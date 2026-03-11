Z tego artykułu dowiesz się: Jaka jest aktualna dynamika oraz statystyczne trendy dotyczące zawierania umów o dzieło w Polsce?

Które branże najczęściej korzystają z umów o dzieło i jaka jest ich typowa długość?

W jaki sposób obowiązujące przepisy, w tym system rejestracji, wpływają na decyzje o wyborze tej formy zatrudnienia?

Jakie alternatywne formy współpracy zyskują popularność kosztem umów o dzieło na rynku pracy?

Czy planowane reformy PIP są kluczowe dla przyszłości umów o dzieło i jak oceniają to eksperci?

Jakie inne czynniki rynkowe i oczekiwania wykonawców wpływają na spadek popularności umów o dzieło?

Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2021 r. obowiązują przepisy tarczy antykryzysowej (tj. DzU z 2021 r., poz. 2095), które nakazują informować organ rentowy o umowach o dzieło zawartych po tej dacie. Zobowiązani przekazują informację w tym zakresie na formularzu RUD. Z najnowszych danych za 2025 r. wynika, że ZUS odnotowuje kontynuację tendencji spadkowej w zakresie liczby składanych formularzy RUD oraz zawieranych umów o dzieło.

Jak to wygląda w szczegółach? W porównaniu do roku poprzedniego (tj. 2024) odnotowano spadek liczby formularzy RUD o 2,49 proc. (w 2024 r. było ich 1 109 701, a w 2025 r. – 1 082 055) przy jednoczesnym spadku liczby umów o dzieło o 6,5 proc. (w 2024 r. – 1 372 216, a w 2025 r. – 1 283 090). To kolejny okres, w którym ZUS odnotował najniższe wartości w historii prowadzonego rejestru. Co więcej, porównując te dane do analogicznego okresu 2023 r. spadek składanych formularzy RUD wyniósł 10,57 proc., a umów o dzieło 20,32 proc.

Natomiast liczba osób wykonujących umowy o dzieło w 2025 r. wyniosła 318 tys. Oznacza to, że na 10 tys. ubezpieczonych przypadało 195 osób zgłoszonych w formularzu RUD jako wykonujących umowy o dzieło.