22 stycznia 2026 r. prezydent USA Donald Trump w trakcie wywiadu w Fox News stwierdził, że do tej pory NATO było „ulicą jednokierunkową” i Ameryka „nigdy nie potrzebowała” sojuszników, a także o nic ich nie prosiła. – Wiecie, powiedzą, że wysłali wojska do Afganistanu albo Sudanu, i tak zrobili. Pozostali trochę z tyłu, trochę z dala od linii frontu – powiedział Trump.

Reklama Reklama

Gen. Roman Polko: na „przepraszam” już się nie doczekam

Czy gen. Polko czeka na słowo „przepraszam” od prezydenta USA, za wypowiedzi na temat żołnierzy? – Nie czekam, bo już się nie doczekam. Prezydent Trump nie jest dla mnie ważny. Nie szanuję prezydenta Trumpa, który obraża polskich weteranów, swoich partnerów z NATO – odpowiedział Gość Radia ZET.

– Rozpatrywałem nawet kwestię odesłania do ambasady amerykańskiej wszystkich odznaczeń, które otrzymałem. Zdałem sobie jednak sprawę, że deprecjonowałbym swoją wartość i innych – powiedział były dowódca Jednostki Wojskowej GROM i były szef BBN.

Gen. Roman Polko: nikt nie szanuje tchórzy

Pytany o to, czy według niego prezydent Karol Nawrocki postara się o to, aby Trump przeprosił polskich żołnierzy za swoje słowa, odparł, że „na to już też nie liczy”. – Widzę, że prezydent Nawrocki znajduje dużo czasu dla kibiców, a nawet z weteranami się nie spotkał. (...) Słowo „przepraszam” od prezydenta Trumpa należy się, ale też Nawrocki jako zwierzchnik sił zbrojnych ma obowiązek „być murem za mundurem”, a nie tylko używać tego jako bezwartościowy frazes – odpowiedział gen. Polko.