Gavin Francis jest szkockim lekarzem rodzinnym mieszkającym i praktykującym w Edynburgu, który łączy pracę medyczną z pisaniem książek popularnonaukowych i esejów o medycynie (oraz kulturze i podróżach). Jest autorem wielu książek, w tym bestsellerowych „Podróży po ludzkim ciele”. Jego prace były tłumaczone na kilkanaście języków, w Polsce, oprócz „Podróży”, ukazały się jego „Przemiany ludzkiego ciała”.

Najnowsza książka Francisa, „The Unfragile Mind”, porusza kwestie zdrowia psychicznego, diagnoz i funkcjonowania w codziennym życiu. W rozmowie z „The Times” autor opisuje, jak z perspektywy gabinetu lekarza rodzinnego wygląda wzrost liczby diagnoz oraz jakie konsekwencje niesie on dla pacjentów.