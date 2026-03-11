Rzeczpospolita
Prawo
PIT 2025: ojciec ma zwolnienie i ulgę, choć dziecko mieszka za granicą

Ojciec czwórki dzieci ma prawo do zwolnienia z PIT części przychodów, oprócz tego może skorzystać z odliczenia od podatku. Także wtedy, gdy jedna z córek mieszka z matką w innym państwie.

Publikacja: 11.03.2026 15:37

PIT za 2025 rok. Ulga na dzieci i zwolnienie 4+. Czy skorzystamy, jeśli dziecko mieszka za granicą?

Foto: Adobe Stock

Przemysław Wojtasik

Czy rodzic może w zeznaniu rocznym skorzystać z dwóch podatkowych preferencji – zwolnienia i ulgi? Tak. Urzędnicy zgadzają się, że przepisy nie wykluczają takiej możliwości.

Spójrzmy na niedawną interpretację. Wystąpił o nią ojciec czwórki niepełnoletnich dzieci. Trójka mieszka z nim oraz matką (jego żoną) w Polsce. Czwarte (najstarsza córka) przebywa w Wielkiej Brytanii. Mieszka tam ze swoją matką.

Czy mężczyzna, jako rodzic czwórki dzieci, może skorzystać ze zwolnienia części przychodów z PIT? A także odliczenia od podatku? Twierdzi, że ma prawo do obu preferencji. Informuje, że wobec wszystkich dzieci przysługuje mu pełna władza rodzicielska. I ją wykonuje. Z żoną i trójką dzieci prowadzą wspólne gospodarstwo domowe, stale więc się nimi opiekuje. Najstarsza córka przylatuje do Polski dwa–trzy razy w roku, zazwyczaj na dwa–trzy tygodnie. Wtedy jest pod jego opieką, jeżdżą na wycieczki, chodzą na basen, spotykają się z innymi członkami rodziny. Gdy córka przebywa w Wielkiej Brytanii utrzymuje z nią stały kontakt przez komunikator – piszą do siebie wiadomości, rozmawiają na tematy związane z nauką, zdrowiem, życiem prywatnym. Dobre relacje utrzymuje również z matką najstarszej córki, która konsultuje się z nim m.in. sprawach wychowawczych.

Zwolnienie z PIT i ulga na dzieci

Przypomnijmy, że zwolnienie z PIT przysługuje rodzicom mającym czworo bądź więcej dzieci. Obejmuje przychody z etatu, zlecenia, zasiłku macierzyńskiego oraz działalności gospodarczej do 85 528 zł rocznie (można je zastosować w trakcie roku albo w zeznaniu). Warunkiem preferencji jest wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Ten warunek obowiązuje też przy uldze polegającej na pomniejszeniu wykazywanego w zeznaniu rocznym podatku. Przysługuje ona rodzicom rozliczającym się według skali. Na pierwsze i drugie dziecko mogą odliczyć po 1 112,04 zł, na trzecie 2 000,04 zł, a na czwarte i kolejne 2 700 zł.

Warunek preferencji: wykonywanie władzy rodzicielskiej

Na czym polega wykonywanie władzy rodzicielskiej? Fiskus wskazał, że jest to wypełnianie wszystkich obowiązków, dzięki którym dziecko wychowywane jest w sposób zapewniający jego prawidłowy rozwój. Obejmuje zwłaszcza sprawowanie faktycznej pieczy nad dzieckiem i troszczenie się o jego fizyczny i duchowy rozwój, czyli zapewnienie/zabezpieczenie wszystkich potrzeb, od bytowych po edukacyjne, rozwojowe, zdrowotne i emocjonalne.

Oznacza to, że ojciec, który chce skorzystać ze zwolnienia 4+ oraz z odpisu od podatku na wszystkie dzieci, powinien zajmować się wychowywaniem całej czwórki. Z opisu sprawy wynika, że tak jest – przyznała skarbówka. I zgodziła się na obie preferencje.

Dodatkowy zwrot z ulgi na dzieci

Reasumując, ojciec może skorzystać ze zwolnienia części przychodów z podatku (na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy o PIT), a potem jeszcze z odliczenia od podatku (zgodnie z art. 27f). Co wtedy, gdy po wykorzystaniu zwolnienia przysługująca kwota odliczenia jest większa niż podatek (albo podatek jest zerowy)? Rodzicowi przysługuje dodatkowy zwrot. Taką możliwość daje art. 27f ust. 8 ustawy o PIT. Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów w poradniku na podatki.gov.pl, kwota dodatkowego zwrotu nie może przekroczyć zapłaconych przez rodzica i podlegających odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne, a także składek zdrowotnych. Należy je pomniejszyć o składki odliczone w zeznaniach PIT-28 (ryczałt), PIT-36L (podatek liniowy) oraz deklaracji PIT-16A (karta podatkowa).

Numer interpretacji: 0115-KDIT2.4011.708.2025.2.KC

Źródło: rp.pl

