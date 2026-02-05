Rzeczpospolita
ADHD coraz częściej diagnozowane. Epidemia, a może moda? Lekarz odpowiada

W ostatnich latach ADHD stało się jednym z najczęściej przywoływanych terminów w debacie o zdrowiu psychicznym dzieci, młodzieży i dorosłych. Do tej zmiany odnosi się Gavin Francis, lekarz z Edynburga, autor wielu książek popularnonaukowych.

Publikacja: 05.02.2026 07:04

W Edynburgu odsetek skierowań do psychiatrów w celu oceny ADHD u dorosłych wzrósł w ciągu zaledwie pięciu lat z 3 proc. do 25 proc. wszystkich skierowań psychiatrycznych – mówi dr Gavin Francis.

Jakub Mikulski

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego liczba diagnoz ADHD szybko rośnie u dzieci i dorosłych?
  • Co według dr. Francisa oznacza obniżenie progu diagnostycznego ADHD dla pacjentów i lekarzy?
  • Jak, jego zdaniem, farmakoterapia ADHD może wpływać na pacjentów w dłuższym okresie?
  • Jak kontekst życia wpływa na nasilenie objawów ADHD?
Gavin Francis jest szkockim lekarzem rodzinnym mieszkającym i praktykującym w Edynburgu, który łączy pracę medyczną z pisaniem książek popularnonaukowych i esejów o medycynie (oraz kulturze i podróżach). Jest autorem wielu książek, w tym bestsellerowych „Podróży po ludzkim ciele”. Jego prace były tłumaczone na kilkanaście języków, w Polsce, oprócz „Podróży”, ukazały się jego „Przemiany ludzkiego ciała”.

Najnowsza książka Francisa, „The Unfragile Mind”, porusza kwestie zdrowia psychicznego, diagnoz i funkcjonowania w codziennym życiu. W rozmowie z „The Times” autor opisuje, jak z perspektywy gabinetu lekarza rodzinnego wygląda wzrost liczby diagnoz oraz jakie konsekwencje niesie on dla pacjentów.

