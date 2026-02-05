Aktualizacja: 05.02.2026 12:13 Publikacja: 05.02.2026 12:00
W piątek może dojść do negocjacji USA z reżimem w Teheranie
Foto: REUTERS
Opcja militarna wciąż jest możliwa – duże amerykańskie siły są w pobliżu irańskich wybrzeży – ale jej prawdopodobieństwo zmalało. Prezydent Stanów Zjednoczonych w styczniu groził atakiem irańskim władzom, które brutalnie pacyfikowały największe protesty od rewolucji islamskiej w 1979 r. – Wydaje się, że ostatnio Donaldowi Trumpowi zmniejszył się apetyt na zniszczenie [reżimu] - mówił w tym tygodniu Amos Harel, główny dziennikarz od spraw obrony izraelskiego dziennika „Haarec”, w podcaście swojej redakcji. W zamian, dodał, Trump zmusza osłabiony reżim, by usiadł do stołu rozmów.
Podobne rozmowy odbywały się rok temu, ale nieustępliwa postawa Teheranu w sprawie programu nuklearnego skończyła się czerwcowym atakiem militarnym Izraela, który uważa Iran ajatollahów za egzystencjalne zagrożenie. Do wojny, jak się okazało, dwunastodniowej (stąd jej nazwa), dołączyła w ostatniej fazie Ameryka Trumpa, zrzucając wielkie bomby na instalacje atomowe. Donald Trump, przedstawiając swoje zasługi dla pokoju, zalicza tę wojnę do ośmiu, które zakończył w pierwszych ośmiu miesiącach drugiej kadencji.
Teraz irański reżim, przynajmniej część z politycznych liderów, wydaje się bardziej skłonny do ustępstw w kwestii swojego programu nuklearnego. Dostał szansę na rozmowy zaraz po utopieniu we krwi buntu. A jeszcze niedawno świat rozważał, co się stanie po obaleniu ajatollahów, czy władzę przejmie syn ostatniego szacha, żyjący od dekad na Zachodzie Reza Pahlawi.
Amerykanie i Irańczycy mają rozpocząć negocjacje w piątek. Najpierw podawano, że w Stambule. W środę pojawiły się doniesienia, że zostaną przeniesione do stolicy Omanu, Maskatu. Według agencji Reuters zmiany miejsca domagała się strona irańska.
W Maskacie zaczęły się też, prowadzone wówczas przez omańskiego pośrednika, rozmowy w zeszłym roku. Oman od paru dni był również na liście państw, które mają towarzyszyć w negocjacjach, wraz z Turcją, Egiptem, Katarem, Arabią Saudyjską, Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi i Pakistanem. Jeżeli do rozmów dojdzie w Maskacie, to najprawdopodobniej w mniejszym gronie: ze strony amerykańskiej specjalny wysłannik Steve Witkoff oraz zięć prezydenta Jared Kushner, irańskiej – szef MSZ Abbas Araghczi, plus omański pośrednik. Jednak zdaniem dobrze zazwyczaj zorientowanego w sprawach regionu amerykańskiego portalu Axios, Amerykanie w środę odrzucili możliwość przeniesienia negocjacji do Omanu, co postawiło rozmowy pod znakiem zapytania.
Ubiegłoroczne negocjacje, w wyniku których Iran miał zrezygnować z programu atomowego, a w zamian uzyskać zniesienie dotkliwych sankcji, rozbiły się o szczegóły. Iran chciał zachować prawo do wzbogacania uranu na niskim poziomie do użytku w energetyce jądrowej. Amerykanie początkowo dawali mu nadzieję, że będzie to możliwe do poziomu 3,67 proc. (do wyprodukowania bomby atomowej potrzeba ok. 90 proc.), ale później była już mowa o likwidacji całego programu nuklearnego. Od dawna opowiadał się za tym Izrael, nazywając to wariantem libijskim (tamtejszy dyktator Muammar Kaddafi zrezygnował z programu atomowego w 2003 r., ale był on słabo zaawansowany w porównaniu z obecnym irańskim).
