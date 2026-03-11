Rzeczpospolita
Afera Epsteina. Prokuratura Krajowa wszczyna śledztwo

Prokuratura Krajowa poinformowała w środę o wszczęciu śledztwa w sprawie handlu ludźmi w polskim wątku tzw. afery Epsteina.

Aktualizacja: 11.03.2026 10:52 Publikacja: 11.03.2026 10:33

Jeffrey Epstein – nieżyjącego amerykański finansista, oskarżony o handel seksualny.

Foto: PAP/EPA

Mateusz Adamski

Decyzję o wszczęciu śledztwa podjął prokurator z Zespołu Śledczego nr 5 Prokuratury Krajowej. Zespół ten został powołany 23 lutego do zbadania polskich wątków w tzw. „aferze Epsteina”. 

Jak przekazał rzecznik prasowy PK prok. Przemysław Nowak, w toku postępowania sprawdzającego prokuratorzy zapoznali się z materiałami zamieszczonymi na stronie Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, opublikowanymi w oparciu o Epstein Files Transparency Act.

„Przeanalizowane dotychczas dokumenty wskazują na uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa handlu ludźmi (art. 189a § 1 k.k.), w tym na terytorium Polski, polegającego na werbowaniu na terytorium RP bliżej nieustalonych osób pełnoletnich oraz małoletnich płci żeńskiej, w tym obywatelek polskich, poprzez wprowadzanie ich w błąd co do rzeczywistego charakteru przyszłego zatrudnienia za granicą, a następnie organizowaniu ich transportu poza granice RP oraz przekazywaniu innym osobom w celu seksualnego wykorzystania” – poinformował rzecznik PK. 

Jak podkreślił, wszczęcie śledztwa umożliwia przeprowadzenie pełnego postępowania dowodowego. Jedną z pierwszych decyzji procesowych ma być skierowanie do dwóch państw europejskich wniosków o przekazanie informacji i dowodów w ramach Europejskiego Nakazu Dochodzeniowego (END).

Za handel ludźmi grozi kara do 20 lat więzienia.

Sprawa Jeffreya Epsteina dobitnie pokazuje napięcie między społeczną potrzebą ujawniania informacji
Rzecz o prawie
Katarzyna Holik: Prawne dylematy w aktach Jeffreya Epsteina

Polskie wątki w sprawie afery Epsteina

Przypomnijmy, iż w styczniu Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych opublikował ponad trzy miliony stron dokumentów – a także ponad 2000 filmów i 180 000 zdjęć – z akt spraw dotyczących Jeffreya Epsteina, nieżyjącego amerykańskiego finansisty, oskarżonego o handel seksualny. Pliki zamieszczone na stronie internetowej resortu obejmują część z kilku milionów stron dokumentacji, które – jak twierdzą urzędnicy – zostały wstrzymane przed pierwotnym udostępnieniem w grudniu ub.r. 

Dokumenty zostały ujawnione na mocy ustawy o przejrzystości akt Epsteina, uchwalonej po miesiącach nacisków społecznych i politycznych. Nałożyła ona na administrację obowiązek ujawnienia akt w sprawie finansisty.

Jak pisaliśmy na łamach rp.pl, w sprawie pojawiają się także wątki polskie. W udostępnionych dokumentach znalazły się między innymi nazwiska dwóch polskich modelek – Mariany Idźkowskiej i Sandry Kubickiej – a także Wojciecha Fibaka, uznawanego za jednego z najlepszych polskich tenisistów w historii. Chodzi także o dwoje współpracowników Epsteina: Janusza Banasiaka i Adriannę Ross-Mucińską.

Po ujawnieniu dokumentów premier Donald Tusk poinformował o powołaniu zespołu analitycznego. Szef rządu nazwał wówczas Jeffreya Epsteina „organizatorem szatańskiego kręgu” i zapewnił, że „w Polsce nie będziemy udawali, że nic się nie stało”.

W 2019 r. finansista Jeffrey Epstein, który skazany został za wykorzystywanie seksualne nieletnich dziewcząt i handel kobietami w celu wykorzystywania seksualnego, popełnił w areszcie samobójstwo.

Maciej Zaborowski: Od afery Epsteina do strategii marketingowych, czyli o towaryzacji intymności
Rzecz o prawie
Maciej Zaborowski: W cieniu Epsteina

Źródło: rp.pl

