Jeffrey Epstein – nieżyjącego amerykański finansista, oskarżony o handel seksualny.
Decyzję o wszczęciu śledztwa podjął prokurator z Zespołu Śledczego nr 5 Prokuratury Krajowej. Zespół ten został powołany 23 lutego do zbadania polskich wątków w tzw. „aferze Epsteina”.
Jak przekazał rzecznik prasowy PK prok. Przemysław Nowak, w toku postępowania sprawdzającego prokuratorzy zapoznali się z materiałami zamieszczonymi na stronie Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, opublikowanymi w oparciu o Epstein Files Transparency Act.
„Przeanalizowane dotychczas dokumenty wskazują na uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa handlu ludźmi (art. 189a § 1 k.k.), w tym na terytorium Polski, polegającego na werbowaniu na terytorium RP bliżej nieustalonych osób pełnoletnich oraz małoletnich płci żeńskiej, w tym obywatelek polskich, poprzez wprowadzanie ich w błąd co do rzeczywistego charakteru przyszłego zatrudnienia za granicą, a następnie organizowaniu ich transportu poza granice RP oraz przekazywaniu innym osobom w celu seksualnego wykorzystania” – poinformował rzecznik PK.
Jak podkreślił, wszczęcie śledztwa umożliwia przeprowadzenie pełnego postępowania dowodowego. Jedną z pierwszych decyzji procesowych ma być skierowanie do dwóch państw europejskich wniosków o przekazanie informacji i dowodów w ramach Europejskiego Nakazu Dochodzeniowego (END).
Za handel ludźmi grozi kara do 20 lat więzienia.
Czytaj więcej
Tragedia ofiar amerykańskiego multimilionera Jeffreya Epsteina domaga się pełnej jawności, jednak natłok informacji o kontaktach towarzyskich osób...
Przypomnijmy, iż w styczniu Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych opublikował ponad trzy miliony stron dokumentów – a także ponad 2000 filmów i 180 000 zdjęć – z akt spraw dotyczących Jeffreya Epsteina, nieżyjącego amerykańskiego finansisty, oskarżonego o handel seksualny. Pliki zamieszczone na stronie internetowej resortu obejmują część z kilku milionów stron dokumentacji, które – jak twierdzą urzędnicy – zostały wstrzymane przed pierwotnym udostępnieniem w grudniu ub.r.
Dokumenty zostały ujawnione na mocy ustawy o przejrzystości akt Epsteina, uchwalonej po miesiącach nacisków społecznych i politycznych. Nałożyła ona na administrację obowiązek ujawnienia akt w sprawie finansisty.
Jak pisaliśmy na łamach rp.pl, w sprawie pojawiają się także wątki polskie. W udostępnionych dokumentach znalazły się między innymi nazwiska dwóch polskich modelek – Mariany Idźkowskiej i Sandry Kubickiej – a także Wojciecha Fibaka, uznawanego za jednego z najlepszych polskich tenisistów w historii. Chodzi także o dwoje współpracowników Epsteina: Janusza Banasiaka i Adriannę Ross-Mucińską.
Po ujawnieniu dokumentów premier Donald Tusk poinformował o powołaniu zespołu analitycznego. Szef rządu nazwał wówczas Jeffreya Epsteina „organizatorem szatańskiego kręgu” i zapewnił, że „w Polsce nie będziemy udawali, że nic się nie stało”.
W 2019 r. finansista Jeffrey Epstein, który skazany został za wykorzystywanie seksualne nieletnich dziewcząt i handel kobietami w celu wykorzystywania seksualnego, popełnił w areszcie samobójstwo.
Czytaj więcej
Z jednej strony potrafimy z moralnym uniesieniem potępiać Jeffreya Epsteina. Z drugiej – codziennie, bez większego oporu, akceptujemy świat, w któr...
Większość sądów nie uznaje prawa do obrony właściciela lub posiadacza pojazdu, będącego jednocześnie sprawcą wyk...
Warszawa nie zgadza się na wykup mieszkań przekazywanych w ramach Miejskiego Eksperymentu Mieszkaniowego. Lokato...
Od wtorku 10 marca rządowa aplikacja mObywatel jest bogatsza o dwa rozwiązania, które pozwalają szybko reagować...
Turystyczny Fundusz Pomocowy nie wszystkim zwróci wpłaty za wakacje odwoływane z powodu działań wojennych. Są je...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas