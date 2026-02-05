Valtonen miała przedstawić stanowisko Finlandii, zgodnie z którym Rosja stanowi „długotrwałe strategiczne zagrożenie” i ostrzegała przed „słabym” pokojem dla Ukrainy, który ograniczyłby jej możliwości obrony przed przyszłą rosyjską agresją.

Jednocześnie szefowa MSZ Finlandii stwierdziła, że sugestie mówiące o tym, iż gwarancje bezpieczeństwa, jakie otrzyma od zachodnich sojuszników Ukraina, będą przypominały artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego mogą „zatrzeć różnice” między gwarancjami wynikającymi z przynależności do NATO, a tymi, uzyskanymi przez Ukrainę na podstawie umów dwustronnych (taką umowę z Ukrainą mają zawrzeć USA – red.). Jej zdaniem powinna też istnieć wyraźna bariera pomiędzy gwarancjami NATO a przyszłymi gwarancjami bezpieczeństwa dla Ukrainy. Podobne stanowisko miał prezentować, w czasie innego spotkania, minister obrony Finlandii.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Finlandia obawia się, że Rosja przetestuje gwarancje „przypominające artykuł 5”?

Przedstawiciel fińskich władz podkreślił, że MSZ nie będzie komentował treści poufnych rozmów, o których informuje Politico.eu. Dodał jednak, w rozmowie z portalem, że Finlandia stoi na stanowisku, iż w przyszłości Ukraina powinna zostać członkiem NATO.

– Celem Finlandii jest zapewnienie, że Ukraina otrzyma możliwie najmocniejsze gwarancje bezpieczeństwa wspierające trwały pokój – mówi rozmówca Politico.eu. Finlandia stoi na stanowisku, że przyszłość Ukrainy jest w NATO – dodaje.