Pasteryzacja mleka: Służby medyczne przypominają o jej znaczeniu

Do spożywania produktów z mleka pasteryzowanego – czyli poddanego procesowi krótkotrwałego podgrzewania do temperatury wystarczająco wysokiej, aby zabić zarazki – zachęcał również cytowany w tym samym komunikacie Jeff M. Witte, sekretarz ds. rolnictwa Nowego Meksyku:

– Producenci mleka w Nowym Meksyku ciężko pracują, aby dostarczać bezpieczne i pełnowartościowe produkty, a pasteryzacja jest istotną częścią tego procesu. Konsumenci, szczególnie ci z grupy podwyższonego ryzyka, są zachęcani do wybierania pasteryzowanych produktów mlecznych, aby zmniejszyć ryzyko poważnych chorób przenoszonych drogą pokarmową – dodał.

Czym jeszcze grozi picie surowego mleka?

Wspomniana bakteria Listeria jest jedną z wielu chorobotwórczych zarazków, które mogą znajdować się w surowym mleku, przypomniał Departament Zdrowia Nowego Meksyku. Bakteria ta może powodować poronienia, martwe urodzenia, przedwczesne porody lub śmiertelne zakażenia u noworodków, i to nawet w przypadku, gdy matka przechodzi chorobę łagodnie. Listeria może również przedostać się do krwiobiegu osób z osłabionym układem odpornościowym, powodując poważne infekcje, a czasami śmierć.

Ponadto w surowych produktach mlecznych znajdować mogą się także inne niebezpieczne dla ludzi patogeny, takie jak wirus ptasiej grypy, Brucella, gruźlica, Salmonella, Campylobacter, Cryptosporidium i bakteria E. coli. Część z tych chorób jest niebezpieczna zwłaszcza dla dzieci poniżej 5. roku życia i dorosłych powyżej 65. roku życia.

W całym stanie Nowy Meksyk, jak informuje w innym komunikacie tamtejszy Departament Zdrowia, od 2004 roku prowadzony jest aktywny nadzór populacyjny nad bakterią Listeria. W ramach specjalnego programu dokumentacja medyczna mieszkańców z listeriozą (będącą wynikiem spożycia żywności skażonej bakterią Listeria) analizowana jest pod kątem danych demograficznych i epidemiologicznych. Dzięki temu wiadomo, że w latach 2004–2023 w Nowym Meksyku zidentyfikowano 88 przypadków listeriozy, w tym najwięcej w latach 2011, 2014 i 2023.