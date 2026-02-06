Ignacy Woland: Chyba nie umiemy już w proste i punkowe piosenki

W styczniu ukazała się wspólna płyta zespołu Hańba! i Hioba Dylana zatytułowana „Za kim idziesz”. Wielu słuchaczy wasz wspólny projekt odebrało zapewne jako coś naturalnego. Jednak choć łączy was instrumentarium w postaci bandża i zamiłowanie do akustycznych brzmień, to muzycznie są to raczej odległe światy. Czy gdy przystępowaliście do nagrania płyty, towarzyszyły wam jakieś obawy o efekt, czy raczej wiedzieliście od razu, że to wypali?