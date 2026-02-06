Aktualizacja: 06.02.2026 09:58 Publikacja: 06.02.2026 09:51
W surowym mleku znajdować może się niebezpieczna bakteria Listeria
Foto: KE.Take a photo / Adobe Stock
W komunikacie Departamentu Zdrowia stanu Nowy Meksyk czytamy, że noworodek zmarł na skutek zakażenia bakterią Listeria.
W związku z zaistniałą sytuacją Departament Zdrowia Nowego Meksyku ostrzega mieszkańców przed spożywaniem surowych produktów mlecznych. Według urzędników, to właśnie niepasteryzowane mleko, które matka zmarłego noworodka piła w czasie ciąży, było najbardziej prawdopodobnym źródłem zakażenia bakterią Listeria.
Mimo że śledczy nie są w stanie ustalić dokładnej przyczyny śmierci dziecka, to Departament Zdrowia przypomina w swoim komunikacie, że surowe produkty mleczne stanowią poważne ryzyko dla kobiet w ciąży, małych dzieci, osób starszych oraz dla wszystkich osób z osłabionym układem odpornościowym.
– Kobiety w ciąży powinny spożywać wyłącznie pasteryzowane produkty mleczne, aby zapobiegać chorobom i zgonom noworodków – powiedział dr Chad Smelser, zastępca stanowego epidemiologa w Departamencie Zdrowia Nowego Meksyku, cytowany we wspomnianym komunikacie prasowym opublikowanym 3 lutego.
Do spożywania produktów z mleka pasteryzowanego – czyli poddanego procesowi krótkotrwałego podgrzewania do temperatury wystarczająco wysokiej, aby zabić zarazki – zachęcał również cytowany w tym samym komunikacie Jeff M. Witte, sekretarz ds. rolnictwa Nowego Meksyku:
– Producenci mleka w Nowym Meksyku ciężko pracują, aby dostarczać bezpieczne i pełnowartościowe produkty, a pasteryzacja jest istotną częścią tego procesu. Konsumenci, szczególnie ci z grupy podwyższonego ryzyka, są zachęcani do wybierania pasteryzowanych produktów mlecznych, aby zmniejszyć ryzyko poważnych chorób przenoszonych drogą pokarmową – dodał.
Wspomniana bakteria Listeria jest jedną z wielu chorobotwórczych zarazków, które mogą znajdować się w surowym mleku, przypomniał Departament Zdrowia Nowego Meksyku. Bakteria ta może powodować poronienia, martwe urodzenia, przedwczesne porody lub śmiertelne zakażenia u noworodków, i to nawet w przypadku, gdy matka przechodzi chorobę łagodnie. Listeria może również przedostać się do krwiobiegu osób z osłabionym układem odpornościowym, powodując poważne infekcje, a czasami śmierć.
Ponadto w surowych produktach mlecznych znajdować mogą się także inne niebezpieczne dla ludzi patogeny, takie jak wirus ptasiej grypy, Brucella, gruźlica, Salmonella, Campylobacter, Cryptosporidium i bakteria E. coli. Część z tych chorób jest niebezpieczna zwłaszcza dla dzieci poniżej 5. roku życia i dorosłych powyżej 65. roku życia.
W całym stanie Nowy Meksyk, jak informuje w innym komunikacie tamtejszy Departament Zdrowia, od 2004 roku prowadzony jest aktywny nadzór populacyjny nad bakterią Listeria. W ramach specjalnego programu dokumentacja medyczna mieszkańców z listeriozą (będącą wynikiem spożycia żywności skażonej bakterią Listeria) analizowana jest pod kątem danych demograficznych i epidemiologicznych. Dzięki temu wiadomo, że w latach 2004–2023 w Nowym Meksyku zidentyfikowano 88 przypadków listeriozy, w tym najwięcej w latach 2011, 2014 i 2023.
