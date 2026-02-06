Rzeczpospolita
Czy seks uwalnia od stresu? Są nowe badania

Seks wiąże się z niższym odczuwaniem stresu, ale tylko w dniu, w którym go uprawiamy – wynika z najnowszych badań psychologów. Pokazują one, że już po jednym dniu znika korzystny efekt fizycznego zbliżenia. Na tym nie koniec złych informacji. Okazuje się, że w niektórych okolicznościach seks jednego dnia może oznaczać, że już 24 godziny później będziemy bardziej zestresowani. O jakich sytuacjach mowa?

Publikacja: 06.02.2026 11:45

Seks jako sposób na uniknięcie konfliktu zamiast zmniejszyć stres, może go podwyższyć

Seks jako sposób na uniknięcie konfliktu zamiast zmniejszyć stres, może go podwyższyć

Foto: Adobe Stock

Maria Krzos

Z tego artykułu dowiesz się:

  • W jaki sposób badania nad seksem i stresem uwzględniają kontekst motywacji i satysfakcji?
  • Jak jakość doświadczenia seksualnego wpływa na codzienne samopoczucie i stres?
  • Kiedy motywacja do uprawiania seksu może prowadzić do wzrostu stresu zamiast jego zmniejszenia?
Badania nad zależnością między aktywnością seksualną a odczuwaniem stresu przeprowadzili naukowcy z Rhodes College, Uniwersytetu Północnej Florydy oraz Uniwersytetu Stanowego Florydy. Wyniki zostały opublikowane w „Archives of Sexual Behavior”. O najważniejszych wnioskach pisze portal popularnonaukowy PsyPost.

Co mówią popularne opinie o związku między seksem a stresem

