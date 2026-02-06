Wanda Telakowska to symbol, legenda i najważniejsza postać polskiego wzornictwa. Ktoś taki jak Chopin dla polskiej muzyki” – tak Katarzyna Rzehak rozpoczyna biografię twórczyni Instytutu Wzornictwa Przemysłowego. To historia prawdziwa, ale wydaje się nieprawdopodobna – przedwojenna bywalczyni salonów, sanacyjna urzędniczka, po wojnie stawia na komunistów, by zrealizować ideę piękna na co dzień dla wszystkich. Pięknych – i praktycznych! – mebli, ceramiki, tkanin, ubrań. Szkoda, że PRL-owscy urzędnicy i zawistnicy uparli się marnować jej dorobek.