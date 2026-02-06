4 zł tygodniowo przez rok !
Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.
Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.
Kliknij i poznaj szczegóły oferty
Aktualizacja: 06.02.2026 13:05 Publikacja: 06.02.2026 11:45
Seks jako sposób na uniknięcie konfliktu zamiast zmniejszyć stres, może go podwyższyć
Foto: Adobe Stock
Badania nad zależnością między aktywnością seksualną a odczuwaniem stresu przeprowadzili naukowcy z Rhodes College, Uniwersytetu Północnej Florydy oraz Uniwersytetu Stanowego Florydy. Wyniki zostały opublikowane w „Archives of Sexual Behavior”. O najważniejszych wnioskach pisze portal popularnonaukowy PsyPost.
Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.
Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.
Kliknij i poznaj szczegóły oferty
Testosteron rządzi ciałem mężczyzny od A do Z. Biznesmen, jeśli chce zrobić karierę, potrzebuje go dwa razy więc...
Przesuwanie w lewo, przesuwanie w prawo, kolejne „It’s a match”. Aplikacje randkowe stały się jednym z głównych...
Oglądanie oryginalnych dzieł sztuki w galeriach pozytywnie wpływa na układ odpornościowy, nerwowy i hormonalny o...
W ostatnich latach ADHD stało się jednym z najczęściej przywoływanych terminów w debacie o zdrowiu psychicznym d...
Trzynaście lat dokumentacji medycznej i ponad pół miliona pacjentów pozwoliło sprawdzić, czy pewne wady wzroku c...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas