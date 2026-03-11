Jak wynika z prognozy IMGW na trwający właśnie tydzień, od środy w wielu regionach kraju spodziewać należy się większego zachmurzenia, silniejszych porywów wiatru, przelotnego deszczu, a lokalnie wystąpić mogą nawet burze. Nadal jednak będzie ciepło. Przygruntowe przymrozki możliwe są jedynie nocami na północnym wschodzie oraz w kotlinach górskich.

Prognoza pogody na środę i czwartek: Wzrost zachmurzenia, deszcz i burze

W środę spodziewać należy się zachmurzenia od umiarkowanego do dużego. Jedynie na południowym wschodzie mniej chmur. Na zachodzie możliwe przelotne opady deszczu. Maksymalnie na termometrach od 13-15 stopni Celsjusza na północy i wschodzie oraz w rejonach podgórskich przez 16 stopni Celsjusza w centrum do nawet 19 stopni Celsjusza na południu. Chłodniej jedynie nad morzem – na Helu 10 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, a jedynie w rejonach podgórskich momentami porywisty.

Czwartek 12 marca nadal w większości kraju pochmurny. Rozpogodzenia możliwe na krańcach południowo-wschodnich i na północnym zachodzie. W całym kraju możliwe przelotne opady deszczu, natomiast na południu i w centrum możliwe burze. W Tatrach prognozowane są opady deszczu ze śniegiem, a okresami także śniegu. Temperatura maksymalna od 8-12 stopni Celsjusza na północy i w rejonach podgórskich przez 14 stopni Celsjusza w centrum do 16-18 stopni Celsjusza na południowym zachodzie.

W nocy z czwartku na piątek IMGW prognozuje lokalnie na południu mgły ograniczające widzialność do 300 m.