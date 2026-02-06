Sądy obydwu instancji oddaliły pozew, ale mężczyzna nie dał za wygraną. W skardze kasacyjnej do Sądu Najwyższego wskazywał, że planowane przez niego prace w związku z nadbudową lokalu nie miały prowadzić do ingerencji w nieruchomość.

Argumenty te nie przekonały jednak SN. W orzeczeniu oddalającym skargę wskazał on, że sam fakt posiadania tytułu prawnego do lokalu nie jest wystarczający do dokonania robót objętych projektem budowlanym. Nadbudowa wiąże się bowiem z ingerencją w substancję zaliczaną do części wspólnych (takich jak ściany zewnętrzne i konstrukcyjne, dach, elewacje i przynajmniej niektóre instalacje), a finalnie prowadzi do powiększenia powierzchni, którą włada jeden ze współwłaścicieli, co w związku z ustawowymi zasadami określania udziałów w nieruchomości wspólnej wpływa na sytuację prawną nie tylko jego samego, ale i pozostałych współwłaścicieli nieruchomości.

Kupno lokalu to jedno, nadbudowa to drugie

Powództwo opierało się na art. 4171 § 2 kodeksu cywilnego, który stanowi, że jeżeli szkoda została wyrządzona przez wydanie prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji, poszkodowany może żądać jej naprawienia po stwierdzeniu we właściwym postępowaniu ich niezgodności z prawem.

– Sąd cywilny rozpatrujący sprawę o odszkodowanie nie jest władny samodzielnie ocenić zgodności z prawem decyzji administracyjnej, gdyż jest to właściwość organów administracji i sądów administracyjnych. Wykazanie bezprawności odmowy pozwolenia na nadbudowę lokalu wymagało zatem uzyskania w postępowaniu administracyjnym takiego prejudykatu, a powód go nie przedstawił – wskazała w uzasadnieniu orzeczenia SN sędzia Marta Romańska.

Co się tyczy niemożności przeprowadzenia nadbudowy lokalu, w czym powód upatrywał także naruszenia jego dóbr osobistych, to sędzia wskazała, że nie określił on, jakie jego dobra osobiste miałyby ucierpieć w związku z niewydaniem decyzji, której oczekiwał. Zaznaczyła przy tym, że także w tym przypadku odpowiedzialność pozwanego byłaby warunkowana stwierdzeniem bezprawności działania organu na właściwej drodze.