Aktualizacja: 06.02.2026 18:41 Publikacja: 06.02.2026 12:44
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek
Foto: PAP/Wiktor Dąbkowski
Podwyżka wynagrodzeń, jakkolwiek dopiero przygotowywana, ma obowiązywać już od wcześniejszej daty. W opublikowanym 6 lutego 2026 roku rozporządzeniu ministra sprawiedliwości przewidziano wzrost widełek, w ramach których ustalane są wynagrodzenia asystentów i starszych asystentów sędziego. O jakich liczbach mowa?
Dotychczasowe widełki wynagrodzeń asystentów i starszych asystentów sędziego wynosiły kolejno od 6500 do 8000 złotych oraz od 8000 do 9000 złotych brutto. Do niedawna jednak, zanim uległy one znaczącej podwyżce za czasów ministra Adama Bodnara w 2025 roku, dolna granica tych wynagrodzeń wynosiła zaledwie 5000 złotych. Jak czytamy w przygotowanej przez resort sprawiedliwości ocenie skutków regulacji, ustawa budżetowa na rok 2026 przewiduje zabezpieczenie środków finansowych na zwiększenie funduszu wynagrodzeń pracowników sądów. W przypadku asystentów sędziego, jak czytamy, mowa o grupie 4269 osób w całym kraju (według stanu na 2025 rok).
I tak, zgodnie z projektem rozporządzenia, widełki wynagrodzeń dla asystentów sędziego wzrosną do przedziału od 6700 do 8240 złotych. Jeśli zaś chodzi o starszych asystentów sędziego, mowa o widełkach od 8240 do 9270 złotych.
Przepisy projektowanego właśnie rozporządzenia mają dotyczyć wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów od 1 stycznia 2026 roku. Jak czytamy, rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, ze względu na korzystny wpływ na grupę, której dotyczy. Na ten moment skierowane ono zostało do uzgodnień międzyresortowych: premier, ministrowie oraz szef Rządowego Centrum Legislacji poproszeni zostali o wypowiedzenie się na temat proponowanej zmiany w terminie 10 dni.
Jak czytamy w ocenie skutków regulacji, wzrost widełek wynagrodzeń asystentów i starszych asystentów wpisuje się w przewidzianą w ustawie budżetowej na rok 2026 podwyżkę dla pracowników budżetówki w wysokości 3 proc. dotychczasowych wynagrodzeń. W listopadzie 2025 roku minister sprawiedliwości Waldemar Żurek informował, że wnioskował o nieco większą podwyżkę.
„Wnioskowałem o 5 proc. dla pracowników sądów. Z pełną świadomością i przekonaniem, że to konieczne w ich przypadku ze względu na ogromne obciążenie i wytężoną pracę” – napisał wówczas minister Żurek w mediach społecznościowych.
Do przewidzianych podwyżek oraz do proponowanej przez ministra wyższej kwoty krytycznie odniósł się m.in. Krajowy Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Ad Rem”.
„Panie Ministrze prosimy zauważyć, że w tym roku wynagrodzenia sędziów i w ogóle przeciętne wynagrodzenie w gospodarce wzrosło o 14,74%, a szeregowych pracowników o 5%. plus kasa na równania dla niektórych. W przyszłym roku wynagrodzenia orzeczników i wynagrodzenie przeciętne mają wzrosnąć o 8,83%, a nasze – po tej skandalicznej poprawce – tylko o 3%. Nie musimy tłumaczyć, że kwotowo to są gigantyczne różnice” – mogliśmy przeczytać we wpisie na stronie KNSZZ „Ad Rem” na Facebooku.
