Aktualizacja: 06.02.2026 09:57 Publikacja: 06.02.2026 09:41
Ministerstwo Zdrowia zapowiada zmiany w zasadach dotyczących szczepień przeciw gruźlicy
Foto: Marek Stokowski / Adobe Stock
W efekcie sporu prof. Ewa Helwich została odwołana ze stanowiska. Podłożem wspomnianego sporu między byłą już konsultantką a Ministerstwem Zdrowia był pilotaż badań przesiewowych noworodków w kierunku ciężkiego złożonego niedoboru odporności (SCID). Wykrycie tego schorzenia stanowi przeciwwskazanie do szczepienia przeciw gruźlicy, które tymczasem wykonywane jest jeszcze przed uzyskaniem wyniku badania. W związku z tym prof. Ewa Helwich apelowała o zmianę kolejności procedur, a także wysłała do szpitali list rekomendujący lekarzom informowanie rodziców o sytuacji.
Ministerstwo Zdrowia w rozmowie z Rynkiem Zdrowia poinformowało o okolicznościach sprawy i swoich dalszych krokach.
Czytaj więcej
Prof. Tomasz Szczapa został nowym konsultantem krajowym w dziedzinie neonatologii, donosi Rynek Z...
– Obecnie trwają prace nad uruchomieniem sieci punktów szczepień uzupełniających przeciw gruźlicy dla dzieci, których rodzice zdecydują się odroczyć szczepienie do czasu otrzymania wyniku, co jest ich prawem. Resort przygotował również pakiety informacyjne dla rodziców i personelu medycznego, aby ułatwić podejmowanie świadomych decyzji – wyjaśnił Jakub Gołąb rzecznik Ministerstwa Zdrowia w rozmowie z Rynkiem Zdrowia.
Ponadto, jak ustalił serwis, urzędnicy resortu przyznają, że bezpośrednim impulsem do przyspieszenia prac był przypadek dziecka w Rzeszowie, u którego wykryto SCID już po podaniu szczepionki.
Nowe analizy badań klinicznych wskazują, że leczenie przeciwzapalne może zmniejszać objawy depresji i anhedonii...
Prof. Tomasz Szczapa został nowym konsultantem krajowym w dziedzinie neonatologii, donosi Rynek Zdrowa. Zastąpił...
Spór inwestycyjny funduszu Warburg Pincus z Polską dotyczy regulacji ograniczających rozwój sieci aptecznych. Ry...
Ministerstwo Zdrowia wystosowało komunikat skierowany do neonatologów. Do jego treści dotarł Rynek Zdrowia. Pism...
Nie tylko medycy ale także Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych i Związek Powiatów Polskich dom...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas