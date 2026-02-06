4 zł tygodniowo przez rok !
Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.
Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.
Kliknij i poznaj szczegóły oferty
Aktualizacja: 06.02.2026 18:39 Publikacja: 06.02.2026 14:00
Foto: Albert Einstein
Najnowsze wydanie znakomitej biografii Alberta Einsteina, napisanej przez biografa takich postaci jak Steve Jobs czy Elon Musk – Waltera Isaacsona, rozprawia się z przesądami, jakie wielu współczesnych żywiło wobec twórcy teorii względności. Otóż ciekawym aspektem książki jest analiza poglądów politycznych Einsteina. Obiegowa mądrość głosi, że fizyk, który obalił fundamenty nauki położone trzy wieki wcześniej przez Newtona, był genialnym naukowcem, ale w sprawach politycznych, czy szerzej doczesnych, naiwniakiem. A to dlatego, że nie lubił nacjonalizmu i przekonywał, że całkowicie suwerenne państwa narodowe skazane będą na toczenie ze sobą śmiertelnych wojen.
Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.
Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.
Kliknij i poznaj szczegóły oferty
„Sny o pociągach” są filmem uniwersalnym, w którym można ponadto dostrzec paralele ze współczesnością.
„Code Vein II” to mroczny horror dla miłośników „soulslike’ów”.
„Zabójcza przyjaźń” udaje thriller, ale najmocniej działa jako opowieść o granicach, których nie zauważa się, do...
Ta biografia wzbudza podziw dla gigantki polskiego wzornictwa i wzmaga niechęć do PRL.
Zawsze zachęcam, by sięgnąć po „Psychoterapię egzystencjalną”. Daje niezwykle głęboki i cenny wgląd w mechanizmy...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas