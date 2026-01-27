Z tego artykułu się dowiesz: Co w 2025 r. zbudowano na granicach z Białorusią i Rosją?

Jak informuje Sztab Generalny WP, który jest odpowiedzialny za powstanie Tarczy Wschód , w poprzednim roku zostało przeprowadzone zabezpieczenie inżynieryjne 60 km granicy państwowej z Rosją i Białorusią. Na odcinku ok. 10 km wybudowano tzw. betonowe jeże. Na pozostałych 50 km przygotowano teren pod betonowe przeszkody, które zgromadzono w 13 wojskowych składach materiałowych. Wojsko je ustawi w terenie, gdy otrzyma informacje wywiadowcze o gromadzeniu wrogich sił przy naszej granicy.

W 2026 r. armia chce zabezpieczyć w ten sposób kolejne ponad 200 km granicy, w tym blisko 20 km zostanie zablokowanych betonowymi barierami. Pozostałe odcinki, które mają spowolnić ruch wojsk przeciwnika, zostaną przygotowane pod montaż przeszkód. W planach jest także podobne zabezpieczenie granicy z Ukrainą.

Armia wzmacnia przejścia graniczne z Białorusią i Rosją

W minionym roku armia zablokowała pięć przejść granicznych oraz przygotowała się do szybkiej blokady kolejnych 12. Działania takie obejmują 10 przejść drogowych i 7 kolejowych. Punkty potencjalnego oporu w przypadku agresji ze wschodu zostały wzmocnione z wykorzystaniem specjalnych betonowych barier.