Czy rodzic może w zeznaniu rocznym skorzystać z dwóch podatkowych preferencji – zwolnienia i ulgi? Tak. Urzędnicy zgadzają się, że przepisy nie wykluczają takiej możliwości.

Spójrzmy na niedawną interpretację. Wystąpił o nią ojciec czwórki niepełnoletnich dzieci. Trójka mieszka z nim oraz matką (jego żoną) w Polsce. Czwarte (najstarsza córka) przebywa w Wielkiej Brytanii. Mieszka tam ze swoją matką.

Czy mężczyzna, jako rodzic czwórki dzieci, może skorzystać ze zwolnienia części przychodów z PIT? A także odliczenia od podatku? Twierdzi, że ma prawo do obu preferencji. Informuje, że wobec wszystkich dzieci przysługuje mu pełna władza rodzicielska. I ją wykonuje. Z żoną i trójką dzieci prowadzą wspólne gospodarstwo domowe, stale więc się nimi opiekuje. Najstarsza córka przylatuje do Polski dwa–trzy razy w roku, zazwyczaj na dwa–trzy tygodnie. Wtedy jest pod jego opieką, jeżdżą na wycieczki, chodzą na basen, spotykają się z innymi członkami rodziny. Gdy córka przebywa w Wielkiej Brytanii utrzymuje z nią stały kontakt przez komunikator – piszą do siebie wiadomości, rozmawiają na tematy związane z nauką, zdrowiem, życiem prywatnym. Dobre relacje utrzymuje również z matką najstarszej córki, która konsultuje się z nim m.in. sprawach wychowawczych.

Zwolnienie z PIT i ulga na dzieci

Przypomnijmy, że zwolnienie z PIT przysługuje rodzicom mającym czworo bądź więcej dzieci. Obejmuje przychody z etatu, zlecenia, zasiłku macierzyńskiego oraz działalności gospodarczej do 85 528 zł rocznie (można je zastosować w trakcie roku albo w zeznaniu). Warunkiem preferencji jest wykonywanie władzy rodzicielskiej.