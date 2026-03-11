Rzeczpospolita
Dolewali wodę do mleka. Rusza proces w głośnej aferze

10 marca w Gostyniu ruszył proces w aferze dotyczącej „chrzczenia” mleka. Pierwszego dnia rozprawy akt oskarżenia przedstawiono 79 osobom, z których żadna nie przyznała się do winy. O sprawie pisze serwis „Wieści Rolnicze”.

Publikacja: 11.03.2026 11:29

W Gostyniu ruszył proces w aferze dotyczącej „chrzczenia” mleka / zdjęcie ilustracyjne

Foto: MIKHAIL / Adobe Stock

Joanna Kamińska

Rozprawa, którą poprowadził sędzia Leszek Antkowiak, odbyła się w nietypowym miejscu – w gostyńskiej sali kinowej „Pod Kopułą”. Sąd Rejonowy w Gostyniu nie dysponuje bowiem salą, w której zmieściliby się wszyscy obecni na posiedzeniu.

W Gostyniu ruszył proces w aferze dotyczącej „chrzczenia” mleka

Proces dotyczy głośnej sprawy tzw. gangu mleczarskiego mającego rozcieńczać mleko wodą, a także fałszować dokumentację dotyczącą dostarczanego surowca. W efekcie miało dojść do wyłudzenia mienia o wartości od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Proceder miał odbywać się w latach 2015–2019. Śledztwo w sprawie trwało kilka lat.

– Oszustwo możliwe było dzięki przerobieniu w cysternach specjalnych zaworów spustowych. A sposób jego popełnienia określono jako metodę „na zaworek” bądź „bypass” – wyjaśnił prokurator Łukasz Wawrzyniak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu cytowany przez „Wieści Rolnicze”.

Wśród oskarżonych są rolnicy z powiatu gostyńskiego i ościennych oraz pracownicy zakładu mleczarskiego. Część z nich, jak wynika z aktu oskarżenia odczytanego przez prokurator Katarzynę Nawrot, miała „uczynić sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu”. Na rozprawie 10 marca pojawiło się zaledwie kilku oskarżonych. Pozostali byli reprezentowani przez pełnomocników.

Kolejna rozprawa, jak informuje serwis „Wieści Rolnicze”, ma odbyć się 21 maja.

Czytaj więcej: Ruszył głośny proces w sprawie tzw. afery mlecznej. Rolnicy stanęli przed sądem

