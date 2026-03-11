Nadchodzą zmiany w pogodzie. Możliwe większe zachmurzenie, deszcze, a nawet burze
Jak wynika z prognozy IMGW na trwający właśnie tydzień, od środy w wielu regionach kraju spodziewać należy się większego zachmurzenia, silniejszych porywów wiatru, przelotnego deszczu, a lokalnie wystąpić mogą nawet burze. Nadal jednak będzie ciepło. Przygruntowe przymrozki możliwe są jedynie nocami na północnym wschodzie oraz w kotlinach górskich.
W środę spodziewać należy się zachmurzenia od umiarkowanego do dużego. Jedynie na południowym wschodzie mniej chmur. Na zachodzie możliwe przelotne opady deszczu. Maksymalnie na termometrach od 13-15 stopni Celsjusza na północy i wschodzie oraz w rejonach podgórskich przez 16 stopni Celsjusza w centrum do nawet 19 stopni Celsjusza na południu. Chłodniej jedynie nad morzem – na Helu 10 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, a jedynie w rejonach podgórskich momentami porywisty.
Czwartek 12 marca nadal w większości kraju pochmurny. Rozpogodzenia możliwe na krańcach południowo-wschodnich i na północnym zachodzie. W całym kraju możliwe przelotne opady deszczu, natomiast na południu i w centrum możliwe burze. W Tatrach prognozowane są opady deszczu ze śniegiem, a okresami także śniegu. Temperatura maksymalna od 8-12 stopni Celsjusza na północy i w rejonach podgórskich przez 14 stopni Celsjusza w centrum do 16-18 stopni Celsjusza na południowym zachodzie.
W nocy z czwartku na piątek IMGW prognozuje lokalnie na południu mgły ograniczające widzialność do 300 m.
W piątek na wschodzie i w centrum bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Na zachodzie natomiast bardziej pochmurnie. Tam też możliwe przelotne opady deszczu. Na przeważającym obszarze kraju na termometrach zobaczyć będzie można maksymalnie od 14 do 18 stopni Celsjusza. Chłodniej jedynie na wybrzeżu, gdzie prognozowane jest 6-10 stopni Celsjusza. Wiatr jedynie w rejonach podgórskich dosyć silny, w porywach do ok. 60 km/h.
Sobota 14 marca zapowiada się w większości Polski pochmurnie. Największe zachmurzenie na zachodzie i w centrum. Tam też spodziewać należy się opadów deszczu. Temperatury maksymalne zbliżone do tych piątkowych. Najchłodniej nad samym morzem (4-8 stopni Celsjusza). Znacznie cieplej w centrum (12-15 stopni Celsjusza) i na południu (17 stopni Celsjusza). Wiatr słaby i umiarkowany.
W niedzielę nadal pochmurnie, jednak miejscami możliwe większe przejaśnienia. Spodziewać należy się opadów deszczu. Na terenach podgórskich miejscami możliwy deszcz ze śniegiem lub krupa śnieżna, a wysoko w górach – śnieg. Zrobi się nieco chłodniej. Maksymalnie na przeważającym obszarze kraju od 9 do 13 stopni Celsjusza. Nieco cieplej na wschodzie – tu możliwe 15 stopni Celsjusza. Najchłodniej ponownie nad samym morzem i na wybrzeżu (4-8 stopni Celsjusza).
Początek kolejnego tygodnia, według prognoz IMGW, przynieść ma nieznaczne ochłodzenie oraz opady deszczu.
