Najnowsze wydanie znakomitej biografii Alberta Einsteina, napisanej przez biografa takich postaci jak Steve Jobs czy Elon Musk – Waltera Isaacsona, rozprawia się z przesądami, jakie wielu współczesnych żywiło wobec twórcy teorii względności. Otóż ciekawym aspektem książki jest analiza poglądów politycznych Einsteina. Obiegowa mądrość głosi, że fizyk, który obalił fundamenty nauki położone trzy wieki wcześniej przez Newtona, był genialnym naukowcem, ale w sprawach politycznych, czy szerzej doczesnych, naiwniakiem. A to dlatego, że nie lubił nacjonalizmu i przekonywał, że całkowicie suwerenne państwa narodowe skazane będą na toczenie ze sobą śmiertelnych wojen.