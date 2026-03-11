PIT za 2025 rok. Ulga na dzieci i zwolnienie 4+. Czy skorzystamy, jeśli dziecko mieszka za granicą?
Czy rodzic może w zeznaniu rocznym skorzystać z dwóch podatkowych preferencji – zwolnienia i ulgi? Tak. Urzędnicy zgadzają się, że przepisy nie wykluczają takiej możliwości.
Spójrzmy na niedawną interpretację. Wystąpił o nią ojciec czwórki niepełnoletnich dzieci. Trójka mieszka z nim oraz matką (jego żoną) w Polsce. Czwarte (najstarsza córka) przebywa w Wielkiej Brytanii. Mieszka tam ze swoją matką.
Czytaj więcej
Młody zarabiający na etacie albo zleceniu może być zwolniony z PIT. Ale jeśli przekroczy limit dochodów, rodzic nie skorzysta z podatkowych prefere...
Czy mężczyzna, jako rodzic czwórki dzieci, może skorzystać ze zwolnienia części przychodów z PIT? A także odliczenia od podatku? Twierdzi, że ma prawo do obu preferencji. Informuje, że wobec wszystkich dzieci przysługuje mu pełna władza rodzicielska. I ją wykonuje. Z żoną i trójką dzieci prowadzą wspólne gospodarstwo domowe, stale więc się nimi opiekuje. Najstarsza córka przylatuje do Polski dwa–trzy razy w roku, zazwyczaj na dwa–trzy tygodnie. Wtedy jest pod jego opieką, jeżdżą na wycieczki, chodzą na basen, spotykają się z innymi członkami rodziny. Gdy córka przebywa w Wielkiej Brytanii utrzymuje z nią stały kontakt przez komunikator – piszą do siebie wiadomości, rozmawiają na tematy związane z nauką, zdrowiem, życiem prywatnym. Dobre relacje utrzymuje również z matką najstarszej córki, która konsultuje się z nim m.in. sprawach wychowawczych.
Przypomnijmy, że zwolnienie z PIT przysługuje rodzicom mającym czworo bądź więcej dzieci. Obejmuje przychody z etatu, zlecenia, zasiłku macierzyńskiego oraz działalności gospodarczej do 85 528 zł rocznie (można je zastosować w trakcie roku albo w zeznaniu). Warunkiem preferencji jest wykonywanie władzy rodzicielskiej.
Ten warunek obowiązuje też przy uldze polegającej na pomniejszeniu wykazywanego w zeznaniu rocznym podatku. Przysługuje ona rodzicom rozliczającym się według skali. Na pierwsze i drugie dziecko mogą odliczyć po 1 112,04 zł, na trzecie 2 000,04 zł, a na czwarte i kolejne 2 700 zł.
Czytaj więcej
Od 15 lutego podatnicy mogą korzystać z przygotowanych przez skarbówkę rozliczeń w usłudze Twój e-PIT. W tym roku kolejny raz będzie ona dostępna t...
Na czym polega wykonywanie władzy rodzicielskiej? Fiskus wskazał, że jest to wypełnianie wszystkich obowiązków, dzięki którym dziecko wychowywane jest w sposób zapewniający jego prawidłowy rozwój. Obejmuje zwłaszcza sprawowanie faktycznej pieczy nad dzieckiem i troszczenie się o jego fizyczny i duchowy rozwój, czyli zapewnienie/zabezpieczenie wszystkich potrzeb, od bytowych po edukacyjne, rozwojowe, zdrowotne i emocjonalne.
Oznacza to, że ojciec, który chce skorzystać ze zwolnienia 4+ oraz z odpisu od podatku na wszystkie dzieci, powinien zajmować się wychowywaniem całej czwórki. Z opisu sprawy wynika, że tak jest – przyznała skarbówka. I zgodziła się na obie preferencje.
Czytaj więcej
Rodzic czwórki dzieci nie płaci podatku od przychodu do 85 528 zł rocznie. Warunkiem ulgi jest wykonywanie władzy rodzicielskiej. Powinien więc zaj...
Reasumując, ojciec może skorzystać ze zwolnienia części przychodów z podatku (na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy o PIT), a potem jeszcze z odliczenia od podatku (zgodnie z art. 27f). Co wtedy, gdy po wykorzystaniu zwolnienia przysługująca kwota odliczenia jest większa niż podatek (albo podatek jest zerowy)? Rodzicowi przysługuje dodatkowy zwrot. Taką możliwość daje art. 27f ust. 8 ustawy o PIT. Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów w poradniku na podatki.gov.pl, kwota dodatkowego zwrotu nie może przekroczyć zapłaconych przez rodzica i podlegających odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne, a także składek zdrowotnych. Należy je pomniejszyć o składki odliczone w zeznaniach PIT-28 (ryczałt), PIT-36L (podatek liniowy) oraz deklaracji PIT-16A (karta podatkowa).
Czytaj więcej
Osoby, które składają zeznanie roczne, mogą skorzystać z różnych ulg podatkowych pozwalających na obniżenie podatku należnego do zapłaty. Komu przy...
Numer interpretacji: 0115-KDIT2.4011.708.2025.2.KC
Większość sądów nie uznaje prawa do obrony właściciela lub posiadacza pojazdu, będącego jednocześnie sprawcą wyk...
Warszawa nie zgadza się na wykup mieszkań przekazywanych w ramach Miejskiego Eksperymentu Mieszkaniowego. Lokato...
Od wtorku 10 marca rządowa aplikacja mObywatel jest bogatsza o dwa rozwiązania, które pozwalają szybko reagować...
Turystyczny Fundusz Pomocowy nie wszystkim zwróci wpłaty za wakacje odwoływane z powodu działań wojennych. Są je...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas