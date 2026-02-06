Czy w muzeum ważniejsze są wystawiane obiekty, czy to, do czego odsyłają – ich konteksty, sensy, emocje, które wzbudzają?

Współczesne muzeum pełni funkcję mediatora – jest pomostem między prezentowanym obiektem i związaną z nim informacją a ludźmi, którzy przychodzą, bo chcą się o nim czegoś dowiedzieć. Najważniejsze jest to, by muzeum – zgodnie z jego łacińską etymologią – było miejscem spotkań. Warunkiem udanego spotkania jest dobra komunikacja i wybranie odpowiedniej metody. Inaczej opowiada się o tym, co wydarzyło w Auschwitz, inaczej przedstawia się zbiory Muzeum Karykatury, a inaczej muzeum starych samochodów. To, co pokazujemy jest oczywiście ważne, ale to właściwy sposób komunikowania tego może sprawić, że równie ciekawe jak dzieła Leonarda da Vinci staną się malutkie formy rzeźbiarskie z Podhala.