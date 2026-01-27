„Nagła zmiana stanowiska” Donalda Trumpa ws. śmierci Alexa Prettiego i Renee Good

- Chcę zobaczyć śledztwo. Będę nad nim czuwał i chcę, żeby było ono uczciwe i rzetelnie przeprowadzone. Muszę to zobaczyć osobiście – powiedział Donald Trump.

Reklama Reklama

To – jak zauważa agencja Associated Press – „dowód nagłej zmiany stanowiska Donalda Trumpa” w tej sprawie. Agencja przypomniała, że administracja prezydenta USA „spotyka się z coraz większym oporem – także ze strony niektórych Republikanów i zwolenników Drugiej Poprawki – wobec agresywnej operacji imigracyjnej w Minnesocie”.

Dzień wcześniej Biały Dom podjął próbę zdystansowania się od niektórych wczesnych komentarzy wysoko postawionych urzędników administracji, którzy nazwali Prettiego „terrorystą”, choć nagrania incydentu przeczyły tej wersji wydarzeń.

Wcześniej Patrick Schiltz, sędzia federalnego sądu w Minnesocie nakazał Toddowi Lyonsowi, pełniącemu obowiązki szefa Służby Imigracyjnej i Celnej USA (ICE), stawienie się w piątek w sądzie w sprawie postępowania podległych mu agentów w Minnesocie.