Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są przyczyny obecnej presji na rynku bitcoina?

Co wpłynęło na znaczny spadek wartości bitcoina i innych kryptowalut?

W jaki sposób wyprzedaż kryptowalut jest związana z amerykańskim rynkiem pracy?

Jak korelacja bitcoina z sektorem technologicznym wpływa na jego wycenę?

Za 1 bitcoina płacono w piątek przed południem 64,7 tys. dol., czyli o 26 proc. mniej niż na początku roku i 34 proc. mniej niż 12 miesięcy wcześniej. W czwartek późnym wieczorem notowania najpopularniejszej kryptowaluty chwilowo zanurkowały do poziomu 61 tys. dol. Od szczytu z października bitcoin stracił już ponad 50 proc. i stał się najtańszy od października 2024 r. W ostatnich tygodniach zostały więc całkowicie „zniwelowane” zwyżki bitcoina od wyborów prezydenckich w USA.

Inne kryptowaluty również mocno spadają. Ether (ethereum) zniżkował w tym tygodniu o 33 proc. Solana osiągnęła w czwartek poziom 88,42 dol. – okolice dwuletniego minimum. Ta kryptowaluta straciła w ciągu tygodnia blisko 40 proc.

W ciągu ostatnich dni z rynku zniknęło ponad 1,7 mld dol. w długich pozycjach kryptowalutowych. To wymusiło wyprzedaż, pogłębiając spadki. Na to nałożyły się odpływy z ETF-ów inwestujących w kryptowaluty na rynku spotowym. Amerykańskie fundusze spot zanotowały rekordowe odpływy przekraczające 1,3 mld dol. w tydzień. Instytucje, które kupowały bitcoina w 2025 r., zaczęły agresywnie realizować zyski.