). Japońska premier Sanae Takaichi zapowiedziała, że jej rząd zacznie kierować na rynek ropę z rezerw od 16 marca, niezależnie od tego, jakie działania podejmą inne państwa.

  • Rekordowe uwolnienie rezerw ropy naftowej mogłoby złagodzić niedobory dostaw z Bliskiego Wschodu i przynieść pewną ulgę cenom ropy. Byłoby to jednak rozwiązanie tymczasowe – przy przedłużającym się skutecznym zamknięciu Cieśniny Ormuz ceny najprawdopodobniej ponownie wzrosłyby powyżej 100 USD za baryłkę – twierdzi Hamad Hussain, analityk firmy Capital Economics. Eksperci tej firmy szacują, że jeśli cena ropy WTI utrzyma się do końca miesiąca w okolicach 85 USD za baryłkę, to inflacja konsumencka w USA przyspieszy w marcu do 2,9 proc.

Fed i EBC w trudnej sytuacji. Rynki oddalają scenariusz szybkich obniżek stóp procentowych

„Ryzyko inflacji rośnie. Wysoka zmienność cen energii, wzrost kosztów transportu i nawozów mogą przełożyć się na wyższe ceny żywności, a dodatkową presję tworzą cła wprowadzane przez administrację Donalda Trumpa, które podnoszą ceny importu. Jednocześnie ostatnie dane z rynku pracy były słabsze od oczekiwań, co stawia Fed w trudnej sytuacji – inflacja pozostaje podwyższona, a rynek pracy zaczyna się schładzać. Patrząc jednak na dobrą kondycję amerykańskiej gospodarki oraz możliwą poprawę sytuacji na rynku pracy w II połowie roku, nie zakładamy obniżek stóp procentowych w I połowie roku. W naszej opinii istnieje duże prawdopodobieństwo, że stopy procentowe w USA pozostaną na obecnym poziomie nawet do końca roku” – oceniają analitycy platformy inwestycyjnej Portu.

Barometr CME FedWatch wskazywał w środę po południu, że jest zaledwie 0,7 proc. szans na obniżkę stóp na przyszłotygodniowym posiedzeniu Fedu. Szanse na cięcie w kwietniu były oceniane na 11 proc., w czerwcu na 38 proc., a w lipcu na 51 proc. Rentowność amerykańskich obligacji dziesięcioletnich sięgała w środę 4,19 proc., podczas gdy pod koniec lutego wynosiła 3,95 proc.

Wstrząs naftowy może też poważnie wpłynąć na politykę Europejskiego Banku Centralnego. – Bilans czynników ryzyka związanych z inflacją wyraźnie przesunął się ku zwyżkom. Możemy zapomnieć wszystkie dyskusje o tym, że inflacja okaże się niższa od prognoz – stwierdził w wywiadzie z agencją Bloomberga Peter Kazimir, prezes Narodowego Banku Słowacji i jednocześnie członek Rady Prezesów EBC. Zasugerował, że EBC może latem podwyższyć stopy procentowe.

