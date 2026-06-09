Rzecznik prasowy pomorskiej KAS komisarz Sebastian Pakalski poinformował PAP we wtorek, że 8 czerwca 2026 r. dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku skierował do Prokuratury Regionalnej w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wraz z wnioskiem o objęcie czynu ściganiem z urzędu.

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– Stanowczo sprzeciwiamy się wszelkim przejawom szykanowania, obrażania, pomawiania lub publicznego atakowania funkcjonariuszy i pracowników Krajowej Administracji Skarbowej, którzy wykonują swoje obowiązki zgodnie z obowiązującym prawem i w interesie publicznym. W ostatnich dniach w przestrzeni publicznej pojawił się wyjątkowo oszczerczy i niedopuszczalny komentarz wymierzony w jedną z naszych urzędniczek, która wykonywała obowiązki służbowe. Tego rodzaju personalne ataki, obraźliwe insynuacje i próby publicznego napiętnowania funkcjonariuszy oraz pracowników państwowych nie mają nic wspólnego z merytoryczną debatą i przekraczają granice debaty publicznej – przekazał PAP komisarz Pakalski.

Mandat od skarbówki za pizzę z krewetkami

Sprawa ma swój początek w kontroli w gdańskiej pizzerii Sabroso i późniejszych komentarzach w mediach. Pod koniec maja właściciel restauracji wrzucił na Facebooka post: „Z dumą wprowadzamy do menu najdroższą pizzę w historii naszego lokalu. Cena: jedyne 2500 zł za sztukę! Spokojnie, to nie inflacja, to Urząd. Okazuje się, że nabicie pizzy z krewetkami na 8 proc. VAT zamiast na 23 proc. to w Polsce zbrodnia wyceniana przez urzędników na okrągłe dwa i pół tysiąca złotych mandatu. Podobno owoce morza to luksus, ale nie spodziewałem się, że nasza krewetka będzie miała cenę jak z ekskluzywnej restauracji w Monako. Mandat zapłacony, stawka VAT poprawiona. Zapraszamy na pizzę z krewetkami – teraz już w standardowej cenie, ale smakuje jak te za 2,5 koła!” – czytamy w poście.

Wpis osiągnął ponad milion wyświetleń, a mandatem dla pizzerii zajęły się media.

W sobotnim wydaniu programu „Mazurek i Stanowski” na Kanale Zero założyciel platformy zaatakował urzędniczkę.

Później napisał też na X: „(...) Babsko, które wyszukuje takiego rodzaju pizzy, by przedsiębiorca miał problem z właściwą stawką VAT i które po wpałaszowaniu pizzy z krewetkami daje mandat na 2500 zł, zasługuje na publiczne upokorzenie i napiętnowanie”.