Zmienią się zasady szczepień. Ministerstwo Zdrowia reaguje po odwołaniu prof. Ewy Helwich

Będą nowe rozwiązania dotyczące szczepienia noworodków, informuje Rynek Zdrowia. Ministerstwo Zdrowia opracuje je w związku z wprowadzonym już pilotażem nowych badań przesiewowych, który stał się podłożem sporu między resortem a konsultantką krajową w dziedzinie neonatologii.

Publikacja: 06.02.2026 09:41

Ministerstwo Zdrowia zapowiada zmiany w zasadach dotyczących szczepień przeciw gruźlicy

Foto: Marek Stokowski / Adobe Stock

Joanna Kamińska

W efekcie sporu prof. Ewa Helwich została odwołana ze stanowiska. Podłożem wspomnianego sporu między byłą już konsultantką a Ministerstwem Zdrowia był pilotaż badań przesiewowych noworodków w kierunku ciężkiego złożonego niedoboru odporności (SCID). Wykrycie tego schorzenia stanowi przeciwwskazanie do szczepienia przeciw gruźlicy, które tymczasem wykonywane jest jeszcze przed uzyskaniem wyniku badania. W związku z tym prof. Ewa Helwich apelowała o zmianę kolejności procedur, a także wysłała do szpitali list rekomendujący lekarzom informowanie rodziców o sytuacji.

Będą nowe rozwiązania dotyczące szczepienia noworodków: W Ministerstwie Zdrowia trwają prace

Ministerstwo Zdrowia w rozmowie z Rynkiem Zdrowia poinformowało o okolicznościach sprawy i swoich dalszych krokach.

Czytaj więcej

– Obecnie trwają prace nad uruchomieniem sieci punktów szczepień uzupełniających przeciw gruźlicy dla dzieci, których rodzice zdecydują się odroczyć szczepienie do czasu otrzymania wyniku, co jest ich prawem. Resort przygotował również pakiety informacyjne dla rodziców i personelu medycznego, aby ułatwić podejmowanie świadomych decyzji – wyjaśnił Jakub Gołąb rzecznik Ministerstwa Zdrowia w rozmowie z Rynkiem Zdrowia.

Ponadto, jak ustalił serwis, urzędnicy resortu przyznają, że bezpośrednim impulsem do przyspieszenia prac był przypadek dziecka w Rzeszowie, u którego wykryto SCID już po podaniu szczepionki.

Czytaj więcej: Nowe zasady szczepień. Ministerstwo reaguje w sprawie gruźlicy i odwołania prof. Helwich

Źródło: rp.pl

Ministerstwo Zdrowia (MZ) Zdrowie Choroby Gruźlica szczepienia
