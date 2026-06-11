Uczestnicy panelu „Instytucje finansowe w epoce innowacji: kto na tym wygra?”
Innowacyjność staje się kluczowym czynnikiem konkurencyjności sektora bankowego. Czy jednak realnie przekłada się na wartość dla gospodarki i klientów, czy pozostaje głównie elementem strategii wizerunkowej? Jak banki wdrażają innowacje i które z nich mają rzeczywisty wpływ na rynek?
Odpowiedzi na te pytania szukali uczestnicy panelu „Instytucje finansowe w epoce innowacji: kto na tym wygra?”, który odbył się podczas Europejskiego Kongresu Finansowego (EKF) w Sopocie.
Wprowadzenie do dyskusji wygłosił Michał Kurowski, dyrektor PwC Polska.
– Opowieść o innowacji sektora finansowego jest niejednoznaczna. Po pierwsze dlatego, że choć w ostatnim roku sektor osiągnął rekordowe przychody i rekordową dochodowość, to jeszcze nigdy nie był tak uzależniony od dochodu odsetkowego. Co więcej, ten udział jest znacząco większy od średniej w Unii Europejskiej. Dodatkowo dziwić może to, że większość innowacji, które pojawiały się w sektorze finansowym na świecie, wpływała raczej na przychód prowizyjny – mówił Michał Kurowski.
Zwracał uwagę, że dochodowość sektora fintech potwierdza tezę, że inwestowanie w innowacyjne usługi i produkty ma sens. – Może jeszcze nie generuje takiej skali, żeby to było w pełni zauważone w sektorze, ale na pewno poziom wzrostu uzasadnia te inwestycje – mówił dyrektor PwC Polska.
Jego zdaniem dodatkowo może zastanawiać to, że sektor bankowy wycofuje się de facto z roli silnika innowacji w gospodarce. Banki w ostatnich latach dużo chętniej finansowały państwo poprzez skup obligacji skarbowych, aniżeli udzielały kredytów dla przedsiębiorstw, które mogły wytwarzać innowacje dla gospodarki.
– Mimo to udało nam się zbudować jedną z najbardziej innowacyjnych i rozwiniętych infrastruktur bankowych w Europie Środkowo-Wschodniej, a nasi klienci bardzo chętnie przyjmują innowacje. Dzięki temu potrafimy je wymyślać na światowym poziomie. Ale, co ciekawe, tylko gdy działamy wspólnie, w ramach konsorcjum, niezależnie od tego, czy to jest współpraca w ramach inwestycji rządowej, kolaboracja między korporacjami, czy pewnego rodzaju praca zespołowa. Efekty tych prac są unikatowe w skali europejskiej. Dlaczego nie mamy ich więcej? – pytał Michał Kurowski.
Następującą po prezentacji debatę prowadził Cezary Szymanek, zastępca redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej”, który zaczął dyskusję od przytoczenia wypowiedzi Donalda Tuska, wygłoszonej niewiele wcześniej w specjalnym wystąpieniu na EKF. Premier stwierdził, że w ramach budowania suwerenności technologicznej musimy być współtwórcami rozwiązań innowacyjnych, a nie tylko ich odbiorcami. – Co musimy zrobić, żeby tak było – pytał Cezary Szymanek.
– Wydaje się, że tak właśnie jest – stwierdziła Magdalena Proga-Stępień, wiceprezeska Erste Bank Polska kierująca Pionem Bankowości Detalicznej oraz siecią oddziałów. – Nasz sektor usług finansowych generuje dużo innowacji – dodała. Jako przykład wskazała BLIK.
– Mamy jednego, jedynego BLIK-a i nic więcej – zaoponował Szymanek.
Sprzeciwił się też Michał Sobolewski, wiceprezes PKO Banku Polskiego, nadzorujący Obszar Administracji. – W skali makro nie jest dobrze – stwierdził. I tłumaczył, że o ile nasza gospodarka szybko się rozwija i jesteśmy pod tym względem drudzy w Europie po Malcie i jednym z liderów na świecie, o tyle jeśli chodzi o wydatki na badania i rozwój, jesteśmy na szarym końcu. – Wydajemy bardzo mało. Za nami w UE są tylko trzy kraje – mówił Michał Sobolewski.
Zwracał uwagę, że rozwijamy się dzięki temu, że do tej pory mieliśmy niskie koszty pracy i byliśmy kreatywni, ale te rezerwy się powoli kończą i żeby ten wzrost utrzymać, musimy zdecydowanie więcej wydawać na badania i rozwój.
W ocenie Dariusza Mazurkiewicza, prezesa Polskiego Standardu Płatności, który jest operatorem systemu BLIK, słowa premiera były bardzo konkretne i mocne. – Po raz pierwszy ze strony urzędnika zarządzającego naszym krajem padło stwierdzenie o suwerenności technologicznej – stwierdził prezes Mazurkiewicz.
Zwrócił uwagę na przywołany przez premiera ujemny bilans handlowy usług cyfrowych na poziomie 45 mld zł. – To pokazuje, że jesteśmy biorcami technologii z zewnątrz. Własnych produktów, które eksportujemy, jest wciąż za mało. Pora to zmienić, ale to nie będzie łatwe – mówił Dariusz Mazurkiewicz. Jego zdaniem warto myśleć o tym, żeby ten bilans był co najmniej neutralny, przynajmniej na poziomie europejskim.
– Jesteśmy superinnowacyjni tak długo, jak mówimy o relatywnie niedużych budżetach. Czyli mamy superaplikację, mamy superróżne rzeczy, możemy to poprawiać. Nasza bankowość w zasadzie powstała 30 lat temu, mogliśmy więc budować pewne rzeczy od zera i wybudowaliśmy je, jak na tamten czas, w bardzo nowoczesny sposób. I to było świetne – ocenił Marcin Giżycki, wiceprezes ING Banku Śląskiego, nadzorujący Pion Klientów Indywidualnych.
Wskazywał, że Europa Zachodnia nie nadążała, bo miała wcześniej zainwestowane pieniądze w swoje rozwiązania, a nikt nie lubi odpisywać niezamortyzowanych inwestycji, więc to ją wstrzymywało. – Natomiast my mamy ogromny problem z dużymi inwestycjami. I nie jest to tylko problem Polski, ale w ogóle Europy – mówił wiceprezes ING Banku Śląskiego. – Nie znam wielkiego europejskiego operatora chmury porównywalnego z tymi trzema, czterema amerykańskimi. Nie znam wielkich europejskich modeli AI – dodał.
Zdaniem Michała Popiołka, dyrektora zarządzającego ds. bankowości globalnej i inwestycyjnej w mBanku, nasz kłopot polega na tym, że jesteśmy gospodarką dosyć dużą, ale nie za dużą. – Robimy w kraju mnóstwo rzeczy, innowacji, ale już wyjście poza Polskę jest dla nas bardzo trudne – ocenił. Jego zdaniem inaczej jest w mniejszych krajach, takich jak Czechy czy Estonia, bo one od początku muszą być nastawione na wychodzenie na zewnątrz i paradoksalnie to tam powstają innowacje globalne.
Przemysław Paprotny, partner PwC Polska, lider usług dla sektora finansowego w Europie Środkowo-Wschodniej, zwracał uwagę, że nawet jeśli uznamy, że jesteśmy superinnowacyjni w bankowości – bo niektóre nasze rozwiązania są znane w świecie, a polskie banki są postrzegane jako forpoczta innowacyjności, nie tylko za sprawą BLIK-a czy różnych aplikacji – to wcale nie oznacza to, że odniesiemy sukces na arenie międzynarodowej i będziemy w stanie konkurować z dużymi graczami.
