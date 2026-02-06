4 zł tygodniowo przez rok !
Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.
Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.
Kliknij i poznaj szczegóły oferty
Aktualizacja: 06.02.2026 18:35 Publikacja: 06.02.2026 16:00
Foto: mat.pras.
W „Najgorszym człowieku na świecie” Trier opowiadał o rozpadzie świata milenialsów. „Wartość sentymentalna” też jest o rozpadzie, ale w szerszym wymiarze. W prologu narratorka opowiada o domu, będącym bohaterem eseju dziecka. Następnie widzimy aktorkę, która dostaje ataku paniki, wchodząc na scenę podczas przedstawienia na podstawie Czechowa. Mówi, że dusi ją gorset sukni, który rozrywa. Garderobiana na szybko skleja ją taśmą. „Wartość sentymentalna” jest właśnie o sklejaniu. Sklejaniu rodziny, której trauma jest zamknięta w jednym z pokoi domu z eseju dziecka.
Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.
Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.
Kliknij i poznaj szczegóły oferty
„Sny o pociągach” są filmem uniwersalnym, w którym można ponadto dostrzec paralele ze współczesnością.
„Code Vein II” to mroczny horror dla miłośników „soulslike’ów”.
„Zabójcza przyjaźń” udaje thriller, ale najmocniej działa jako opowieść o granicach, których nie zauważa się, do...
Ta biografia wzbudza podziw dla gigantki polskiego wzornictwa i wzmaga niechęć do PRL.
Zawsze zachęcam, by sięgnąć po „Psychoterapię egzystencjalną”. Daje niezwykle głęboki i cenny wgląd w mechanizmy...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas