Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

„Wartość sentymentalna”: Z rodziną im nie do twarzy

Nominowana do 9 Oscarów norweska „Wartość sentymentalna” Joachima Triera to głęboko poruszająca i subtelna opowieść rodzinna.

Publikacja: 06.02.2026 16:00

„Wartość sentymentalna”: Z rodziną im nie do twarzy

Foto: mat.pras.

Łukasz Adamski

W „Najgorszym człowieku na świecie” Trier opowiadał o rozpadzie świata milenialsów. „Wartość sentymentalna” też jest o rozpadzie, ale w szerszym wymiarze. W prologu narratorka opowiada o domu, będącym bohaterem eseju dziecka. Następnie widzimy aktorkę, która dostaje ataku paniki, wchodząc na scenę podczas przedstawienia na podstawie Czechowa. Mówi, że dusi ją gorset sukni, który rozrywa. Garderobiana na szybko skleja ją taśmą. „Wartość sentymentalna” jest właśnie o sklejaniu. Sklejaniu rodziny, której trauma jest zamknięta w jednym z pokoi domu z eseju dziecka.

Pozostało jeszcze 86% artykułu

4 zł tygodniowo przez rok !

Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.

Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.

Kliknij i poznaj szczegóły oferty

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
„Sny o pociągach”: Życie i cała reszta
Plus Minus
„Sny o pociągach”: Życie i cała reszta
„Code Vein II”: Uważaj na zjawy
Plus Minus
„Code Vein II”: Uważaj na zjawy
„Zabójcza przyjaźń”: Nieogarnięty detektyw
Plus Minus
„Zabójcza przyjaźń”: Nieogarnięty detektyw
„Wanda Telakowska. Piękno dla wszystkich, czyli jak powstało polskie wzornictwo powojenne”: Wanda, n
Plus Minus
„Wanda Telakowska. Piękno dla wszystkich, czyli jak powstało polskie wzornictwo powojenne”: Wanda, nie skacz do Wisły!
Gość „Plusa Minusa” poleca. Prof. Krystian Jażdżewski: Jak żyć, kiedyś i teraz
Plus Minus
Gość „Plusa Minusa” poleca. Prof. Krystian Jażdżewski: Jak żyć, kiedyś i teraz
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama