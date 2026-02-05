Prokuratura zarzucała mężczyźnie, że ten nigdy nie przeprosił za swoje czyny, a przebieg jego życia wskazywał na całkowity brak poszanowania dla prawa. Obrońca skazanego prosił o wyrok 27 lat pozbawienia wolności dla swojego klienta, zwracając uwagę na to, że zbliża się on do 60. urodzin. – Sprawiedliwa kara powinna być wystarczająco długa, ale nie nadmierna i pozwalać skazanemu na to, by mógł cieszyć się jeszcze wolnością – twierdził.

Przed usłyszeniem wyroku Routh wygłosił długie oświadczenie, przerwane w pewnym momencie przez sędzię Aileen Cannon. Mówił m.in. że „robił wszystko, co mógł, by żyć dobrym życiem”. – Pański plan zabójstwa był przygotowany z premedytacją i był zły. (...) Nie jest pan dobrym człowiekiem – odparła sędzia.

Następnie Cannon wygłosiła wyrok: dożywocie bez możliwości ubiegania się o przedterminowe zwolnienie. Dodatkowo usłyszał wyrok siedmiu lat więzienia za naruszenie przepisów regulujących posiadanie broni palnej w USA.

Routh został skazany za próbę zabójstwa kandydata na prezydenta przy użyciu broni palnej, a także za napaść na funkcjonariusza służby federalnej i niezgodne z prawem posiadanie broni (był osobą skazaną w przeszłości) oraz posiadanie broni bez numeru seryjnego.

W oświadczeniu umieszczonym w serwisie X prokurator generalna USA Pam Bondi podziękowała śledczym, że dzięki nim Routh „nigdy nie wyjdzie na wolność”. „Ohydna próba zabójstwa prezydenta Trumpa podjęta przez Ryana Routha była nie tylko atakiem na naszego prezydenta – była bezpośrednim atakiem na cały nasz system demokratyczny” – podkreśliła.