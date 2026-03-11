– Politycy niejednokrotnie chwalą się wynikami naszej branży, tj. rekordową produkcją, eksportem, dodatnim saldem w handlu z zagranicą. Wszyscy o tym mówią z przyjemnością. Tylko w momencie, kiedy stykamy się z różnymi aktami prawnymi, projektami, które dotyczą naszego sektora, to nagle okazuje się, że gdzieś tam ktoś nagle mówi, że: „To tylko 3 proc. PKB, to właściwie niewiele, to nic ważnego, nic się nie stanie. Znowu dołożymy podatek albo obciążymy jakąś opłatę. Trochę popłaczą i dadzą sobie radę”. Niestety widzimy nikłe zrozumienie dla specyfiki sektora rolno-spożywczego w resortach innych niż Ministerstwo Rolnictwa, a szczególnie w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, choćby przy pracach nad rozszerzoną odpowiedzialnością producenta (ROP) – dodał Gantner.

Chaos legislacyjny w przepisach dla rolnictwa i sektora rolno-spożywczego

Apel do władz państwowych podpisały wszystkie najważniejsze organizacje producentów mięsa. Ich przedstawiciele nie zostawili suchej nitki na działaniach legislacyjnych, wskazując przede wszystkim na rolę resortu klimatu i środowiska. – Organizacje rolnicze podpisują się pod tym apelem, bo potrzebujemy mądrego prawa, a nie chaosu. A to, co proponuje nam się dziś, to w dużej mierze chaos legislacyjny, w którym prym wiedzie niestety Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Resort ten jest odbierany przez rolników jako ten, który podstawia nogę polskiemu sektorowi rolno-spożywczemu i który jest zbędny – mówił stanowczo Jacek Zarzecki, wiceprzewodniczący Polskiej Platformy Zrównoważonej Wołowiny. – W obliczu kolejnych umów o wolnym handlu zawieranych przez Unię Europejską, Zielonego Ładu, celów klimatycznych, niższych środków na Wspólną Politykę Rolną oczekujemy wstrzymania szkodliwych procesów legislacyjnych dla polskiego rolnictwa i sektora rolno-spożywczego, bo czy się komuś podoba, czy nie, to rolnictwo jest sercem polskiej gospodarki – dodał Zarzecki.

– Branża rolno-spożywcza działa na bardzo niskich marżach. A branża mięsna szczególnie, bo to ledwie ok. 1-2 proc. Każda, najmniejsza nawet zmiana może mieć negatywny wpływ na sektor mięsny. Wzrost kosztów energii i gazu, z którym mamy teraz do czynienia przez wojnę na Bliskim Wschodzie, może spowodować spadek rentowności i opłacalności produkcji rolno-spożywczej i mięsnej. Jeśli do tego doprowadzimy i nie dogadamy się z administracją państwową, to wiele firm albo wstrzyma działalność, albo zacznie się zastanawiać, czy inwestować w rozwój przedsiębiorstwa, czy w ogóle odpuścić dalsze funkcjonowanie. Jeśli nasz biznes będzie czekał, to wiemy, że przegra w perspektywie kilku lat z konkurencją unijną lub światową – mówił Witold Choiński, prezes Związku POLSKIE MIĘSO.

– Wobec tego apelujemy, aby legislacja, przynajmniej ta na poziomie krajowym, była dostosowana do realiów przemysłu rolno-spożywczego. Ona nie może negatywnie wpływać na rozwój przemysłu rolno-spożywczego w Polsce, jak np. przez wzrost opłat weterynaryjnych. Propozycja, którą przedstawiono dla przemysłu mięsnego, to średni wzrost opłat weterynaryjnych o 18 proc. Tymczasem jakikolwiek wzrost kosztów może doprowadzić do destabilizacji sektora mięsnego – dodał Choiński.