Decyzję o wszczęciu śledztwa podjął prokurator z Zespołu Śledczego nr 5 Prokuratury Krajowej. Zespół ten został powołany 23 lutego do zbadania polskich wątków w tzw. „aferze Epsteina”.

Jak przekazał rzecznik prasowy PK prok. Przemysław Nowak, w toku postępowania sprawdzającego prokuratorzy zapoznali się z materiałami zamieszczonymi na stronie Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, opublikowanymi w oparciu o Epstein Files Transparency Act.

„Przeanalizowane dotychczas dokumenty wskazują na uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa handlu ludźmi (art. 189a § 1 k.k.), w tym na terytorium Polski, polegającego na werbowaniu na terytorium RP bliżej nieustalonych osób pełnoletnich oraz małoletnich płci żeńskiej, w tym obywatelek polskich, poprzez wprowadzanie ich w błąd co do rzeczywistego charakteru przyszłego zatrudnienia za granicą, a następnie organizowaniu ich transportu poza granice RP oraz przekazywaniu innym osobom w celu seksualnego wykorzystania” – poinformował rzecznik PK.

Jak podkreślił, wszczęcie śledztwa umożliwia przeprowadzenie pełnego postępowania dowodowego. Jedną z pierwszych decyzji procesowych ma być skierowanie do dwóch państw europejskich wniosków o przekazanie informacji i dowodów w ramach Europejskiego Nakazu Dochodzeniowego (END).

Za handel ludźmi grozi kara do 20 lat więzienia.