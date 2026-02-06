Podwyżka wynagrodzeń, jakkolwiek dopiero przygotowywana, ma obowiązywać już od wcześniejszej daty. W opublikowanym 6 lutego 2026 roku rozporządzeniu ministra sprawiedliwości przewidziano wzrost widełek, w ramach których ustalane są wynagrodzenia asystentów i starszych asystentów sędziego. O jakich liczbach mowa?

Asystenci i starsi asystenci sędziego będą mogli zarobić więcej. Znamy liczby

Dotychczasowe widełki wynagrodzeń asystentów i starszych asystentów sędziego wynosiły kolejno od 6500 do 8000 złotych oraz od 8000 do 9000 złotych brutto. Do niedawna jednak, zanim uległy one znaczącej podwyżce za czasów ministra Adama Bodnara w 2025 roku, dolna granica tych wynagrodzeń wynosiła zaledwie 5000 złotych. Jak czytamy w przygotowanej przez resort sprawiedliwości ocenie skutków regulacji, ustawa budżetowa na rok 2026 przewiduje zabezpieczenie środków finansowych na zwiększenie funduszu wynagrodzeń pracowników sądów. W przypadku asystentów sędziego, jak czytamy, mowa o grupie 4269 osób w całym kraju (według stanu na 2025 rok).

I tak, zgodnie z projektem rozporządzenia, widełki wynagrodzeń dla asystentów sędziego wzrosną do przedziału od 6700 do 8240 złotych. Jeśli zaś chodzi o starszych asystentów sędziego, mowa o widełkach od 8240 do 9270 złotych.