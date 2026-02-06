Rzeczpospolita

Michał Szułdrzyński: Einstein miał rację. Nie tylko w sprawie fizyki

Może nie jest jeszcze za późno, by podjąć polityczną myśl genialnego naukowca?

Publikacja: 06.02.2026 14:00

Foto: Albert Einstein

Michał Szułdrzyński

Najnowsze wydanie znakomitej biografii Alberta Einsteina, napisanej przez biografa takich postaci jak Steve Jobs czy Elon Musk – Waltera Isaacsona, rozprawia się z przesądami, jakie wielu współczesnych żywiło wobec twórcy teorii względności. Otóż ciekawym aspektem książki jest analiza poglądów politycznych Einsteina. Obiegowa mądrość głosi, że fizyk, który obalił fundamenty nauki położone trzy wieki wcześniej przez Newtona, był genialnym naukowcem, ale w sprawach politycznych, czy szerzej doczesnych, naiwniakiem. A to dlatego, że nie lubił nacjonalizmu i przekonywał, że całkowicie suwerenne państwa narodowe skazane będą na toczenie ze sobą śmiertelnych wojen.

