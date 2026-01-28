Rzeczpospolita
Strzelanina z udziałem funkcjonariuszy Border Patrol w Arizonie. Jedna osoba „w stanie krytycznym”

Jedna osoba jest w stanie krytycznym w wyniku strzelaniny z udziałem funkcjonariuszy straży granicznej Border Patrol w Arizonie - podała telewizja NBC News. Okoliczności incydentu nie są jeszcze znane. FBI poinformowało, że prowadzi dochodzenie w sprawie ataku na funkcjonariusza.

Aktualizacja: 28.01.2026 00:26 Publikacja: 28.01.2026 00:15

Foto: Reuters/Rebecca Noble

Bartosz Lewicki

Jak poinformowali przedstawiciele miejscowych władz, w strzelaninie, do której doszło we wtorek, 27 stycznia, w Arizonie, około 16 kilometrów na północ od granicy amerykańsko-meksykańskiej, ranna została jedna osoba. Nie ujawniono tożsamości osoby postrzelonej. Straż pożarna miasta Santa Rita podała tylko, że do zdarzenia doszło w południowej części hrabstwa Pima, około godziny 7:30 rano czasu lokalnego. Jak podano w komunikacie prasowym, na miejscu zdarzenia pomoc medyczną zapewnili strażacy z Santa Rita Fire District i American Medical Response.  

Todd Lyons, pełniący obowiązki szefa Służby Imigracyjnej i Celnej (ICE)
Przestępczość
„Cierpliwość dobiegła końca”. Szef ICE Todd Lyons wezwany przed oblicze sądu w Minneapolis

„Pacjent został przetransportowany śmigłowcem medycznym do regionalnego centrum urazowego” – poinformowała straż pożarna. „Incydent jest nadal przedmiotem aktywnego śledztwa prowadzonego przez organy ścigania”.

Okoliczności strzelaniny nie są na razie jasne. Biuro szeryfa hrabstwa Pima poinformowało, że na miejsce przybyła policja i FBI. FBI oświadczyło z kolei, że „prowadzi dochodzenie w sprawie domniemanego napadu na funkcjonariusza federalnego” i że zatrzymało domniemanego sprawcę, który jest ranny.

Departament Bezpieczeństwa Krajowego nie odpowiedział dotąd na prośbę NBC News o komentarz. 

Foto: Reuters/Rebecca Noble

Incydenty z udziałem funkcjonariuszy ICE i Border Patrol w Minneapolis

Do incydentu doszło trzy dni po tym, gdy agenci tej samej służby granicznej zastrzelili w Minneapolis 37-letniego Alexa Prettiego, uczestnika protestu przeciwko ich działaniom i kilka tygodni po tym, jak funkcjonariusz Służby Imigracyjnej i Celnej (ICE) zastrzelił w tym samym mieście Renee Good. Strzelaniny te wywołały protesty i krytykę wobec Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego, w tym głosy domagające się zwolnienia sekretarz bezpieczeństwa krajowego Kristi Noem. 

Donald Trump
Polityka
„Nagła zmiana stanowiska” Donalda Trumpa ws. śmierci Alexa Prettiego i Renee Good

Liderzy Partii Demokratycznej w Izbie Reprezentantów, Hakeem Jeffries z Nowego Jorku, Katherine Clark z Massachusetts i Pete Aguilar z Kalifornii, oskarżyli administrację Trumpa o wykorzystywanie pieniędzy podatników do „zabijania amerykańskich obywateli”. Zagrozili również wszczęciem procedury impeachmentu przeciwko Noem w Izbie Reprezentantów, jeśli nie zostanie zwolniona. Jednak Donald Trump, pytany o zwolnienie Noem, odpowiedział reporterom, że pozostanie ona na swoim stanowisku.

