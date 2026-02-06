4 zł tygodniowo przez rok !
Aktualizacja: 06.02.2026 18:37 Publikacja: 06.02.2026 14:50
„Każde muzeum w Polsce jest muzeum historycznym. To co dzisiaj emocjonalnie przeżywamy i zapamiętujemy może być nieczytelne już po upływie kolejnej dekady”. Na zdj. Muzeum Pałacu króla Jana III w Wilanowie
Foto: Svitlana Trubitsyna/AdobeStock
Współczesne muzeum pełni funkcję mediatora – jest pomostem między prezentowanym obiektem i związaną z nim informacją a ludźmi, którzy przychodzą, bo chcą się o nim czegoś dowiedzieć. Najważniejsze jest to, by muzeum – zgodnie z jego łacińską etymologią – było miejscem spotkań. Warunkiem udanego spotkania jest dobra komunikacja i wybranie odpowiedniej metody. Inaczej opowiada się o tym, co wydarzyło w Auschwitz, inaczej przedstawia się zbiory Muzeum Karykatury, a inaczej muzeum starych samochodów. To, co pokazujemy jest oczywiście ważne, ale to właściwy sposób komunikowania tego może sprawić, że równie ciekawe jak dzieła Leonarda da Vinci staną się malutkie formy rzeźbiarskie z Podhala.
