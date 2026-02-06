Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Czy związkowcy mogą wykorzystać czyjś wizerunek bez złamania RODO? Wyrok NSA

Związek zawodowy, który w ramach akcji protestacyjnej umieszcza na billboardzie wizerunek osoby publicznej z apelem o podwyżki dla podległych jej pracowników, co do zasady nie łamie RODO.

Publikacja: 06.02.2026 15:48

Czy związkowcy mogą wykorzystać czyjś wizerunek bez złamania RODO? Wyrok NSA

Foto: Adobe Stock

Aleksandra Tarka

Czy opublikowanie bez zgody cudzego wizerunku narusza przepisy o ochronie danych osobowych? Niekoniecznie, zwłaszcza w przypadku organizacji związkowych upominających się o prawa pracowników. A potwierdził to właśnie Naczelny Sąd Administracyjny (NSA).

Czy bez zgody można wykorzystać czyjś wizerunek?

Sprawa dotyczyła dyrektorki Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (MGOPS). Kobieta zaalarmowała prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), że jedna z największych ogólnopolskich federacji zrzeszających związki zawodowe działające w obszarze pomocy społecznej złamała prawo. Konkretnie chodziło o to, że dopuściła się przetwarzania jej wizerunku bez zgody. Dyrektorka tłumaczyła, że na stronie internetowej federacji ukazał się artykuł dotyczący protestu płacowego. Związkowcy informowali w nim, że w przestrzeni publicznej na terenie województwa postawiono billboard z jej wizerunkiem. Plakat zawierał jej zdjęcie i nazwisko oraz apel, żeby jako dyrektor MGOPS zadbała o swój wizerunek, dając podwyżki pracownikom. A także dopisek – trwa protest. Po ulicach miasta jeździło też auto, które na platformie woziło billboard z jej wizerunkiem.

UODO nie zbagatelizował sprawy i wezwał związkowców do wyjaśnień. Ci potwierdzili, że posłużyli się wizerunkiem dyrektorki. Zasłonili się jednak art. 25 ust. 1 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Przepis ten stanowi, że w obronie praw i interesów w zakresie m.in. warunków pracy, płac lub świadczeń socjalnych oraz praw i wolności związkowych pracowników, mogą być stosowane także inne niż strajk formy akcji protestacyjnej. Federacja tłumaczyła, że w zakładzie pracy od miesięcy toczył się spór zbiorowy, w którym postulaty pracownicze spotykały się z daleko idącym brakiem zrozumienia przez dyrektora MGOPS. A to rzutowało na konieczność intensyfikacji działań związkowych w kierunku zwrócenia uwagi opinii publicznej na problem istniejący w tym zakładzie pracy. Akcja protestacyjna była zaś prowadzona m.in. w formie akcji billboardowej. Zdaniem federacji podstawą prawną do przetwarzania wizerunku kobiety był więc art. 6 ust. 1 lit. e i f RODO. 

Prezes UODO podstaw do legalnego przetwarzania danych osobowych przez związkowców w żadnym z tych przepisów się nie dopatrzył. Przede wszystkim nie zgodził się, że jest nią art. 6 ust. 1 lit. e RODO w powiązaniu z art. 25 ust. 1 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Nie zawiera on bowiem uprawnienia do przetwarzania wizerunku dyrektorki. Prezes UODO uznał, że federacja dopuściła się nieprawidłowości w przetwarzaniu danych w postaci wizerunku bez podstawy prawnej i udzielił jej upomnienia. Nie przychylił się za to do żądania poinformowania ogół społeczeństwa, iż było to działanie godzące w dobre imię i niezgodne z prawem. Jak bowiem wyjaśnił prezes UODO, nie ma kompetencji do orzekania w sprawach z zakresu ochrony dóbr osobistych, w których właściwy jest sąd powszechny.

Reklama
Reklama

Czy posłużenie się publicznie cudzym zdjęciem narusza RODO?

To nie zadowoliło żadnej ze stron sporu i decyzję postanowili oprotestować zarówno dyrektorka, jak i związkowcy. Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Warszawie uchylił zaskarżoną decyzję. Przede wszystkim skuteczna okazała się skarga związkowców. Sąd zgodził się z nimi, że w sprawie zasadne było rozważenie, czy federacja w ramach akcji protestacyjnej prowadzonej zgodnie z przepisami ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych była uprawniona do przetwarzania wizerunku skarżącej. W ocenie WSA prezes UODO powinien był więc w pierwszej kolejności ustalić, czy była uprawniona do podjęcia innych form akcji protestacyjnej i dopiero wtedy podjąć analizę tego konkretnego przypadku. 

