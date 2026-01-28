Strzelanina z udziałem funkcjonariuszy Border Patrol w Arizonie. Jedna osoba „w stanie krytycznym”

Jak poinformowali przedstawiciele miejscowych władz, w strzelaninie, do której doszło we wtorek, 27 stycznia, w Arizonie, około 16 kilometrów na północ od granicy amerykańsko-meksykańskiej, ranna została jedna osoba. Nie ujawniono tożsamości osoby postrzelonej. Straż pożarna miasta Santa Rita podała tylko, że do zdarzenia doszło w południowej części hrabstwa Pima, około godziny 7:30 rano czasu lokalnego. Jak podano w komunikacie prasowym, na miejscu zdarzenia pomoc medyczną zapewnili strażacy z Santa Rita Fire District i American Medical Response.

„Pacjent został przetransportowany śmigłowcem medycznym do regionalnego centrum urazowego” – poinformowała straż pożarna. „Incydent jest nadal przedmiotem aktywnego śledztwa prowadzonego przez organy ścigania”.

Okoliczności strzelaniny nie są na razie jasne. Biuro szeryfa hrabstwa Pima poinformowało, że na miejsce przybyła policja i FBI. FBI oświadczyło z kolei, że „prowadzi dochodzenie w sprawie domniemanego napadu na funkcjonariusza federalnego” i że zatrzymało domniemanego sprawcę, który jest ranny.

Departament Bezpieczeństwa Krajowego nie odpowiedział dotąd na prośbę NBC News o komentarz.