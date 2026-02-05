Rzeczpospolita
Gen. Roman Polko: Nie szanuję prezydenta Trumpa, który obraża polskich i natowskich weteranów

Gen. Roman Polko uważa, że słowo „przepraszam” powinno paść z ust prezydenta USA Donalda Trumpa po jego wypowiedzi dotyczącej wkładu żołnierzy NATO - w tym Polaków - w wojnę w Afganistanie.

Publikacja: 05.02.2026 09:29

Gen. Roman Polko

Gen. Roman Polko

Foto: PAP/Leszek Szymański

Bartosz Lewicki

22 stycznia 2026 r. prezydent USA Donald Trump w trakcie wywiadu w Fox News stwierdził, że do tej pory NATO było „ulicą jednokierunkową” i Ameryka „nigdy nie potrzebowała” sojuszników, a także o nic ich nie prosiła. – Wiecie, powiedzą, że wysłali wojska do Afganistanu albo Sudanu, i tak zrobili. Pozostali trochę z tyłu, trochę z dala od linii frontu – powiedział Trump. 

Gen. Roman Polko: na „przepraszam” już się nie doczekam

Czy gen. Polko czeka na słowo „przepraszam” od prezydenta USA, za wypowiedzi na temat żołnierzy? – Nie czekam, bo już się nie doczekam. Prezydent Trump nie jest dla mnie ważny. Nie szanuję prezydenta Trumpa, który obraża polskich weteranów, swoich partnerów z NATO – odpowiedział Gość Radia ZET.

– Rozpatrywałem nawet kwestię odesłania do ambasady amerykańskiej wszystkich odznaczeń, które otrzymałem. Zdałem sobie jednak sprawę, że deprecjonowałbym swoją wartość i innych – powiedział były dowódca Jednostki Wojskowej GROM i były szef BBN.

Gen. Roman Polko: nikt nie szanuje tchórzy

Pytany o to, czy według niego prezydent Karol Nawrocki postara się o to, aby Trump przeprosił polskich żołnierzy za swoje słowa, odparł, że „na to już też nie liczy”. – Widzę, że prezydent Nawrocki znajduje dużo czasu dla kibiców, a nawet z weteranami się nie spotkał. (...) Słowo „przepraszam” od prezydenta Trumpa należy się, ale też Nawrocki jako zwierzchnik sił zbrojnych ma obowiązek „być murem za mundurem”, a nie tylko używać tego jako bezwartościowy frazes – odpowiedział gen. Polko.

Były dowódca GROM zaznaczył, że „od żołnierzy oczekuje się odwagi na polu walki”, dodając: – I pokazaliśmy, że ta odwaga jest. Wielu z moich przyjaciół przypłaciło to zdrowiem, własną krwią, ich rodziny i dzieci płacą do dziś. – A od polityków oczekuje się odwagi na salonach – podkreślił. 

Gen. Roman Polko zwrócił uwagę na to, że „nikt nie szanuje tchórzy”. – Moje doświadczenia w relacjach amerykańskich mówią, że trzeba mieć odwagę wyrażania własnych opinii – dodał generał, odnosząc się do reakcji na słowa Trumpa. – Będziemy traktowani podmiotowo wtedy, kiedy będziemy mówić własnym głosem, a nie będziemy drżeć i na kolanach rozmawiać z prezydentem Trumpem – zaznaczył. 

Reakcja prezydenta Karola Nawrockiego na słowa Donalda Trumpa o żołnierzach w Afganistanie

– Od prezydenta Nawrockiego oczekiwałem takiego wystąpienia, jak Giorgia Meloni, która miała odwagę powiedzieć swojemu przyjacielowi Trumpowi „mylisz się” – dodał.

Po słowach Donalda Trumpa prezydent Karol Nawrocki odniósł się jedynie do postawy polskich żołnierzy. „Nie ma wątpliwości, że polscy żołnierze to bohaterowie. Zasługują na szacunek i słowa podziękowania za ich służbę” – napisał na portalu X.

W misjach NATO w Afganistanie, Iraku, Kosowie, Bośni i Hercegowinie oraz innych krajach uczestniczyło blisko 75 tys. polskich żołnierzy.


Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Azja Afganistan Osoby Donald Trump Organizacje NATO Karol Nawrocki Roman Polko Donald Trump - druga kadencja