– Prawdziwą miarą sukcesu będzie to, że doprowadzimy do sytuacji, w której powstaje jakieś rozwiązanie, które będziemy w stanie skomercjalizować. To da nam odpowiedź na pytanie, czy jesteśmy faktycznie innowacyjni – przekonywał Przemysław Paprotny.
– Może zabrzmi to trochę szumnie, ale mamy wizję z kilkoma liderami w Europie, aby tam, gdzie nie ma potrzeby budować konkurencji, łączyć się między sobą. Nazywamy to interoperacyjnością w Europie, czyli łączeniem naszych systemów. Dzięki temu w czasie podróży po Europie będziemy mogli płacić przy pomocy naszych rozwiązań i one będą w pełni akceptowane przez inne rynki – odpowiedział Dariusz Mazurkiewicz.
Tłumaczył, że służyć temu ma otwarcie hubu europejskiego, także z Francuzami i Niemcami, którzy do tej pory nie zaistnieli na szerszą skalę w innowacjach w płatnościach cyfrowych. – Ktoś może powiedzieć, że BLIK jest mało ambitny, bo nie chce spowodować, żeby Francuzi i Niemcy nie budowali rozwiązania swojego, tylko wzięli polskie. Ale my widzimy dla siebie szansę przede wszystkim w Europie Środkowej. Natomiast na tych rynkach, które mają swoje innowacje albo mają ambicje tworzenia własnych narodowych innowacji, chcemy po prostu łączyć się, bo to jest też taka nasza polska specjalność – przekonywał prezes Polskiego Standardu Płatności.
Magdalena Proga-Stępień oceniła, że o poziomie konkurencyjności Europy w starciu z Ameryką czy Azją w kolejnych latach przesądzi to, czy będzie ona w stanie myśleć o sobie bardziej w kategoriach regionalnych, całościowo, niż krajowych, pofragmentowanych.
Pod koniec uczestnicy dyskusji starali się odpowiedzieć na tytułowe pytanie spotkania: „Instytucje finansowe w epoce innowacji: kto na tym wygra?”.
– Dobrze by było, żeby wygrał klient. I nasza w tym rola – stwierdziła Magdalena Proga-Stępień. – Wygra klient – przewidywał też Dariusz Mazurkiewicz.
– Każdy będzie miał swoją marżę. Jedni większą, inni mniejszą. Ostatecznie wygra ten, który płaci, czyli płaci klient – stwierdził Marcin Giżycki.
Także zdaniem Michała Popiołka wygra klient. – Ale wygrają też banki inwestycyjne, bo spodziewam się dużych konsolidacji. To dlatego, że jako sektor w Polsce i w Europie jesteśmy za mali w stosunku do tego, co się dzieje, a to, że konkurujemy z bankami chińskimi, amerykańskimi i japońskimi, sprawi, że konsolidacja musi się po prostu wydarzyć – prognozował przedstawiciel mBanku.
– W negocjacjach hołduję zasadzie win–win. I w tym przypadku jest to możliwe, ale musi zostać spełnionych kilka warunków. Na pewno odpowiednie regulacje, współpraca i edukacja, bo to słowo dzisiaj nie padło. A w dobie szans i zagrożeń, które są przed nami, edukacja jest bardzo ważna – przekonywał Michał Sobolewski.
Zdaniem Przemysława Paprotnego byłoby super, gdyby wygrał klient. – Bardzo jednak chciałbym też, żeby nasz sektor finansowy stał się dużo bardziej międzynarodowy, bo wydaje mi się, że my ciągle rozmawiamy o supersektorze, który działa na wyizolowanym rynku, czasami poprzez międzynarodowe grupy, czasami poprzez lokalny kapitał. Ale byłoby dobrze, gdyby doszło do takiego zderzenia z rzeczywistością i weryfikacji, czy jesteśmy tacy super – podsumował Przemysław Paprotny.
Partner relacji: PwC Polska
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