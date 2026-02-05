USA-Iran: O czym chcą rozmawiać Irańczycy, o czym chcą rozmawiać Amerykanie? I gdzie odbędą się negocjacje?

Amerykanie i Irańczycy mają rozpocząć negocjacje w piątek. Najpierw podawano, że w Stambule. W środę pojawiły się doniesienia, że zostaną przeniesione do stolicy Omanu, Maskatu. Według agencji Reuters zmiany miejsca domagała się strona irańska.

W Maskacie zaczęły się też, prowadzone wówczas przez omańskiego pośrednika, rozmowy w zeszłym roku. Oman od paru dni był również na liście państw, które mają towarzyszyć w negocjacjach, wraz z Turcją, Egiptem, Katarem, Arabią Saudyjską, Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi i Pakistanem. Jeżeli do rozmów dojdzie w Maskacie, to najprawdopodobniej w mniejszym gronie: ze strony amerykańskiej specjalny wysłannik Steve Witkoff oraz zięć prezydenta Jared Kushner, irańskiej – szef MSZ Abbas Araghczi, plus omański pośrednik. Jednak zdaniem dobrze zazwyczaj zorientowanego w sprawach regionu amerykańskiego portalu Axios, Amerykanie w środę odrzucili możliwość przeniesienia negocjacji do Omanu, co postawiło rozmowy pod znakiem zapytania.

Ubiegłoroczne negocjacje, w wyniku których Iran miał zrezygnować z programu atomowego, a w zamian uzyskać zniesienie dotkliwych sankcji, rozbiły się o szczegóły. Iran chciał zachować prawo do wzbogacania uranu na niskim poziomie do użytku w energetyce jądrowej. Amerykanie początkowo dawali mu nadzieję, że będzie to możliwe do poziomu 3,67 proc. (do wyprodukowania bomby atomowej potrzeba ok. 90 proc.), ale później była już mowa o likwidacji całego programu nuklearnego. Od dawna opowiadał się za tym Izrael, nazywając to wariantem libijskim (tamtejszy dyktator Muammar Kaddafi zrezygnował z programu atomowego w 2003 r., ale był on słabo zaawansowany w porównaniu z obecnym irańskim).

Najwyższy przywódca, ajatollah Ali Chamenei, na początku czerwca 2025 r. nazwał żądania USA „aroganckimi”. Kilka dni później Izrael rozpoczął wojnę.

Teraz minister Abbas Araghczi też sugeruje, że porozumienie, które jego zdaniem można osiągnąć szybko, ma zapewnić, że Iran nie będzie miał bomby atomowej. Na dodatek Irańczycy nie chcą rozmawiać o innych tematach niż program atomowy. A, jak wynika z doniesień medialnych, administracja Trumpa chce poruszyć trzy, a w tym, na który godzą się Irańczycy, domaga się całkowitego wstrzymania wzbogacania uranu. Poza tym stawia warunki: ograniczenia w irańskim programie balistycznym i koniec wspierania przez Teheran sojuszniczych organizacji na Bliskim Wschodzie, takich jak libański Hezbollah i jemeńscy Huti.