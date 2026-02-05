Aktualizacja: 05.02.2026 07:00 Publikacja: 05.02.2026 06:11
J.D. Vance, Donald Trump i Marco Rubio
Foto: REUTERS
Na pytanie o to, czy według niego lepszym kandydatem na prezydenta byłby Vance, czy Rubio, Trump odpowiedział, że „nie chce w to wchodzić”. – Mamy przed sobą trzy lata. Mam dwóch ludzi, którzy wykonują świetną pracę. Nie chcę mieć kłótni lub… nie chcę używać słowa walka, nie byłoby walki. J.D. jest fantastyczny i Marco jest fantastyczny – dodał prezydent USA.
Na pytanie o różnicę między wiceprezydentem a sekretarzem stanu Trump odpowiedział, że „obaj wykonują świetną pracę”. – Powiedziałbym, że jeden jest nieco bardziej dyplomatyczny niż drugi. Obaj mają bardzo dużą inteligencję (...). Sądzę, że jest (między nimi) różnica w stylu. (...) Sądzę, że połączenie J.D. i Marco byłoby bardzo trudne do pokonania. Tak sądzę. Ale w polityce nigdy nie wiadomo, prawda? Mówią, że w erze Trumpa nigdy nie wiadomo – odparł. Trump w przeszłości sugerował, że Vance i Rubio mogliby wystartować w wyborach wspólnie – jeden byłby wtedy kandydatem na prezydenta, drugi – na wiceprezydenta.
Prowadzący rozmowę Tom Llamas spytał też Trumpa, czy rozważa scenariusz, w którym 21 stycznia 2029 roku nadal będzie prezydentem, co oznaczałoby, że zostanie nim na trzecią kadencję.
– Nie wiem. To byłoby interesujące. Ale czy nie byłoby straszne, gdybym się z tobą zgodził, gdybym udzielił ci odpowiedzi, na którą czekasz? To uczyniłoby życie znacznie mniej ekscytującym, prawda? Robię to tylko z jednego powodu: by uczynić Amerykę znów wielką. I to robimy. Czynimy Amerykę znów wielką, większą niż kiedykolwiek wcześniej. Nasze państwo jest wspanialsze niż kiedykolwiek wcześniej. Jesteśmy bogatym narodem. Zbieramy setki miliardów dolarów z ceł od innych państw, które nas wykorzystywały. Myśleli, że jesteśmy głupi. (...) Śmiali się z nas. Ludzie śmiali się z nas półtora roku temu. Śmiali się z tego kraju. Już się nie śmieją. Szanują nas – odparł.
Vance mówił wcześniej, że będzie rozmawiał z Trumpem o ewentualnym starcie w wyborach prezydenckich po listopadowych wyborach połowy kadencji (midterms) do Kongresu.
Żadna osoba nie może zostać wybrana na urząd Prezydenta Stanów Zjednoczonych więcej niż dwa razy, ani osoba, która sprawowała urząd Prezydenta przez więcej niż dwa lata kadencji, w którą została powołana inna osoba, nie może być wybrana na Prezydenta więcej niż raz
Spekuluje się jednak, że również Rubio – pełniący w administracji Trumpa nie tylko funkcję sekretarza stanu, ale również doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego, może mieć ambicje prezydenckie. Rubio startował już w prawyborach prezydenckich Partii Republikańskiej w 2016 roku, wówczas jednak przegrał walkę o nominację z Trumpem. Rubio nie wykluczył jednoznacznie, że mógłby ubiegać się o prezydenturę w 2028 roku, publicznie jednak chwalił Vance'a jako mocnego kandydata na prezydenta.
Zgodnie z konstytucją USA w 2028 roku Trump nie będzie mógł ubiegać się o kolejną kadencję. Zgodnie z XXII poprawką do konstytucji USA z 27 lutego 1951 roku „żadna osoba nie może zostać wybrana na urząd Prezydenta Stanów Zjednoczonych więcej niż dwa razy, ani osoba, która sprawowała urząd Prezydenta przez więcej niż dwa lata kadencji, w którą została powołana inna osoba, nie może być wybrana na Prezydenta więcej niż raz”. Przed 1951 roku sprawowanie urzędu prezydenta USA przez więcej niż dwie kadencje było możliwe, z czego skorzystał Franklin Delano Roosevelt, prezydent USA w latach 1933-1945. Roosevelt był jedynym amerykańskim prezydentem, który sprawował urząd przez więcej niż dwie kadencje.
