Warszawscy strażnicy graniczni zajęli się sprawą mieszkańca stolicy, który prowadził transmisję na żywo podczas kontroli bezpieczeństwa na lotnisku. Nagrania zostały zabezpieczone, a na mężczyznę nałożono grzywnę.
Straż Graniczna będzie możliwość brać udział w pościgu za zbiegłymi więźniami oraz kontrolować linie papilarne.
Do zdarzenia doszło pod koniec stycznia na terenie Lotniska Chopina w Warszawie. Oczekujący na wylot do Barcelony mężczyzna filmował przebieg kontroli w Punkcie Kontroli Bezpieczeństwa Terminala AB – nagranie było równocześnie transmitowane na żywo na platformie streamingowej. Jak ustaliła Straż Graniczna, był on w posiadaniu kamery nasobnej, którą w trakcie kontroli umieścił w pojemniku przeznaczonym na przedmioty poddawane prześwietleniu. Kamera nagrywała i udostępniała nagranie na żywo w sieci także wówczas, gdy pojemnik przejeżdżał przez skaner RTG.
„Nagranie zostało zauważone i zabezpieczone przez służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo portu lotniczego. Materiał następnie przekazano o dalszego procedowania funkcjonariuszom z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie. Dzięki temu funkcjonariusze ustalili tożsamość autora transmisji i wezwali go do stawiennictwa w placówce” – poinformował Nadwiślański Oddział SG.
Mężczyzna miał przyznać się do popełnionego wykroczenia. Tłumaczył przy tym, że relację prowadził „z myślą o swoich widzach”. Transmisję jego zdaniem miało oglądać ok. 600 osób.
„Warto przypomnieć, że nagrywanie, fotografowanie, publikowanie w internecie materiałów ze stref objętych kontrolą bezpieczeństwa na lotniskach jest zabronione. Platformy streamingowe i media społecznościowe są monitorowane przez odpowiednie służby, a osoby naruszające przepisy w obszarach infrastruktury krytycznej muszą liczyć się z konsekwencjami prawnymi” – przypomniała SG.
Na mężczyznę nałożona została kara grzywny w wysokości 3 tys. zł.
Kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 83a ust. 1 ustawy nie stosuje się do nakazu lub zakazu zawartego w przepisach porządkowych wydanych na podstawie art. 83a ust. 2 obowiązujących na lotnisku podlega karze grzywny.
Jak czytamy w Prawie lotniczym, kto wbrew swojemu obowiązkowi nie stosuje się do nakazu lub zakazu zawartego w przepisach porządkowych, podlega karze grzywny (art. 210 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze). Obowiązek ten określony jest z kolei przez art. 83a ust. 1 Prawa lotniczego: stwierdza on, że każdy kto znajduje się na terenie lotniska zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania się do nakazów oraz zakazów zawartych w przepisach porządkowych, które ustalił zarządzający lotniskiem.
1. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie lotniska są obowiązane do przestrzegania i stosowania się do nakazów i zakazów zawartych w przepisach porządkowych ustalonych przez zarządzającego tym lotniskiem, wydanymi na podstawie ust. 2.
2. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych i ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, podstawowe przepisy porządkowe związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i ochrony lotów oraz porządku na lotnisku, obowiązujące w stosunku do wszystkich osób znajdujących się na terenie lotniska, uwzględniając warunki i wymagania funkcjonowania transportu lotniczego.
Grzywna, o której mowa w art. 210 ust. 1 Prawa lotniczego ustalana jest na podstawie przepisów rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych. Uprawnia ono funkcjonariuszy Straży Granicznej do nakładania grzywny w drodze mandatu karnego m.in. za naruszenie przepisów porządkowych na lotnisku.
