Wynagrodzenia asystentów sędziego wzrosną. Jest projekt podwyżek

Resort Waldemara Żurka planuje podwyżki widełek wynagrodzeń dla asystentów sędziego. Już jesienią 2025 roku dało się jednak słyszeć krytyczne głosy odnośnie tych planów.

Publikacja: 06.02.2026 12:44

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek

Foto: PAP/Wiktor Dąbkowski

Jan Skoumal

Podwyżka wynagrodzeń, jakkolwiek dopiero przygotowywana, ma obowiązywać już od wcześniejszej daty. W opublikowanym 6 lutego 2026 roku rozporządzeniu ministra sprawiedliwości przewidziano wzrost widełek, w ramach których ustalane są wynagrodzenia asystentów i starszych asystentów sędziego. O jakich liczbach mowa?

Asystenci i starsi asystenci sędziego będą mogli zarobić więcej. Znamy liczby

Dotychczasowe widełki wynagrodzeń asystentów i starszych asystentów sędziego wynosiły kolejno od 6500 do 8000 złotych oraz od 8000 do 9000 złotych brutto. Do niedawna jednak, zanim uległy one znaczącej podwyżce za czasów ministra Adama Bodnara w 2025 roku, dolna granica tych wynagrodzeń wynosiła zaledwie 5000 złotych. Jak czytamy w przygotowanej przez resort sprawiedliwości ocenie skutków regulacji, ustawa budżetowa na rok 2026 przewiduje zabezpieczenie środków finansowych na zwiększenie funduszu wynagrodzeń pracowników sądów. W przypadku asystentów sędziego, jak czytamy, mowa o grupie 4269 osób w całym kraju (według stanu na 2025 rok).

I tak, zgodnie z projektem rozporządzenia, widełki wynagrodzeń dla asystentów sędziego wzrosną do przedziału od 6700 do 8240 złotych. Jeśli zaś chodzi o starszych asystentów sędziego, mowa o widełkach od 8240 do 9270 złotych.

6700 - 8240 złotych

tyle wyniosą widełki wynagrodzeń asystentów sędziego

od 1 stycznia 2026 roku

Przepisy projektowanego właśnie rozporządzenia mają dotyczyć wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów od 1 stycznia 2026 roku. Jak czytamy, rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, ze względu na korzystny wpływ na grupę, której dotyczy. Na ten moment skierowane ono zostało do uzgodnień międzyresortowych: premier, ministrowie oraz szef Rządowego Centrum Legislacji poproszeni zostali o wypowiedzenie się na temat proponowanej zmiany w terminie 10 dni.

8240 - 9270 złotych

tyle wyniosą widełki wynagrodzeń starszych asystentów sędziego

od 1 stycznia 2026 roku

Wzrost wynagrodzeń w budżetówce o 3 proc. Związki zawodowe krytyczne

Jak czytamy w ocenie skutków regulacji, wzrost widełek wynagrodzeń asystentów i starszych asystentów wpisuje się w przewidzianą w ustawie budżetowej na rok 2026 podwyżkę dla pracowników budżetówki w wysokości 3 proc. dotychczasowych wynagrodzeń. W listopadzie 2025 roku minister sprawiedliwości Waldemar Żurek informował, że wnioskował o nieco większą podwyżkę.

„Wnioskowałem o 5 proc. dla pracowników sądów. Z pełną świadomością i przekonaniem, że to konieczne w ich przypadku ze względu na ogromne obciążenie i wytężoną pracę” – napisał wówczas minister Żurek w mediach społecznościowych.

Do przewidzianych podwyżek oraz do proponowanej przez ministra wyższej kwoty krytycznie odniósł się m.in. Krajowy Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Ad Rem”.

„Panie Ministrze prosimy zauważyć, że w tym roku wynagrodzenia sędziów i w ogóle przeciętne wynagrodzenie w gospodarce wzrosło o 14,74%, a szeregowych pracowników o 5%. plus kasa na równania dla niektórych. W przyszłym roku wynagrodzenia orzeczników i wynagrodzenie przeciętne mają wzrosnąć o 8,83%, a nasze – po tej skandalicznej poprawce – tylko o 3%. Nie musimy tłumaczyć, że kwotowo to są gigantyczne różnice” – mogliśmy przeczytać we wpisie na stronie KNSZZ „Ad Rem” na Facebooku.

Źródło: rp.pl