Najwyższy przywódca, ajatollah Ali Chamenei, na początku czerwca 2025 r. nazwał żądania USA „aroganckimi”. Kilka dni później Izrael rozpoczął wojnę.
Atak USA na cele w Iranie w ramach (MAPA)
Foto: PAP
Teraz minister Abbas Araghczi też sugeruje, że porozumienie, które jego zdaniem można osiągnąć szybko, ma zapewnić, że Iran nie będzie miał bomby atomowej. Na dodatek Irańczycy nie chcą rozmawiać o innych tematach niż program atomowy. A, jak wynika z doniesień medialnych, administracja Trumpa chce poruszyć trzy, a w tym, na który godzą się Irańczycy, domaga się całkowitego wstrzymania wzbogacania uranu. Poza tym stawia warunki: ograniczenia w irańskim programie balistycznym i koniec wspierania przez Teheran sojuszniczych organizacji na Bliskim Wschodzie, takich jak libański Hezbollah i jemeńscy Huti.
To zapowiada trudne negocjacje, niezależnie od tego, gdzie miałyby być prowadzone. Mówi się o tygodniach. W tym czasie Amerykanie będą mogli lepiej przygotować potencjalny atak na Iran, w koordynacji z Izraelem. Iran będzie zaś zapewne powtarzał groźby odwetu. W ostatnią niedzielę o „ostrej odpowiedzi wobec każdego, kto zaatakuje irański naród” mówił ajatollah Chamenei. Obawiające się wciągnięcia w konflikt państwa Zatoki Perskiej, Arabia Saudyjska i ZEA, zapowiadały, że nie pozwolą Amerykanom na wykorzystanie swojego terytorium i przestrzeni powietrznej do przeprowadzenia ataków na Iran.
Świat, zwłaszcza Europa, tak dużo mówił o protestach, ale nie pomógł wystarczająco Irańczykom – sugerował dwa tygodnie temu na forum w Davos prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. – Zanim [europejscy] politycy wrócili do pracy z ferii po Bożym Narodzeniu i Nowym Roku, i zaczęli uzgadniać swoje stanowisko, ajatollahowie zdążyli już zabić tysiące ludzi. Jeżeli reżim przetrwa, to będzie to jasny sygnał dla każdej dyktatury: wymorduj tyle ludzi, ilu trzeba, by pozostać u władzy – mówił Zełenski, krytykowany później za atakowanie tych, którzy najbardziej Ukrainie pomagają, czyli Unii Europejskiej.
Reżim przetrwał, nie obalił go także Donald Trump, którego Zełenski pochwalił za operację w Wenezueli i za schwytanie Nicolása Maduro.
Negocjacje z „mordercami Irańczyków”? Wpływowi emigranci irańscy nie ukrywają rozgoryczenia. – Jeśli świat przestanie mówić o masakrach, a zacznie rozmowy, to reżim przejdzie od masowych aresztowań do masowych egzekucji – przestrzega Masih Alinejad, aktywistka i dziennikarka irańska, mieszkająca w USA. Na Instagramie jej konto ma 8,8 mln obserwujących.
Alinejad i wielu innych irańskich emigrantów wciąż opłakują ofiary reżimu, zamieszczają zdjęcia zamordowanych młodych ludzi, obiecujących muzyków, poetów, naukowców. Szacuje się, że w związku z trwającymi od końca grudnia do połowy stycznia protestami zginęło od kilkunastu tysięcy do nawet 36 tysięcy ludzi. Precyzyjnych danych nie ma, bo reżim zadbał o blokadę informacyjną.
– Niezależnie od tego, czy rozmowy zakończą się sukcesem, naród irański może tylko stracić, Trump nie negocjuje, aby ulżyć ofiarom reżimu, a wojna, jeżeli do niej dojdzie, nie zapewni im bezpieczeństwa – skomentowała dla „Financial Times” Kim Ghattas, libańsko-amerykańska dziennikarka i pisarka, autorka książki o rywalizacji irańsko-saudyjskiej „Czarna Fala”.