Ostatecznie spór trafił na wokandę NSA, który z przyczyn procesowych uchylił wyrok do ponownego rozpoznania. Co do meritum jednak opowiedział się za kierunkiem wykładni korzystnym dla związkowców. Zauważył, że art.  25 ust. 1 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych to przepis przewidujący różne formy protestu, w tym także przedstawienia wizerunku osoby, do której kierowane są jakieś postulaty. I zasadniczo w przypadku spornego billboardu, w którym było nazwisko z prośbą o to, żeby zapłacić więcej pracownikom socjalnym, regulacja ta jest przesłanką legalizującą przetwarzanie danych osobowych. W ocenie NSA, gdyby bowiem przyjąć odmienną wykładnię, to w zasadzie związki zawodowe, gdy chodzi o inne formy protestu, niezwiązane ze strajkiem, blokowaniem, pikietami, byłyby pozbawione możliwości działania. Dlatego związek zawodowy i sąd pierwszej instancji słusznie zauważyły, że w tym wypadku trzeba sprawdzić, czy ta przesłanka legalizująca została spełniona. 

Czy związek zawodowy ma prawo wykorzystać wizerunek osoby publicznej w akcji protestacyjnej?

NSA zauważył przy tym, że składa się ona z dwóch elementów. Po pierwsze, akcja protestacyjna musi być niesprzeczna z prawem. Po drugie konieczne jest wyczerpanie określonego trybu postępowania, tzn. wykazanie, że akcja była poprzedzona rokowaniami. NSA nie miał wątpliwości, że pierwszy element przesłanki legalizującej został w sprawie spełniony, bo postulat skierowany na billboardzie nie miał ani charakteru obrażającego, ani poniżającego w oczach opinii publicznej. Nie miał też formy groźby karalnej. Problem za to w tym, że organ nie zbadał, czy spełniony był też drugi element przesłanki legalizującej. 

Czytaj więcej

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski
Dane osobowe
Prezes UODO o wzroście kar, wyborach kopertowych i zbieraniu przez PiS PESEL

Niemniej jak podkreślił sędzia NSA Przemysław Szustakiewicz, w ramach działalności związkowej związki mają prawo do formy protestu polegającej na zwróceniu się imiennie, publicznie, także w formie billboardu, do osoby, która pełni funkcję publiczną i jest odpowiedzialna za sytuację pracowników związanych z postulatem. I takie działanie w ramach art. 25 ust. 1 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych nie narusza RODO. W przeciwnym razie zdaniem sądu mogłoby dojść do blokowania działalności związków zawodowych, co byłoby sprzeczne z ideą w ogóle działalności związkowej, a przede wszystkim z art. 25 ust. 1 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Wyrok jest prawomocny.

Reklama
Reklama

Sygnatura akt: III OSK 1374/23

prof. Grzegorz Sibiga
adwokat, partner w kancelarii Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy

Kluczowe znaczenie w orzeczeniach miało ustalenie, że w ramach art. 25 ust. 1 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych prawo do protestu obejmuje również dopuszczalność użycia wizerunku osoby pełniącej funkcję publiczną, o ile ma to związek z protestem i spełnione są warunki z tego przepisu. Jednak problem jest szerszy i dotyczy generalnie możliwości przetwarzania wizerunków takich osób w wypowiedziach publicznych, debatach czy protestach. W takich przypadkach prawo do ochrony danych osobowych nie powinno zaburzać praw i wolności, które realizowane są także z adekwatnym wykorzystaniem wizerunków związanych z pełnieniem funkcji publicznych. Wówczas w decydującym o legalności teście uzasadnionego interesu zawartym w RODO szala w ważeniu kolidujących praw i wolności powinna zasadniczo przechylać się na korzyść przetwarzania wizerunku. Dlatego należy w pełni zaakceptować kierunek wyznaczony w orzeczeniach.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Praca Kadry Obowiązki Pracodawcy Płace Dane Osobowe Sądy i Trybunały Sądy Administracyjne Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) Urzędnicy Pracownicy Samorządowi Pracownicy protest RODO
Pierwsze kroki w KSeF. Poradnik „Rzeczpospolitej” dla małych przedsiębiorców
Krajowy System e-Faktur (KSeF)
Pierwsze kroki w KSeF. Poradnik „Rzeczpospolitej” dla małych przedsiębiorców
Od wtorkowego ranka znów nie można było się zalogować do KSeF przez Profil Zaufany.
Krajowy System e-Faktur (KSeF)
Dostęp do KSeF nie taki prosty. Chcesz wejść - zapłać za komercyjny klucz
Sąd zgodził się na tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry. Będzie list gończy
Prawo karne
Sąd zgodził się na tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry. Będzie list gończy
Za pracę zdalną z Tajlandii zapłacił posadą. Jest prawomocny wyrok
Praca, Emerytury i renty
Za pracę zdalną z Tajlandii zapłacił posadą. Jest prawomocny wyrok
Ministerstwo zwraca uwagę, że procedury medycyny estetyczno-naprawczej są świadczeniami zdrowotnymi
Prawo w Polsce
Ministerstwo przecina spór o medycynę estetyczną. Jest jednoznaczne stanowisko
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama