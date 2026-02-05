Na pytanie o to, czy według niego lepszym kandydatem na prezydenta byłby Vance, czy Rubio, Trump odpowiedział, że „nie chce w to wchodzić”. – Mamy przed sobą trzy lata. Mam dwóch ludzi, którzy wykonują świetną pracę. Nie chcę mieć kłótni lub… nie chcę używać słowa walka, nie byłoby walki. J.D. jest fantastyczny i Marco jest fantastyczny – dodał prezydent USA.

Donald Trump pytany o J.D. Vance'a i Marco Rubio: Jeden jest nieco bardziej dyplomatyczny

Na pytanie o różnicę między wiceprezydentem a sekretarzem stanu Trump odpowiedział, że „obaj wykonują świetną pracę”. – Powiedziałbym, że jeden jest nieco bardziej dyplomatyczny niż drugi. Obaj mają bardzo dużą inteligencję (...). Sądzę, że jest (między nimi) różnica w stylu. (...) Sądzę, że połączenie J.D. i Marco byłoby bardzo trudne do pokonania. Tak sądzę. Ale w polityce nigdy nie wiadomo, prawda? Mówią, że w erze Trumpa nigdy nie wiadomo – odparł. Trump w przeszłości sugerował, że Vance i Rubio mogliby wystartować w wyborach wspólnie – jeden byłby wtedy kandydatem na prezydenta, drugi – na wiceprezydenta.

Prowadzący rozmowę Tom Llamas spytał też Trumpa, czy rozważa scenariusz, w którym 21 stycznia 2029 roku nadal będzie prezydentem, co oznaczałoby, że zostanie nim na trzecią kadencję.

– Nie wiem. To byłoby interesujące. Ale czy nie byłoby straszne, gdybym się z tobą zgodził, gdybym udzielił ci odpowiedzi, na którą czekasz? To uczyniłoby życie znacznie mniej ekscytującym, prawda? Robię to tylko z jednego powodu: by uczynić Amerykę znów wielką. I to robimy. Czynimy Amerykę znów wielką, większą niż kiedykolwiek wcześniej. Nasze państwo jest wspanialsze niż kiedykolwiek wcześniej. Jesteśmy bogatym narodem. Zbieramy setki miliardów dolarów z ceł od innych państw, które nas wykorzystywały. Myśleli, że jesteśmy głupi. (...) Śmiali się z nas. Ludzie śmiali się z nas półtora roku temu. Śmiali się z tego kraju. Już się nie śmieją. Szanują nas – odparł.