Z tego artykułu dowiesz się: Jakie znaczenie dla właścicieli działek mają konsultacje projektów planów ogólnych?

Dlaczego warto zorientować się w ustaleniach projektu planu dla swojej działki?

Co może oznaczać dla właściciela działki zmiana strefy planistycznej?

Jakie kroki może podjąć właściciel działki w procesie konsultacji planistycznych?

Jakie ograniczenia napotykają gminy podczas sporządzania planów ogólnych?

Jakie są możliwe ścieżki zaskarżenia ustaleń planu ogólnego dla właścicieli działek?

Plan ogólny przesądzi na lata o wartości nieruchomości, ale eksperci są pewni, że niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę. Tymczasem warto sprawdzić, jakie są ustalenia w projekcie planu dla działki, żeby później nie żałować, że nie zadbało się o swój interes.

– Informacje o tym, by przejrzeć projekt, pod kątem ustaleń dla własnej działki powinny wisieć na każdym słupie. Jestem przekonany, że wielu właścicieli będzie zaskoczonych, gdy dowie się, że plan ogólny wykluczył możliwość uzyskania decyzji WZ i tym samym nie mogą jej w przyszłości zabudować, albo ustalił inne przeznaczenie ich działki, powodując, że nie będą mogli jej zabudować tak jak wcześniej zakładali. Jestem zaskoczony, że strona rządowa i samorządowa, wprowadzając reformę planistyczną nie pomyślały o akcji edukacyjnej dla mieszkańców, a czasu na to było dość, bo ustawę przyjęto w 2023 r. – mówi adwokat Maciej Górski, kancelaria prawa nieruchomości GPLF.

Mec. Górski dodaje, że w ostatnich miesiącach ubiegłego roku głośno było tylko o tym, że warto spieszyć się z wystąpieniem o decyzje o warunkach zabudowy i można było odnieść wrażenie, że samorządowcy mają pretensje do mediów i ekspertów, że podpowiadają ten krok właścicielom działek, dla ochrony ich interesu. Z jego doświadczenia wynika, że duzi inwestorzy wiedzą, jakie skutki może mieć dla ich zamierzeń plan ogólny i wykorzystują możliwości, jakie daje im prawo. Mniejsi tej świadomości nie mają – mówi adwokat Maciej Górski, kancelaria prawa nieruchomości GPLF.