- Ich retoryka powoduje, że do mnie strzelają, podczas gdy to ja mam uratować kraj, a oni go niszczą, zarówno od wewnątrz, jak i od zewnątrz – perorował Trump.

Trump zwrócił uwagę na wcześniejsze komentarze Bidena i Harris, przedstawiające go jako „zagrożenie dla demokracji”, podczas gdy sami mieliby być „liderami jedności”.

- A przecież oni są tego przeciwieństwem. To ludzie, którzy chcą zniszczyć nasz kraj — powiedział Trump. - To się nazywa wróg wewnętrzny. To oni są prawdziwym zagrożeniem.

Trump stwierdził, że obecna administracja posługuje się przeciwko niemu kombinacją oskarżeń i pozwów, a słuchają jej „niebezpieczni głupcy, tacy jak ten zamachowiec”.

Debata z Kamalą Harris. Donald Trump: Stronnicza i niekontrolowana

Komentując ubiegłotygodniową debatę z Kamalą Harris, Trump ostro skrytykował media.



- Media składają się z głupców, którzy plują chorymi filozofiami demokratów i będą ich chronić za wszelką cenę - powiedział Trump.