Wynik finansowy banku centralnego, prezentowany w jego sprawozdaniu finansowym, to oczywiście różnica między przychodami a kosztami. O zysku czy stracie w uproszczeniu decyduje wynik odsetkowy z aktywów i zobowiązań finansowych, wynik operacji finansowych wiążący się z różnicami cenowymi i kursowymi oraz koszty funkcjonowania banku jako instytucji.

Takie sprawozdawcze spojrzenie nie wystarcza jednak do wyrażania opinii na temat efektów działalności banku centralnego. Istota jego wyniku finansowego jest dużo bardziej skomplikowana niż w przypadku przedsiębiorstw. To zarówno konsekwencje finansowe decyzji i działań na rzecz gospodarki, jak też funkcjonowania banku jako jednostki gospodarującej.

Bank centralny a świat zewnętrzny

Spojrzenie na jego wynik finansowy przez pryzmat funkcji i zadań realizowanych na rzecz całej gospodarki pozwala dostrzec taką oto zależność: zyski banku centralnego per saldo oznaczają straty dla pozostałych podmiotów systemu gospodarczego (nie zawsze w przypadku rządów, które w wielu krajach partycypują w zyskach banków centralnych), a straty są ostatecznie zyskami tychże podmiotów. Innymi słowy, utrzymanie stabilnego poziomu cen i stabilności finansowej, za co jest odpowiedzialny bank centralny, polega na gospodarowaniu zasobami za pomocą transferu korzyści między sektorami gospodarki (w uproszczeniu: gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa niefinansowe, banki, rząd, zagranica). I ten transfer czasem oznacza dla banku centralnego zysk, czasem stratę.

Skoro przychody (koszty) banku centralnego są kosztami (przychodami) pozostałych podmiotów systemu gospodarczego, to przy ocenie wyników działalności banków centralnych należy koncentrować się na polityce pieniężnej czy zarządzaniu rezerwami. Wynik finansowy należy traktować jako konsekwencję działań na rzecz stabilności cen i stabilności systemu finansowego. Jeśli były one właściwe, choć konsekwencją była strata, to trzeba to zaakceptować.