Strzelanina z udziałem funkcjonariuszy Border Patrol w Arizonie. Jedna osoba „w stanie krytycznym”

Aktualizacja: 28.01.2026 00:26 Publikacja: 28.01.2026 00:15
Funkcjonariusze Straży Granicznej USA w pobliżu miejsca strzelaniny
Foto: Reuters/Rebecca Noble
Jak poinformowali przedstawiciele miejscowych władz, w strzelaninie, do której doszło we wtorek, 27 stycznia, w Arizonie, około 16 kilometrów na północ od granicy amerykańsko-meksykańskiej, ranna została jedna osoba. Nie ujawniono tożsamości osoby postrzelonej. Straż pożarna miasta Santa Rita podała tylko, że do zdarzenia doszło w południowej części hrabstwa Pima, około godziny 7:30 rano czasu lokalnego. Jak podano w komunikacie prasowym, na miejscu zdarzenia pomoc medyczną zapewnili strażacy z Santa Rita Fire District i American Medical Response.
„Pacjent został przetransportowany śmigłowcem medycznym do regionalnego centrum urazowego” – poinformowała straż pożarna. „Incydent jest nadal przedmiotem aktywnego śledztwa prowadzonego przez organy ścigania”.
Okoliczności strzelaniny nie są na razie jasne. Biuro szeryfa hrabstwa Pima poinformowało, że na miejsce przybyła policja i FBI. FBI oświadczyło z kolei, że „prowadzi dochodzenie w sprawie domniemanego napadu na funkcjonariusza federalnego” i że zatrzymało domniemanego sprawcę, który jest ranny.
Departament Bezpieczeństwa Krajowego nie odpowiedział dotąd na prośbę NBC News o komentarz.
Miejsce strzelaniny w Arizonie
Foto: Reuters/Rebecca Noble
Do incydentu doszło trzy dni po tym, gdy agenci tej samej służby granicznej zastrzelili w Minneapolis 37-letniego Alexa Prettiego, uczestnika protestu przeciwko ich działaniom i kilka tygodni po tym, jak funkcjonariusz Służby Imigracyjnej i Celnej (ICE) zastrzelił w tym samym mieście Renee Good. Strzelaniny te wywołały protesty i krytykę wobec Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego, w tym głosy domagające się zwolnienia sekretarz bezpieczeństwa krajowego Kristi Noem.
Liderzy Partii Demokratycznej w Izbie Reprezentantów, Hakeem Jeffries z Nowego Jorku, Katherine Clark z Massachusetts i Pete Aguilar z Kalifornii, oskarżyli administrację Trumpa o wykorzystywanie pieniędzy podatników do „zabijania amerykańskich obywateli”. Zagrozili również wszczęciem procedury impeachmentu przeciwko Noem w Izbie Reprezentantów, jeśli nie zostanie zwolniona. Jednak Donald Trump, pytany o zwolnienie Noem, odpowiedział reporterom, że pozostanie ona na swoim stanowisku.
