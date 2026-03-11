Dolewali wodę do mleka. Rusza proces w głośnej aferze

Rozprawa, którą poprowadził sędzia Leszek Antkowiak, odbyła się w nietypowym miejscu – w gostyńskiej sali kinowej „Pod Kopułą”. Sąd Rejonowy w Gostyniu nie dysponuje bowiem salą, w której zmieściliby się wszyscy obecni na posiedzeniu.

W Gostyniu ruszył proces w aferze dotyczącej „chrzczenia” mleka

Proces dotyczy głośnej sprawy tzw. gangu mleczarskiego mającego rozcieńczać mleko wodą, a także fałszować dokumentację dotyczącą dostarczanego surowca. W efekcie miało dojść do wyłudzenia mienia o wartości od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Proceder miał odbywać się w latach 2015–2019. Śledztwo w sprawie trwało kilka lat.

– Oszustwo możliwe było dzięki przerobieniu w cysternach specjalnych zaworów spustowych. A sposób jego popełnienia określono jako metodę „na zaworek” bądź „bypass” – wyjaśnił prokurator Łukasz Wawrzyniak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu cytowany przez „Wieści Rolnicze”.

Wśród oskarżonych są rolnicy z powiatu gostyńskiego i ościennych oraz pracownicy zakładu mleczarskiego. Część z nich, jak wynika z aktu oskarżenia odczytanego przez prokurator Katarzynę Nawrot, miała „uczynić sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu”. Na rozprawie 10 marca pojawiło się zaledwie kilku oskarżonych. Pozostali byli reprezentowani przez pełnomocników.