„Code Vein II”: Uważaj na zjawy

„Code Vein II” to mroczny horror dla miłośników „soulslike’ów”.

Publikacja: 06.02.2026 16:40

Foto: mat.pras.

Michał Zacharzewski

W nowej produkcji Bandai Namco gracze przenoszą się do świata, w którym współistnieją ze sobą ludzie i zjawy. Zjawy to stworzenia podobne do wampirów, które zapanowały nad swoimi żądzami i odnajdują się w realiach rasowej koegzystencji. Nie na długo jednak, gdyż za sprawą schorzenia zwanego Luna Rapacis zaczynają zamieniać się w bezmyślne potwory zwane Horrorami.

Gracz wciela się w łowcę owych zjaw i w towarzystwie nastoletniej dziewczyny potrafiącej manipulować czasem przemierza ów świat w sposób niemal całkowicie swobodny. Z jednej strony poluje, z drugiej strony stara się rozwiązać tajemnicę owej Luna Rapacis i związanego z nią Odrodzenia. Dużo tu wielkich liter, co pachnie patosem, na szczęście fabuła nie jest aż tak istotna. Także znajomość pierwszej części gry nie jest konieczna. Spokojnie można zacząć przygodę ze zjawami od „Code Vein II”.

