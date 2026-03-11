Chodzi o drugą wersję projektu (UD 316) nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2024 r., poz. 1130). W małym fragmencie dotyczy on wydawania decyzji o warunkach zabudowy (WZ). Dziś o „wuzetkę” może wystąpić każdy. Dla atrakcyjnych nieruchomości takich wniosków wpływa nawet kilkanaście. Ministerstwo Rozwoju i Technologii zdecydowało się, pod presją gmin, wprowadzić ograniczenia w wydawaniu popularnych „wuzetek”.

– Dotyczą one wnioskodawców. Chcemy wprowadzić zasadę, że wnioskodawcą będzie mogła być tylko osoba, która ma prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Nie chcemy natomiast wprowadzać ograniczeń, co do liczby wydawanych decyzji o warunkach zabudowy. Uchylony ust. 1 art. 63 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym mówi, że w odniesieniu do tego samego terenu decyzję o warunkach zabudowy można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy, doręczając odpis decyzji do wiadomości pozostałym wnioskodawcom i właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości. Nie odnosi się więc do liczby decyzji WZ tylko do liczby wnioskodawców – tłumaczy Tomasz Lewandowski, wiceminister rozwoju i technologii.

Ma być mniej wnioskujących o wuzetki, a nie wniosków

Jego zdaniem, mimo uchylenia art. 63 ust. 1 nie ma przeszkód, by jeden podmiot występował o różne decyzje WZ na tę samą nieruchomość lub w przypadku zmiany podmiotu uprawnionego do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, by ten nowy podmiot wystąpił o decyzję WZ.

– Uchylenie ust. 1 w art. 63 u.p.z.p. jest konsekwencją dodania ust. 1a w art. 63 u.p.z.p. – wyjaśnia minister Lewandowski.