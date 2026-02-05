4 zł tygodniowo przez rok !
Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.
Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.
Kliknij i poznaj szczegóły oferty
Aktualizacja: 05.02.2026 07:33 Publikacja: 05.02.2026 07:04
W Edynburgu odsetek skierowań do psychiatrów w celu oceny ADHD u dorosłych wzrósł w ciągu zaledwie pięciu lat z 3 proc. do 25 proc. wszystkich skierowań psychiatrycznych – mówi dr Gavin Francis.
Foto: stock.adobe.com
Gavin Francis jest szkockim lekarzem rodzinnym mieszkającym i praktykującym w Edynburgu, który łączy pracę medyczną z pisaniem książek popularnonaukowych i esejów o medycynie (oraz kulturze i podróżach). Jest autorem wielu książek, w tym bestsellerowych „Podróży po ludzkim ciele”. Jego prace były tłumaczone na kilkanaście języków, w Polsce, oprócz „Podróży”, ukazały się jego „Przemiany ludzkiego ciała”.
Najnowsza książka Francisa, „The Unfragile Mind”, porusza kwestie zdrowia psychicznego, diagnoz i funkcjonowania w codziennym życiu. W rozmowie z „The Times” autor opisuje, jak z perspektywy gabinetu lekarza rodzinnego wygląda wzrost liczby diagnoz oraz jakie konsekwencje niesie on dla pacjentów.
Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.
Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.
Kliknij i poznaj szczegóły oferty
Trzynaście lat dokumentacji medycznej i ponad pół miliona pacjentów pozwoliło sprawdzić, czy pewne wady wzroku c...
– Osoba z ADHD może zrozumieć, że jej zachowania nie są neutralne dla partnera. Partner może zrozumieć, że to ni...
Estoński Departament Ubezpieczeń Społecznych opracował „safe box” – sensoryczno-terapeutyczny zestaw dla dzieci...
Trudności z zasypianiem to problem powszechny, ale jednocześnie jeden z najlepiej zbadanych w medycynie snu. W o...
Na co dzień mamy wrażenie, że nasz umysł pracuje nieprzerwanie: rejestruje bodźce, generuje myśli, wspomnienia i...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas