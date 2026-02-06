Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

„Wanda Telakowska. Piękno dla wszystkich, czyli jak powstało polskie wzornictwo powojenne”: Wanda, nie skacz do Wisły!

Ta biografia wzbudza podziw dla gigantki polskiego wzornictwa i wzmaga niechęć do PRL.

Publikacja: 06.02.2026 16:20

„Wanda Telakowska. Piękno dla wszystkich, czyli jak powstało polskie wzornictwo powojenne”: Wanda, nie skacz do Wisły!

Foto: mat.pras.

Jakub Cegieła

Wanda Telakowska to symbol, legenda i najważniejsza postać polskiego wzornictwa. Ktoś taki jak Chopin dla polskiej muzyki” – tak Katarzyna Rzehak rozpoczyna biografię twórczyni Instytutu Wzornictwa Przemysłowego. To historia prawdziwa, ale wydaje się nieprawdopodobna – przedwojenna bywalczyni salonów, sanacyjna urzędniczka, po wojnie stawia na komunistów, by zrealizować ideę piękna na co dzień dla wszystkich. Pięknych – i praktycznych! – mebli, ceramiki, tkanin, ubrań. Szkoda, że PRL-owscy urzędnicy i zawistnicy uparli się marnować jej dorobek.

4 zł tygodniowo przez rok !

Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.

Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.

Kliknij i poznaj szczegóły oferty

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
„Sny o pociągach”: Życie i cała reszta
Plus Minus
„Sny o pociągach”: Życie i cała reszta
„Code Vein II”: Uważaj na zjawy
Plus Minus
„Code Vein II”: Uważaj na zjawy
„Zabójcza przyjaźń”: Nieogarnięty detektyw
Plus Minus
„Zabójcza przyjaźń”: Nieogarnięty detektyw
Gość „Plusa Minusa” poleca. Prof. Krystian Jażdżewski: Jak żyć, kiedyś i teraz
Plus Minus
Gość „Plusa Minusa” poleca. Prof. Krystian Jażdżewski: Jak żyć, kiedyś i teraz
„Wartość sentymentalna”: Z rodziną im nie do twarzy
Plus Minus
„Wartość sentymentalna”: Z rodziną im nie do twarzy
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama