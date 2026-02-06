Czy seks uwalnia od stresu? Są nowe badania

Seks wiąże się z niższym odczuwaniem stresu, ale tylko w dniu, w którym go uprawiamy – wynika z najnowszych badań psychologów. Pokazują one, że już po jednym dniu znika korzystny efekt fizycznego zbliżenia. Na tym nie koniec złych informacji. Okazuje się, że w niektórych okolicznościach seks jednego dnia może oznaczać, że już 24 godziny później będziemy bardziej zestresowani. O jakich sytuacjach mowa?

